Problémový motor v Santa Fe sráží výsledky Hyundaie. Prý jde o to, jak se s ním jezdí

Potíže se týkají motorů série Lambda II, a to zejména benzinového šestiválce o objemu 3,3 litru. Ty se v minulé dekádě montovaly hlavně do modelu Hyundai Santa Fe, přičemž trpí na selhání ojničního ložiska. Zajímavostí bylo vyjádření na konferenčním hovoru s investory, podle kterého není problém ani tak s motorem, jako spíše s tím, jak se s ním jezdí.

Tyto agregáty na evropském trhu nebyly, proto se českých zákazníků akce netýká. Hyundai na ni odepsal 320 miliard jihokorejských wonů, tedy zhruba 5,4 miliardy korun. Zákazníkům prodlouží záruku až na patnáct let. Podmínkou ale je, že musí zajet do servisu a nechat si aktualizovat čidlo klepání. Pokud bude motor třeba vyměnit, bude to krýt záruka. Některé z dotčených vozů jsou nyní už dvanáct let staré.

Nový Hyundai Santa Fe poprvé v Česku: Už jsme ho řídili! Je to kliďas Marek Bednář Novinky

Motor se montoval i do sesterských vozů Kia Sorento. Tato značka má ale vlastní politiku řešení těchto potíží a Hyundai se k tématu na dotaz zástupců investorů odmítl vyjádřit.

Čistý zisk Hyundaie ve třetím čtvrtletí zklamal analytiky, když meziročně klesl o sedm procent. Dosáhl 3,2 bilionu wonů, tedy přibližně 54 miliard korun. Hyundai se nyní potýká s mírným poklesem prodejů. Ty ve třetím čtvrtletí klesly proti loňsku o 34 tisíc vozů na 1,01 milionu. Růst byl na trzích v Severní Americe a v Koreji naopak pokles přišel v Evropě, Číně i Indii.

Přihlásit se Videotest Hyundai i30 Kombi N Line 1.5 T-GDI DCT MHEV • auto.cz

Korejské automobilce se ani nedaří výrazněji prosadit v elektromobilech. Těch od července do září prodala jen 61 tisíc, o pět tisíc méně než před rokem. Podíl na celkových prodejů navíc klesl na šest procent. Hyundai přitom se svým elektromobilem Ioniq 6 vyhrál loni titul Světové auto roku, elektromobil Ioniq 5 získal stejný titul v roce 2022, letos se sportovní Ioniq 5 N umístil ve stejné soutěži na druhém místě. Elektromobil Hyundai Kona EV se pro Evropu vyrábí v Česku, na trhu ale zatím příliš nezazářil a letos v Evropě není ani v dvacítce nejprodávanějších bateriových vozů.

Značce klesají i prodeje hybridů do zásuvky a dál paběrkuje odbyt aut s palivovými články. Naopak výrazně roste prodej vozů s klasickým hybridním pohonem.