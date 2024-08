Nový Hyundai Santa Fe poprvé v Česku: Už jsme ho řídili! Je to kliďas

Krátká zkouška páté generace Hyundai Santa Fe v provedení tzv. full hybridu odhalila velmi povedený interiér, který navíc můžete mít v zajímavých barvách, a také dobré schopnosti plynulé, rozvážné jízdy. Na svižné svezení ji neužije, ale to ani není jejím účelem.

Pátá generace největšího hyundai v nabídce, modelu Santa Fe, se odhalila už před rokem. Postupně přišlo vysvětlení, proč vypadá tak, jak vypadá, a letos zjara také český ceník novinky. První svezení na českých silnicích na sebe však nechalo ještě chvíli čekat. Nyní už je za námi, a tak se na santa fe můžeme podívat nejen na obrázcích a videích.

Začněme však přeci jen pár čísly. První santa fe přišlo v roce 2000 a za těch 24 let se prodalo zhruba šest milionů kusů, z toho v Evropě zhruba 450 tisíc. Je to relativně malý podíl, protože santa fe v Evropě není to hlavní „objemově důležité“ auto a na řadě trhů na západ od našich hranic, kde se značka zaměřuje spíš na malá auta, ani není v nabídce, říká marketingový ředitel české divize značky Marek Trešl.

Hyundai Santa Fe (sedmimístný) | Hyundai

Novinka před rokem připravila světu poměrně velké překvapení svými hranatými tvary, které nejsou ani vzdáleně podobné předcházející generaci. Design může být kontroverzní, ale nedostatek robustnosti a dojmu dominance kvůli hranatým tvarům, jak vzhled popsal produktový manažer české divize značky Jan Kubín, mu vytknout nelze ani náhodou.

Vůz mezigeneračně narostl do všech směrů kromě šířky, která zůstala stejná, a předního převisu, který se naopak o tři centimetry zkrátil. A díky tomu, že je zadní převis o téměř 20 centimetrů delší než ten přední, vypadá santa fe ze strany elegantně.

Vnější rozměry Hyundai Santa Fe Nová, 5. gen. Dosavadní, 4. gen. Délka 4.830 mm 4.785 mm Šířka 1.900 mm Výška vč. ližin 1.770 mm 1.710 mm Rozvor náprav 2.815 mm 2.765 mm Přední/zadní převis 915/1.100 mm 945/1.075 mm

Zásadní odlišností oproti minulé generaci i ostatních současných hyundaiů je světelný podpis ve tvaru písmene H ve všech rozích auta. U toho se můžeme rovnou zastavit. Zatímco vpředu slouží coby denní svícení a blinkr, vzadu má funkci obrysového světla – které svítí spolu s denním svícením i v režimu Auto – a brzdy.

Směrovka je v duchu nedávných tradic automobilky o patro níž, v nárazníku spolu s odrazkou a dodatečnou obrysovkou, která se rozsvítí při otevření pátých dveří. Je tedy pořád nízko, ale už není tak daleko od hlavních zadních lamp a řidiče jedoucího za novinkou nestandardní umístění blinkru tolik nezaskočí, jako dřív.

Osvětlení nového Hyundai Santa Fe • Marek Bednář/Auto.cz

Vrátíme-li se dopředu, všimněte si klapek v předním nárazníku. Dvě jsou vidět, další dvě jsou schované o patro níž a všechny se otvírají se při potřebě většího množství vzduchu k chlazení pohonného ústrojí. Navzdory krabicoidnímu tvaru a velké svislé ploše zádě má nová santa fe o poznání menší odpor vzduchu, koeficient Cd klesl o 0,02 na výsledných 0,29.

Zvenčí stojí za zmínku ještě možnosti průměrů kol, které sahají od 18 do 20 palců, až 100kg dynamické zatížení střechy, takže santa fe nebude mít problém unést velké střešní stany, a také madlo na C-sloupku. To není ve standardní výbavě, má ho až nejvyšší Calligraphy, a v minulosti ho automobilka už představila. Zajímavostí však je možnost ho zamknout, když otevřete dveře, aby ho nikdo při večerní procházce z restauračního zařízení nezkoušel a nelomcoval vám s autem.

Úchvatně prostorná kabina

Otvírám dveře a hned si všímám jejich zalomení až pod práh, díky kterému se nestane, že byste si při nastupování či vystupování umazali kalhoty. Interiér je k mání ve čtyřech barevných specifikacích – klasická černá, dva odstíny šedé, hnědá anebo čtvrté, nejzajímavější provedení, které kombinuje sedačky a volant tak světle šedé, že vypadají bílé, s tmavozelenou barvou na palubní desce, výplních dveří, kobercích a dokonce i plastovém obložení sloupku řízení.

Zkrátka, cokoliv by běžně bylo černé, můžete tu mít v téhle tmavozelené, nazvané Forest Green. Právě toto provedení interiéru automobilka už ukázala před rokem. Třebaže zelená ve skutečnosti vůbec nebije do očí, zejména je-li zataženo, a leckdo by si jí ani nevšiml, obávám se, že to bude nejvzácnější provedení.

Hyundai Santa Fe | Hyundai

Interiér lze mít pětimístný, šestimístný nebo sedmimístný. V krajních provedeních je ve druhé řadě sedadel třímístná lavice s možností manuálního posuvu i naklápění opěradel, šestimístná verze tu má křesla s elektrickým nastavováním všeho kromě podélného posuvu, ten zůstává manuální.

Tato dvě křesla nabízejí, stejně jako obě přední místa, relaxační polohu, kdy se naklopí do polohy lehátka a zespoda ze sedáku se zvedne podpora lýtek, takže usnout při dlouhém cestování tu bude skoro samozřejmostí. Od druhé nejvyšší výbavy Style je k dispozici vyhřívání, roletky v oknech a po dvou držácích nápojů na dveřích. Pasažéři této řady mohou využít také šuplík ve středové konzoli a dostanou se i do loketní opěrky mezi předními sedadly, neboť její víko se dá otevřít zepředu i zezadu.

Odklápění sedaček pro přístup do druhé řady je otázkou jednoho tlačítka a třebaže se dozadu musíte opravdu protáhnout a sedadla ve třetí řadě jsou výš než dřív, do všech stran je tu víc místa než u předchůdce a s trochou snahy se sem vejde dospělý člověk.

Vnitřní rozměry Hyundai Santa Fe Nová, 5. gen. Dosavadní, 4. gen. Prostor pro nohy (HEV) 1. řada sedadel 1.052 mm 2. řada sedadel 1.055 mm 1.035 mm 3. řada sedadel 761 mm 761 mm Prostor pro hlavu (standard/se střešními okny) 1. řada sedadel 1.045/1.020 mm 1.016/974 mm 2. řada sedadel 1.030/1.007 mm 990/958 mm 3. řada sedadel 958 mm 889 mm Prostor pro ramena 1. řada sedadel 1.511 mm 1.500 mm 2. řada sedadel 1.475 mm 1.480 mm 3. řada sedadel 1.360 mm 1.344 mm Zavazadlový prostor Šířka × výška 1.275 × 812 mm 1.130 × 763 mm Objem základní/maximální 5místná verze 711/2.032 l (HEV) 634/1.704 l 704/2.025 l (PHEV) 6/7místná verze 628/1.949 l (HEV) 571/1.649 l 621/1.942 l (PHEV)

Návrháři také zadní část vozu vymýšleli s cílem navodit dojem větší vzdušnosti. Tomu zásadně pomáhají i okna mezi sloupky C a D, která jsou o téměř polovinu větší než dřív. I úplně vzadu jsou k dispozici nejen držáky nápojů, ale také porty USB-C a výdechy ventilace dokonce s možností vypnutí či nastavení intenzity foukání. Také je tu pár chytrých řešení, jako klipsy na pásy na bočnicích zavazadelníku, které zamezí sponám v zatáčkách mlátit o plasty.

Obě zadní řady sedmimístného provedení se sklápí do roviny, potřebujete-li převézt něco velkého; křesla ve druhé řadě šestimístné verze to neumí.

Hyundai Santa Fe (sedmimístný) | Hyundai

Já nicméně při krátkém svezení trávím nejvíc času vpředu, v rozměrných sedačkách s příjemně měkkými sedáky, ovšem tužším bočním vedením, které sice v rámci zaměření vozu dobře drží tělo, ale může tlačit do žeber. Vyhřívání předních sedadel je už ve standardní výbavě Comfort, za ventilaci jde připlatit až k druhému nejvyššímu stupni Style a standardně ji má vrcholová Calligraphy. Ani tam však podle ceníku není nastavitelná bederní opěrka sedadla spolujezdce; řidič ji má ve standardu.

Elektronika dle nejnovějších pravidel

Santa Fe nabízí inovovaný infotainment se známým designem a připojením k internetu, skrz které vůz stahuje aktualizace mapových podkladů i softwaru auta. Nejde však o software jednotek potřebných pro ovládání vozu a jízdu; z důvodů kyberbezpečnosti se tyto systémy aktualizují výhradně „postaru“ v servisu a po internetu lze aktualizovat jen řídící jednotky související s komfortními funkcemi vozu. Kybernetická ochrana auta je ostatně zakotvena už i v homologačních předpisech a auta se tímto způsobem testují, stejně jako se měří emise či spotřeba paliva.

Hyundai Santa Fe (šestimístný) | Hyundai

V rámci homologačních předpisů je na palubě samozřejmě také akustické hlášení překročení nejvyšší dovolené rychlosti. Hyundai do svých aut modelového roku 2025 zakomponoval zkratku k jeho vypnutí – několik sekund podržíte tlačítko ke ztlumení rádia. Postupně tuto zkratku budou dostávat i ostatní hyundaie.

Co však zůstává, je nesmírně citlivé sledování pozornosti řidiče. Stačí se chvíli dívat na některý z displejů, nebo se při jízdě krokem rozhlížet v křižovatce, kde dáváte přednost, a vůz po vás už píská, abyste se dívali dopředu. I to jde vypnout, ale není na to zkratka, musíte hledat v menu.

Klimatizace má, stejně jako dosud, vlastní ovládací panel, ovšem kromě otočných ovladačů teploty je rovněž dotykovým displejem. Beze změn zůstává také logika ovladačů na volantu, takže kdo jezdil jedním hyundaiem či kiou, vyzná se tu snadno a rychle. Vyzdvihnout můžu např. snadné zapnutí aktivního vedení v jízdním pruhu či vypnutí hlídání nechtěného opuštění jízdního pruhu dlouhým stisknutím stejného tlačítka na volantu.

Za zmínku stojí také nízká horní schránka před spolujezdcem, která má v nejvyšší verzi Calligraphy funkci dezinfekce vloženého předmětu pomocí záření UV-C, a na středovém tunelu ještě dvě bezdrátové nabíječky na smartphony. Ty mají aktivní chlazení a kdyby jejich výkon 15 W nestačil, nabíjecí porty USB nabídnou 27 W.

Hyundai Santa Fe (šestimístný) | Hyundai

Prostor nebude na předních sedačkách chybět snad nikomu, jehož tělo má aspoň trochu normální rozměry, ovšem jedné nevýhody jsem si přeci jen všiml – loketní opěrka na středovém tunelu není nijak nastavitelná a je výš než opěrka na dveřích. To je však asi jediná výtka k ergonomii, alespoň z toho, co lze zjistit při krátkém svezení.

Pochválit naopak musím dobrý výhled z vozu, A-sloupky nejsou nadměrně tlusté. Stejně tak se nebojte naložit kufr až po strop; v nabídce je kamerové zpětné zrcátko, a je tu i funkce pohledu kamerou do mrtvého úhlu a na zadní kolo, když dáte směrovku. Pořád však vůz neumí zobrazit oba tyto pohledy najednou, když zařadíte zpátečku, abyste mohli přesněji zacouvat ve stísněných prostorách.

V nabídce však je kamerový systém pro 360° pohled kolem vozu – ve stupni Style za příplatek, v nejvyšším Calligraphy standardně – s možností 3D zobrazení včetně virtuálního pohybu kamery kolem auta prstem po displeji. Zajímavostí je, že kamery lze vyvolat i za jízdy; řada jiných aut je ve vyšších rychlostech učiní nedostupnými.

Hoví klidné jízdě

Konečně, jak novinka jezdí? Krátká zkouška nás zavedla na všechny možné kvality asfaltu, od hladké dálnice až po opravdu velmi rozbitou okresku. Ať jedu po čemkoliv, nové santa fe vyhovuje klidné, plynulé tempo v rámci rychlostních limitů, ale leckdy i hluboko pod nimi.

Dobře odolává bočním náklonům díky vylepšenému uložení zadního příčného stabilizátoru, velké nerovnosti typu zpomalovacích prahů zase příď přejíždí komfortněji díky prodloužení dorazu tlumičů na přední nápravě. Také to zabraňuje nečekaným rychlým pohybům přídě na velkých nerovnostech.

Při svižnější jízdě je trochu nesvá, jako by se neuměla uklidnit, ovšem i tak zvládá většinu běžných nástrah rozbitého asfaltu obstojně. Na opravdu velkém faldu, vytvořeném léty projíždění naložených kamionů v zatáčce, umí dát ránu zejména od zadních kol, jindy je ale podvozek i dobře odhlučněn. Přední i zadní pomocný rám jsou do karoserie upevněny hydraulickými ložisky, což akustickému komfortu pomáhá.

Hyundai Santa Fe (šestimístný) | Hyundai

V duchu ostatních hyundaiů musím vyzdvihnout také výborné aktivní vedení v jízdním pruhu. Zde je navíc doplněno o možnost samočinné změny jízdního pruhu – když je zobrazena správná ikonka a vůz ji tedy nabízí, stačí dát směrovku na tzv. trojblik, vůz se podívá, zda může přejet, a pak to plynule, bez škubání či nejistoty udělá. Celou dobu přitom lehce držím volant; věnec je kapacitní, takže pozná, že ho držím, i když jedu dlouhou dobu rovně.

Pod kapotou mám slabší ze dvou motorizací santa fe, dostupných na českém trhu – hybrid o kombinovaném výkonu 215 koní (158 kW) a točivém momentu 367 Nm. Elektromotor je tu vpředu pod kapotou spolu s přeplňovaným zážehovým čtyřválcem o objemu 1,6 litru a šestistupňovou automatickou převodovkou, síla je na všechna kola rozvedena klasicky hřídelemi.

Navzdory papírové hodnotě zrychlení na stovku 9,8 s vůz nepůsobí slabý či pomalý, naopak zrychluje ochotně. Při předjíždění je třeba se připravit jen na to, že ve standardním jízdním režimu Eco po důraznějším sešlápnutí plynu trvá, než převodovka podřadí, příp. nastartuje spalovací motor, a vy můžete např. zahájit předjížděcí manévr.

V módu Sport však vůz drží vyšší otáčky a čtyřválec nevypíná, aby byl vždy co nejrychleji k dispozici plný výkon. Zároveň lehce ztuhne řízení – to má mimochodem novou konstrukci a kinematiku a oproti minulosti je citlivější kolem středové polohy – a zostří se odezva na plynový pedál, ovšem ne zas moc; kdo zná jiné moderní hyundaie, může si pamatovat jejich extrémně citlivý plyn v režimu Sport. Tady to tak není.

Hyundai Santa Fe (pětimístný) | Hyundai

Samozřejmě, detailní zkoumání jízdních vlastností si nechme na týdenní test, stejně jako hodnocení spotřeby paliva. Průměr 10,1 l/100 km při hodinové projížďce na prezentaci není příliš směrodatný kvůli jízdě výrazně více dynamické, než bude běžné při každodenním použití vozu.

První dojem z nové santa fe je nicméně až na výjimky pozitivní a já věřím, že při týdenním testu bude potvrzen. Ten zahrne důkladný průzkum všech míst k sezení a zaměří se i na spotřebu, mimo mnoha jiného.