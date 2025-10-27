Problikáváte ostatní řidiče dálkovými světly? Může se to rychle prodražit
Bliknutí dálkovými světly – gesto, které má v řidičském světě spoustu významů. Někdo jím děkuje, jiný varuje před policejní hlídkou, další jím netrpělivě pobízí pomalejší řidiče, aby uhnuli z levého pruhu. Jenže i tohle běžné světelné mrknutí má svá pravidla. A kdo je nezná, může za toto tiché gesto zaplatit až 1500 korun.
Na českých silnicích se problikávání dálkovými světly stalo samozřejmostí. Řidiči si tak vyměňují signály, které často nahradí slova i směrovky. Z pohledu zákona to ale není nevinné gesto, nýbrž výstražné znamení, které se smí použít jen ve výjimečných případech. Konkrétně tehdy, když chcete odvrátit hrozící nebezpečí, nebo při upozornění řidiče, kterého předjíždíte.
Když upozorňujete třeba na spadlý strom na vozovce, je to zcela v pořádku. V ostatních případech – třeba když bliknete na poděkování, pozdravíte protijedoucí auto, upozorňujete na hlídku nebo pobízíte řidiče v levém pruhu – už se pohybujete na hraně zákona. A takové chování může policie posoudit jako přestupek.
Na místě až 1500 Kč
Podle § 125c odst. 1 písm. k) zákona č. 361/2000 Sb. hrozí za porušení pokuta až 1500 Kč na místě nebo až 5000 Kč ve správním řízení. Ministerstvo dopravy sice nedávno upřesnilo, že tento přestupek patří mezi nejméně závažné a lze ho řešit i domluvou, ale právně stále platí: použijete-li dálková světla mimo zákonný rámec, riskujete postih.
Rozhodující je situace a přístup policisty. Krátké bliknutí v noci, když chcete upozornit auto bez světel, vám nejspíš projde. Ale agresivní problikávání na dálnici nebo „vychovávání“ pomalejších řidičů může skončit pokutou. Policie přitom zohledňuje i tzv. společenskou škodlivost – tedy, jestli vaše gesto někoho ohrozilo nebo zmátlo.
Slušnost mezi řidiči zkrátka není zakázaná, jen je potřeba ji vyjadřovat jinak. Místo dálkových světel stačí zvednout ruku, krátce bliknout výstražnými (oranžovými) světly nebo prostě kývnout hlavou. Dálková světla mají zůstat tím, čím mají být – prostředkem k bezpečí, ne společenským signálem.
Probliknutí dálkovými světly tak není tragédie, ale ani nevinný pozdrav. Většinou to skončí domluvou, někdy ale může přijít účet. A ten může mít na sobě cifru, která vaši „slušnost“ rychle přejde.
Co si o tom myslíte vy?
Problikávání dálkovými světly neznamená vždy totéž – někdo jím děkuje, jiný upozorňuje, ale mnozí ho používají i k netrpělivému vyblikávání pomalejších aut nebo k projevům arogance. Mělo by se takové chování trestat bez rozdílu, nebo by zákon měl rozlišovat mezi slušným gestem a zneužíváním?
