Na veřejnost unikají další informace o Nissanu Z, včetně zajímavé ceny

Automobilka Nissan sice představila koncept nového sportovního modelu Z Proto již v minulém roce, k produkční verzi však zatím neřekla nic bližšího. Poslední dobou se však na internetu začínají objevovat stále zajímavější zvěsti, jejichž zdrojem bývá často samotné zákulisí automobilky.

Nedávno jsme tak mohli vidět například údajně již produkční verzi vozu, která měla být nafocena a natočena přímo v závodu Nissan. Parametry produkčního modelu pomohla poodhalit počítačová hra Project Cars 3 a z internetového fóra 400Z Club přichází první informace o názvu a cenách.

Podle jednoho z členů fóra 400Z Club, který má údajně důvěryhodné informace přímo z automobilky, by se nový model měl na světových trzích jmenovat jednoduše „Z“. Jedinou výjimkou by pak měl být domácí japonský trh, kde by měl model nést tradiční označení „Fairlady Z“.

Ještě zajímavější je však informace o cenách, které by v USA měly začínat údajně od 34.995 dolarů – v přepočtu tedy cca 776.000 Kč. Pokud by se tato informace potvrdila, pak by nový Nissan nabízel výrazně lepší cenovku než nová Toyota Supra s 2.0 litrovým přeplňovaným čtyřválcem (42.990 dolarů).

V případě Nissanu Z se přitom mluví pouze o jediné motorizaci, kterou by měl být 3,0 litrový vidlicový šestiválec s označením VR30DDT, převzatý z modelu Infiniti Q60 Red Sport. Tento motor by měl být naladěn na cca 400 koní, čímž by strčil do kapsy jak základní 2,0litrovou Supru, tak i její silnější verzi s řadovým šestiválcem.

Řidičský zážitek by navíc v novém „Zetku“ měla umocňovat i manuální šestistupňová převodovka, údajně převzatá z modelu 370Z, kterou v nabídce doplní automat. Podle spekulací by se přitom mohlo jednat o devítistupňovou převodovku Mercedes-Benz 9G-Tronic. Velice zajímavě pak působí i informace o pohotovostní hmotnosti, která by se měla pohybovat okolo 1.475 kilogramů.

Základní verzi nového "Zetka" by mělo být možné upravit trojicí paketů, přičemž základní pakety Type S a Type T by měly vyjít na cca 5.000 dolarů (cca 111.000 Kč). Paket S by měl obsahovat například výkonnější brzdy Brembo, silnější stabilizátory nebo vylepšené chlazení, tedy doplňky pro sportovnější jízdu. Paket Type T by pak měl nabídnout vyšší komfort například prostřednictvím elektricky nastavitelných kožených sedadel s výhřevem, lepšího tempomatu a lepší asistenční výbavy.

Na vrcholu nabídky by pak měl být paket ST, za příplatek 10.000 dolarů (cca 222.000 Kč), který bude kombinací obou výše zmiňovaných výbav. V každé výbavě by však interiér měl nabídnout plně digitální přístrojový štít, infotainment podporující Android Auto i Apple CarPlay a další moderní drobnosti. Na víku kufru by se navíc měl již ve standardu objevit decentní spoiler.

Podle stejného uživatele 400Z Club fóra by nové „Zetko“ mělo být pouze kupé, s verzí Roadster se tentokrát údajně zatím nepočítá. Do prodeje měl jít nový model až na jaře příštího roku, podle posledních informací však měl být celý proces urychlen, aby se vše stihlo ještě letos.

Nové informace tak opět znějí víc než slibně, musíme však opět připomenout, že se zatím jedná pouze o spekulace. Možná ještě smutnější je však skutečnost, že se zatím příliš nepočítá s uvedením nového „Zetka“ na evropských trzích.