Projeli jsme unikátní vládní limuzínu Tatra 613! Je na prodej!

Nejvyšší komunističtí funkcionáři museli mít krásný život. Sedíme na pohodlně vypolstrovaném gauči, za zády duní osmiválec, v jedné ruce štamprli z baru mezi sedačkami a druhou paží kyneme davům. Tohle byl skutečný luxus pro „první mezi rovnými“.

Není to „obyčejná“ černá šestsettřináctka, kterou mohl jezdit okresní tajemník! Máme vypůjčenou unikátní prodlouženou verzi T 613 Speciál, kterou si užívali nejvyšší funkcionáři. V letech 1979 až 1992 se jich vyrobilo jen 136 kusů a jistě ne náhodou se měly původně jmenovat Presidium. Už i obyčejná Tatra 613 je dnes už velká vzácnost, vždyť většinu z nich strávily koroze a lajdáctví druhých majitelů, kterým se po revoluci dostaly do rukou za pár peněz. Exempláře na snímku se to naštěstí netýká.

Pro nejlepší kádry

„Vozidlo bylo určeno pro stranické funkcionáře, ředitele velkých státních podniků, zkrátka pro papaláše. Ale speciálem jste se mohli svézt jen v případě, že jste patřili k těm nejvyvolenějším mezi vyvolenými, jakými byli například předseda vlády, ministři, prezident nebo vedoucí tajemník ÚV KSČ,“ říká Pavel Kočí, organizátor veteránské aukce Retro Garáž. Tatrovka na snímcích bude ozdobou dražby na akci Glasurit Classic Expo dne 30. 10. ve 13 hodin na pražském výstavišti v Letňanech.

Vyvolávací cena je sice „jen“ 800 000 Kč, ale mezi zájemci se čeká lítý boj třeba až na dva miliony. Jde totiž o skutečný unikát, který byl roky k vidění ve sbírkách Veterán Arény Olomouc. Její majitel Lubomír Pešák dovezl auto v roce 2008 z Bratislavy.

Dodnes jsou o voze záznamy v kopřivnickém podnikovém archivu – vyrobili ho v únoru roku 1989 a dne 6. března 1989 převzali v Bratislavě jako vládní limuzínu Slovenské socialistické republiky. Připomínáme, že v letech 1969 až 1990 bylo Československo federativní republikou dvou členských zemí se samostatnými vládami.