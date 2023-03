Průkopnický Mercedes-Benz třídy S: Víte, jaké inovace postupem let nabízel?

Vlajková loď značky Mercedes-Benz bývá považována za velkého inovátora automobilového průmyslu. Víte ale, jaké novinky vlastně pomohla zavést a co unikátního minulé generace nabízely?

Označení S-Class se na luxusních modelech značky Mercedes-Benz začalo objevovat sice až v roce 1972, fanoušci značky ale tuší, že kořeny této modelové řady sahají mnohem hlouběji do minulosti. Konkrétně až do roku 1951, kdy byl představen model řady W 187. I sama automobilka se přitom před lety sama rozhodla připomenout, jaké inovace vlastně její vlajková loď pomáhala dostat mezi lidi a do běžných výbav.

Prvním vozem, který automobilka připomíná, je Mercedes-Benz 220 (W 187), vyráběný mezi lety 1951 až 1954. Tento model měl přinést moderní šestiválcový motor s rozvodem OHC nebo kónicky tvarovaný zámek dveří, který měl zabránit jejich otevření při dopravních nehodách. Podle automobilky se jednalo o první takový zámek.

Modely Mercedes-Benz W 105/W 180/W 128, vyráběné mezi lety 1954 až 1959, sice nebyly tak přelomové, přesto nabízely několik zajímavých prvků. Dostaly například samonosnou karoserii, bubnové brzdy vybavené tzv. turbochlazením, tedy vroubkováním zajišťujícím jejich lepší chlazení, a u verze 220 SE z roku 1958 byl použit i speciální mechanicky ovládaný systém vstřikování paliva.

Více technických inovací ale přinesly modely W 111/W 112, vyráběné mezi lety 1959 až 1965, které měly naznačené ploutve na zadních blatnících. Odtud také pochází jejich přezdívka „Fintails“. Většina inovací přitom myslela především na bezpečnost posádky. Vůz dostal například bezpečnostní kabinu pro cestující s deformačními zónami vpředu a vzadu. Šlo tak údajně o první použití bezpečnostní kabiny s deformačními zónami u sériového modelu. Novinkou byl také polstrovaný volant a interiér vozidla, který měl snižovat riziko zranění. Verze 300 SE navíc od roku 1961 dostala kotoučové brzdy, vzduchové odpružení a volitelným vybavením bylo od roku 1961 i centrální zamykání dveří.

Následující generace W 108/ W109, vyráběná mezi lety 1965 až 1972, byla spíše evolucí předchůdce, než zcela novou generací. Přesto také nabídla několik zajímavých novinek. Jednou byly hydropneumatické kompenzační tlumiče na zadní nápravě, druhou pak model 300 SEL s 6,3litrovým motorem V8 a výkonem 184 kW (250 k). I velká komfortní limuzín tak díky tomuto velkoobjemovému motoru nabízela dynamiku sportovního vozu.

S modelovou sérií 116, vyráběnou mezi lety 1972 až 1980, ovšem dorazilo podstatně více změn. Včetně jedné zcela zásadní – poprvé se objevilo označení S-Class, tedy třída S. Mezi zásadní technické inovace patřil volitelný systém ABS od roku 1978 nebo volitelný tempomat od roku 1975. Série 116 ovšem dostala i nádrž posunutou nad zadní nápravu, která měla nabídnout vyšší bezpečnost v případě srážky, a stala se prvním produkčním vozem s turbem přeplňovaným vznětovým motorem.

Mezi lety 1979 až 1992 byla na trhu třída S série 126, která opět posouvala především úroveň bezpečnosti. Vůz dostal od roku 1981 předepínač bezpečnostního pásu a airbag řidiče, od roku 1985 si zákazníci mohli připlatit za elektricky nastavitelný sloupek řízení i systém protiprokluzu ASR pro motorizace V8 a od roku 1988 byl v nabídce i volitelný airbag pro spolujezdce.

V roce 1991 představila automobilka novou sérii 140, která navzdory stále poměrně hranatému designu dosáhla koeficientu odporu vzduchu s hodnotou Cd 0.31, což bylo na tu dobu velmi solidní. Šlo také o první produkční vůz značky s dvanáctiválcovým motorem, který v té době patřil k tomu nejsilnějšímu, co automobilka nabízela. Ve výbavě se také objevila dvojitá skla pro maximální odhlučnění nebo volitelné elektrické dovírání dveří a víka zavazadelníku.

Generace 140 ovšem přinesla i řadu technologických inovací ve smyslu elektronických pomocníků. Od roku 1995 vůz nabízel volitelný elektronický stabilizační program ESP, od roku 1996 systém brzd BA S zkracující brzdnou dráhu, s parkováním pomáhaly parkovací senzory Parktronic, dostupný byl navigační systém APS Auto Pilot System a kabeláž vozu pracovala se systémem CAN (Controller Area Network). Od roku 1996 byl vůz vybaven také xenonovými světlomety nebo systémem Linguatronic, prvním sériově používaným telefonem v automobilu s ovládáním hlasem.

Na působivé vybavení série 140 navázala od roku 1998 série W 220, kterou lze považovat za první novodobou třídu S. Hned úvodem přitom můžeme zmínit, že přechod na elegantnější plynulé tvary pomohl snížit koeficient aerodynamického odporu na hodnotu Cd 0.27. Ve výbavě vozu pak již na přelomu tisíciletí nechybělo bezklíčové odemykání a startování, poprvé vůz nabídl systém deaktivace válců, od roku 2004 byla dostupná elektronicky ovládaná sedmistupňová automatická převodovka a řidiči si mohli připlatit za adaptivní tempomat Active Distance Assist Distronic.

Poprvé se v nabídce objevila také verze S 65 AMG, která od roku 1999 nabízela nejvyšší výkon 265 kW. V roce 2002 třída S AMG dostala přeplňování kompresorem a nabízela dokonce až 368 kW. Od toho samého roku byl v nabídce i pohon všech kol 4Matic. V roce 2003 pak dorazila vrcholná motorizace S 65 AMG, nabízející 450 kW.

Nástup série 221 v roce 2005 znamenal další zlepšení aerodynamiky, konkrétně až na hodnotu Cd 0.26. Automobilka navíc zapracovala i na dalším vylepšení bezpečnostních systémů. Systém Active Distance Assist Distronic Plus, který byl stále volitelný, dokázal vůz dokonce zcela zastavit. Volitelný byl také systém Pre-Safe, který od roku 2006 dokázal sám částečně zastavit, od roku 2009 pak zvládal samostatně nouzové brzdění. Novinkou byl i volitelný systém nočního vidění Active Night View Assist nebo volitelný systém hlídání jízdy v pruzích Lane Keeping Assist. Od roku 2009 se navíc třída S stala také hybridem s označením S 400 Hybrid a Lithium-ion bateriemi.

Předposlední generace třídy S, označovaná 222, dorazila v roce 2013 a na trhu vydržela do roku 2020. Jednalo se přitom o první automobil, který se zcela obešel bez tradičních žárovek, jež byly nahrazeny cca 500 diodami v interiéru i exteriéru. Díky třetí generaci karoserie využívající ve velkém hliník se navíc automobilce podařilo citelně snížit hmotnost a vylepšit tuhost vozu.

Série 222 se mohla pochlubit také novým asistenčním systémem IntelligentDrive s rozšířenými funkcemi, díky systému Road Surface Scan vůz dokázal snímat nerovnosti na silnici a systém Magic Body Control upravoval nastavení šasi tak, aby zajistil maximální komfort. Cestovní úroveň navíc pomohl povznést i wellness systém Energizing s komfortními sedačkami vybavenými ventilací, vyhříváním i masážními funkcemi. V roce 2014 navíc luxus třídy S povznesl na zcela novou úroveň vrcholný Mercedes-Maybach S s prodlouženým rozvorem a ještě luxusnější kabinou.

V roce 2020 pak automobilka představila aktuální sérii 223, která opět přinesla řadu zajímavých novinek. Jednou z nich byla i druhá generace multimediálního systému MBUX, která díky sledování pohledu nabízela 3D efekty, OLED techniku a další působivé technologie. Do kabiny bylo zabudováno také aktivní ambientní osvětlení, které je tvořeno 250 diodami, jež dokážou zdůraznit například varování při krizových situacích

Jako prví sériově vyráběný vůz navíc nová třída S dostala speciální čelní airbag pro zadní sedadla, který v případě čelních srážek zmírňuje riziko vážného úrazu hlavy a páteře. Díky volitelné funkci řízení zadní nápravy vůz nabízí působivou manévrovatelnost i jízdní stabilitu. Více než 50 komponent elektronického systému S-Class pak může být aktualizováno na dálku, tedy OTA.

V roce 2021 pak automobilka představila vůbec první čistě elektrickou verzi modelu třídy S, označovanou EQS. Vůz osazený baterií s kapacitou 108 kWh nabízí maximální výkon až 560 kW a maximální dojezd údajně až 780 kilometrů dle WLTP. Působivou novinkou v kabině pak byla digitální přístrojová deska MBUX Hyperscreen, tvořena třemi displeji pod velkým a zahnutým skleněným panelem. Díky funkci Intelligent Park Pilot, která by měla zvládnout zcela samostatně zapakovat, se pak jedná zřejmě o jeden z prvních vozů s technologií autonomního řízení na čtvrté úrovni.