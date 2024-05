Citroën chce větší podíl evropského trhu. Nebojí se srovnání s Dacií

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Třebaže francouzská automobilka Citroën kdysi platila za výrobce vrcholně komfortních korábů, dnes v rámci koncernu Stellantis obsluhuje spíš nižší patra trhu. Je to vidět i v novém modelu ë-C3, který začíná na 630 tisících korun a jehož konvenční varianta stojí od 360 tisíc.

Podle generálního ředitele Thierryho Koskase, který převzal otěže Citroënu v únoru 2023, má značka potenciál dosáhnout pětiprocentního tržního podílu. Za první čtvrtletí letoška měla 4 %, o 0,7 více oproti poslednímu kvartálu roku 2023. Pod Koskasem, který je zároveň manažerem pro prodeje a marketing koncernu Stellantis, Citroën upevnil svou pozici na trhu jako značka komfortních, praktických a hlavně dostupných aut.

Citroën se už nebojí být viděn jako konkurent Dacie. „Jsme hrdí na to, že jsme populární značkou, což znamená vyrábění dostupných, jednoduchých aut, protože po takových je poptávka,“ řekl Koskas. Srovnávání s levnými značkami podle něj bývalo „tabu“, ale „nemáme problém říkat, že C3 bude soupeřit s daciemi“.

Zmíněná C3 tvořila v Evropě téměř poloviční podíl všech dubnových prodejů, dalších 30 % představovaly užitkové vozy. „Srdce Citroënu jsou rozhodně malé a kompaktní segmenty, pak užitkové vozy,“ prohlásil Koskas. Nebylo to tak nicméně vždy, jak mohou dosvědčit fanoušci a majitelé někdejších modelů CX, XM či C6.

Právě pod Koskasovým vedením Citroën vrátil do nabídky osobního Berlinga a jeho sourozenců spalovací motory. Jejich vypuštění znamenalo pokles prodejů zhruba na polovinu, z 27 tisíc v roce 2021 na 15 tisíc v roce 2022 a 13 tisíc v roce 2023. „Byla po tom obrovská poptávka, zejména z Francie, Španělska a Německa,“ řekl Koskas. „Je to rodinné auto a elektrická verze nedokázala nahradit tu spalovací, protože to je auto, kterým jezdíte daleko,“ dodal.

Automobilka očekává také velký zájem o model C3 Aircross, který má přijít v následujících měsících. Zůstane malým crossoverem, stejně jako současnou generaci, bude však stát na nové platformě Stellantis Small Car. Dosavadní C3 Aircross používá platformu PSA PF1, která je na světě od roku 1998. Novinka nabídne i sedmimístné provedení, což je v tomto segmentu ojedinělé.

Do budoucna Citroën představí také novou generaci crossoveru C5 Aircross, která bude mít i plně elektrickou variantu. Chystají se také facelifty C4 a C4 X, naopak do segmentu městských supermani, který obsazoval model C1, se automobilka nevrátí. „Výroba by stála stejné peníze, jako u malého auta, ale museli bychom ho prodávat levněji,“ vysvětlil Koskas a dodal, že nejnižší třída plnohodnotných aut je co do ziskovosti velkou výzvou.