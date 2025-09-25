První jízda s novým Nissanem Micra: Legenda pokračuje. Ale bez benzinu
Sdílení platformy, neotřelý design a důraz na mobilitu. Nový Nissan Micra chce navázat na úspěchy předchozích generací.
Micra byla od počátku velmi úspěšným modelem automobilky Nissan. První generace (K10) se stala hitem doma v Japonsku, ta druhá (K11) jako první japonský vůz získala ocenění evropské Auto roku. Většina z vás si pak bude pamatovat třetí generaci (K12), která svými vyboulenými tvary a světly připomínající oči s typickou zelenou barvou mnohdy dostávala přezdívku „žabák“. Další generace byly úspěšné spíše mimo evropský kontinent, přičemž poslední (K14) se pak vyráběla ve francouzské továrně spolu s Renaultem Clio, se kterým sdílela platformu. V roce 2022 se pak výroba ukončila.
Až dodnes, kdy Nissan opět spojil síly s Renaultem a přichází se zcela novou microu, aby navázal na její předchozí úspěchy, které nebyly malé. Považte sami, Nissan Micra má za sebou desítky let a v číslech přes šest milionů prodaných kusů.
Sdílení platformy
Nová micra sdílí platformu AmpR Small s Renaultem 5. Tato platforma zajišťuje nízké těžiště, nižší hmotnost a také její lepší rozložení, což přispívá k dynamické jízdě a obratnosti, kterou poskytuje použití zadní víceprvkové nápravy.
V porovnání s předchůdci micra samozřejmě „narostla“, ale stále si se svou výškou 1498 mm, šířkou 1774 mm, délkou 3974 mm a rozvorem 2540 mm zachovává ideální rozměry do města.
O pohon se pak stará jeden elektrický motor o dvou různých výkonech v závislosti na zvolené výbavě a kapacitě baterie. U baterie máte na výběr ze dvou variant 40 kWh spojenou s motorem o výkonu 90kW, točivým momentem 225 Nm, zrychlením z nuly na sto za 9 sekund a dojezdem dle WLTP 317 km. Nabíjecí výkony jsou zde pomocí AC 11 kW a při DC nabíjení až 80 kW. Při pomalém AC nabíjení tak auto z deseti na sto procent nabijete za tři a tři čtvrtě hodiny. Tuto variantu můžete mít zároveň ve výbavě Engange a Advance.
U 52kWh baterie se bavíme o zajímavějších údajích. Elektromotor dosahuje výkonu 110 kW, točivého momentu 245 Nm a současně je zde o vteřinu lepší akcelerace z nuly na stovku, než u varianty se slabší baterií. Dojezd se vyšplhá na velmi příjemných 416 km a rychlé nabíjení micra zvládá slušnými 100 kW.
Design
Zvenčí jako první zaujme neotřelý až trochu rošťácký vzhled, který pomocí zaobleného denního svícení spojeného s funkcí blinkrů, odkazuje na třetí generaci micry. Hlavní osvětlení je uprostřed tohoto oválu v úzkém segmentu. Světlometům navíc dali uvítací funkci, kdy při odemčení na micra takříkajíc zamrká. Účelnost v tom nehledejte, jde spíš jen o příjemný efekt.
Boční linii opticky rozráží plastové kryty na spodní hraně dveří a designová linka, kterou u Nissanu nazývají „ice cream spoon line“, přesněji jako linka po naběračce na zmrzlinu. Tato linie se táhne od předních světel až ke konci zadních dveří a podtrhuje charakter designu micry.
Designové variabilitě se takřka meze nekladou. Na výběr totiž máte z celkem čtrnácti různých kombinací barev lakování karoserie a jiného lakování střechy a k tomu tři odlišné kombinace interiéru. Micra je k dostání výhradně na 18“ litých kolech, přičemž si vybrat můžete jen jejich design.
Interiér je nám už známý z Renaultu 5, a aby se neřeklo, že designéři toho moc neudělali, tak si přichystali decentní detail v podobě vylisované siluety hory Fuji umístěné v přihrádce středového tunelu nebo na krytu zadního světla. Jiné je také očalounění palubní desky před spolujezdcem.
Použité materiály jsou velmi příjemné jak na pohled, tak na dotek. Veškeré slícování materiálů nebo prošívání sedadel je na vysoké úrovni kvality zpracování. Vpředu je místa dost a na šířku se pohodlně vejdou dva chlapi. Horší je to s prostorem vzadu. Při nastavení předního sedadla na výšku řidiče 175 cm se za vás krom dětí v autosedačce neposadí. V kufru je dostatek místa na týdenní nákup a po sklopení zadních operadel převezete i pračku.
Rozložení řídicího centra vozu je do dvou velkých displejů a celý systém pracuje na Google Built-in technologii. Co to znamená? Inteligentní zobrazení všech informací palubního počítače můžete doplnit zobrazením Google map na celé šířce displeje řidiče, plánování tras se s Google Built-in stává snadnou záležitostí, jelikož se trasy automaticky propočítají i v závislosti na aktuálním a budoucím stavu baterie. Systém vám tak řekne, kde je vhodné nabít, s jakým stavem baterie k nabíječce přijedete a kolik musíte nabít, abyste dorazili ve vámi naplánovaný čas. Integrovaný je Google Asistent, který díky umělé inteligenci zvládá i složitější příkazy. Ke stažení v obchodu Play pak máte více jak sedmdesát aplikací a děti si tak mohou zkrátit čekání třeba hraním her.
Jízdní vlastnosti
Po usednutí za volant nabudete pocitu kvalitně zpracovaného a promyšleného vozu. Zkosený volant se příjemně drží a nijak vás jeho tvar při řízení neobtěžuje. Displeje jsou přehledné a s kvalitním rozlišením. Výhodou je tlačítko nalevo od volantu, pomocí kterého na dva kliky přepnete režim vozu do personálního nastavení, kde máte možnost si předdefinovat všechny jízdní asistenty na vypnuto.
Máme možnost si vyzkoušet silnější vezi micry. Na displeji nám tak aktuálně svítí dojezd 390 km a testovací okruh je rozdělen na dvě etapy kolem Rotterdamu se střídáním městského provozu, okresních silnic a nizozemské dálniční sítě. V městské džungli fungují asistenční systémy velice dobře, citlivost není přehnaná, ale zároveň je včasná a po několika rotterdamských křižovatkách a všudypřítomných cyklistech máme odzkoušeno, že se na varování asistenty můžeme spolehnout. Při nižších rychlostech je micra velice kultivovaný vůz, kde do interiéru neproniká žádný otravný hlasitý zvuk virtuálního motoru ani okolního ruchu. O to více si pak můžeme vychutnat prémiové audio, které je naladěno více než skvostně.
Na příčných či šikmých nerovnostech (přejíždění silničních prahů nebo kolejí) je znát, že je micra menších rozměrů a občas to s námi trochu zacloumá, ale i díky vědomí toho, že máme obuto na 18“ nízkoprofilových pneumatikách je vše v rámci přijatelných mezí.
Na okreskách je jízda o poznání zábavnější. Micra v rychlejších zatáčkách krásně drží směr, skoro vůbec se nenaklání a je znát nízké těžiště. Až při rychlejším střídání směru jízdy je trochu znát nedotáčivost, na druhou stranu kruhový objezd nebo ostřejší zatáčku s microu projedete naprosto čistě. Je pravda, že pro lepší jízdní vlastnosti by micře slušel spíše zadní pohon, který je pro sportovnější jízdu přeci jen lepší. U předního pohonu se častěji dostanete do bodu, kdy zasáhne kontrola trakce a stabilizace ubírající výkon, který v tu chvíli potřebujete.
|Nissan Micra
|40 kWh
|52 kWh
|Motor
|synchronní elektromotor
|Nejvyšší výkon (kW)
|90
|110
|Maximální točivý moment (Nm)
|225
|245
|Převodovka
|stálý redukční převod, pohon předních kol
|Maximální rychlost (km/h)
|150
|150
|Zrychlení z 0 na 100 km/h (s)
|9
|8
|Provozní hmotnost (kg)
|1400
|1524
|Kapacita baterie (kWh)
|40
|52
|Maximální dobíjecí síla AC/DC (kW)
|11/80
|11/100
|Čas dobití AC 10-100% / DC 15-80%
|3 h 45 min/30 min
|4 h 45 min/30 min
|Kombinovaná spotřeba WLTP (kWh/100 km)
|12,6
|12,5
|Uváděný dojezd WLTP (km)
|317
|416
|Délka x šířka x výška/rozvor (mm)
|3974 x 1774 x 1498
|Velikost zavazadelníku (l)
|326
|Cena (Kč)
|Zatím nestanovena
|Zatím nestanovena
Při dálničních rychlostech a bočním větru se začíná více projevovat aerodynamický hluk, ale to nás moc netrápí, jelikož je maximální rychlost omezena na 150 km/h a micra je hlavně auto do města. Připraveny máte jízdní režimy Eco, Comfort, Sport a Perso. Každý z jízdních módů má i své vlastní podbarvení interiéru a režim Eco stáhne dostupný výkon jen na 50 kW a rychlost na 110 km/h, takže slibuje prodloužený dojezd.
Tím se dostáváme k tématu spotřeby. Při kombinaci provozů jsme se s microu po čtyřech stech ujetých kilometrech dostali na 14 kWh/100 km a to jsme auto zrovna dvakrát nešetřili. Využívali jsme přitom veškeré komfortní prvky, které vůz nabízí.
Shrnutí na závěr
Nissan Micra je skvělé auto postavené na kvalitním základu. Pro ty, kteří mají rádi futurističtější design namísto modern-retro, je to i díky podobné cenové politice alternativa k Renaultu 5. Díky slušnému výkonu, komfortnímu interiéru, dlouhému dojezdu a v neposlední řadě i slušné paletě personifikace, je aspirantem na to stát se další generací micry, která bude prodejním hitem.
Zdroj: Autorský test, foto: auto.cz, Nissan video: Nissan