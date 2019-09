První kilometry s Kiou XCeed: Vezeme ji z Prahy do Marseille. Ptejte se, co vás zajímá

Ještě o víkendu dělala parádu na automobilové výstavě Auta na náplavce. Teď už první Kiu XCeed na českých značkách máme v parádě my a absolvujeme s ní první stovky kilometrů.

Model Kia XCeed pro vás určitě není žádnou neznámou. Jde o čtvrtou karosářskou variantu modelové řady Ceed, která doplňuje kompaktní hatchback, kombík a atraktivní shooting brake Proceed. Auto už se nám oficiálně představilo a prohlédnout jste si jej mohli na právě uplynulé automobilové slavnosti Auta na náplavce 2019. Už dnes se čeští novináři v okolí Marseille s novým crossoverem svezou, my však dostali příležitost o něco dříve. Auto vezeme z Prahy právě na tuto akci.

Když říkám my, myslím tím mě a kolegu Jirku Baborského z časopisu Svět motorů. V pondělí ráno jsme si od křiklavě žlutého xceedu – prvního na českých značkách a jednoho z prvních vyrobených kusů - přebrali klíčky a krátce po obědě vyrazili na 1400 kilometrů dlouhou cestu do Marseille. Když jsme do auta poprvé usedli, ukazovalo palubní počítadlo jen 142 ujetých kilometrů. Jde tedy opravdu o zbrusu nový automobil.

Musím říct, že naživo se mi xceed hodně líbí a zejména v této barvě vzbuzuje pozornost na čerpacích stanicích u nás i v zahraničí. Zvídavé pohledy kolemjdoucích většinou finišují na zádi, až tady konečně rozklíčují název novinky. Na prostornost uvnitř si nemůžeme stěžovat, zavazadelník by naopak mohl být o něco větší. O tom všem ale až později v podrobnějších dojmech.

Tam se také dozvíte mnohem více o vlastnostech motoru, který nám dělá společnost. Je to zážehová přeplňovaná čtrnáctistovka s výkonem 103 kW (140 k) v 6000 otáčkách a 242 newtonmetry točivého momentu od 1500 do 3200 otáček. Pohonná jednotka potěší svou kultivovaností, podvozek zase komfortním naladěním. Snad komfortnějším než u klasického ceedu. To a mnohem více v pozdějším článku.

Nyní jsme krátce za polovinou naší cesty a je tedy ideální čas na vaše dotazy. Velká porce kilometrů nás s xceedem ještě čeká, navíc se připojíme k ostatním novinářům a zapojíme se do tradiční prezentace, na které nebudou chybět ani lidé stojící za tímto modelem. Pokud tedy máte nějakou otázečku, určitě ji hoďte do diskuze. Stejně tak můžete sledovat Instagram @auto.cz, kde se ve stories pravidelně hlásíme o slovo a informujeme vás o průběhu naší cesty.