TEST MG ZS 1,5l Elegance – Čínský kamiq zaujme cenou. A to rozhodně není všechno!

MG ZS se původně označovala sportovní verze Roveru 45, která byla v prodeji coby sedan či liftback a prodávaná v letech 2001 až 2005. Vůz, jehož základem byla evropská Honda Civic z roku 1994, výborně jezdil a mohl jej pohánět dokonce šestiválec.

Novodobé MG ZS pod taktovkou skupiny SAIC existuje od roku 2017. Je to SUV na pomezí segmentů B a C a asi nejblíže je mu v našich končinách Škoda Kamiq. ZS se nabízelo se zážehovou patnáctistovkou a existovala také elektrická verze.

V loňském roce představilo MG druhou generaci novodobého ZS. Na první pohled se podobá předchůdci, teprve bližší zkoumání odhalí rozdíly. Třeba zadní část bočnice je zcela jinak tvarovaná. Předchozí ZS mělo plnicí hrdlo paliva „po evropsku“ na pravé straně, u nového vydání je přesunuto na levou. Při pohledu z boku také odhalíte delší přední převis novinky. Rozvod náprav se prodloužil z 2585 mm na 2610 mm, délka se zvětšila ze 4314 mm na 4430 mm.

Český dovozce nabízí nové ZS v pěti výbavách – Excite, Elegance, Essential, Emotion a Exclusive. Jejich volba je ovšem podmíněna pohonnou jednotkou. Testovaná patnáctistovka je tak k dispozici pouze se dvěma základními – Excite a Elegance, přičemž nám dělala společnost druhá jmenovaná. Zbylé tři vyšší úrovně se pojí s hybridním pohonem Hybrid+.

Největší předností ZS je příznivá cena a dlouhá záruka. Na pořízení základní verze vám stačí půl milionu korun, což je v dnešní době, kdy jsou auta spíše drahá, zajímavé. Testovaná vyšší výbava Elegance stojí 569.900 korun. MG ale pobízí k využití finančních služeb. Pokud je zvolíte, budou uvedené ceny snížené na 449.900, respektive 519.900 korun.

Druhou největší předností je standardní sedmiletá záruka, která je však omezená proběhem 150.000 km (podle toho co nastane dříve). Kupodivu záruka na neprorezavění karoserie je rovněž 7 let, přitom již desítky let uplatňovaný standard je 12 let.

To podstatné nechybí

Prohlídka ceníku odhalí, že příplatková výbava u ZS prakticky neexistuje. Výbava Elegance se od základní Excite liší diodovými hlavními světlomety, vyhřívanými předními sedadly a také větším 12,3palcovým displejem, zatímco základní verze má 10,25 palců. Kupodivu integrovaná navigace a klimatizace jsou už v úplném základu. Testovaná verze jezdí na větších 17palcových kolech z lehké slitiny, základní si musí vystačit s koly 16palcovými plechovými.

Dále je zde elektricky nastavitelné sedadlo řidiče (základní verze má manuální). Opět ale chybí možnost měnit sklon sedáku. Navíc sedíte i v nejnižší poloze zbytečně vysoko. Zásadní změnou oproti předchozí generaci je dvousměrně stavitelný volant, který je i u základní výbavy. V nejvyšší poloze je ale volant trochu naplocho. Pozice za ním poněkud připomíná malá francouzská auta z konce 90. let, konkrétně Renault Clio II a Peugeot 206.

Čalounění je koženkové (základní verze dostala látkové). Koženka obecně vyvolává zvýšené pocení. To se vám s pravou kůží nestane. MG se to snažilo trochu zmírnit tím, že udělalo střední část sedáku i opěradla perforovanou.

Zmínil jsem klimatizaci. Ta je i ve vyšší testované verzi manuální, jakkoliv ji ovládáte přes dotykový displej. Přes dotykovou obrazovku zde vůbec nastavujete v podstatě skoro vše. V základním menu je obrazovka rozdělena na čtyři části – zcela vlevo je navigace, dále vlevo audio, více vpravo klimatizace a topení a zcela vpravo konektivita. Nechybí konektivita Android Auto ani Apple CarPlay, oboje bezdrátové.

V části displeje „klimatizace“ stále vidíte okamžitou rychlost ventilátoru topení/klima, zda je aktivovaná klimatizace (virtuální tlačítko) a také je zde virtuální tlačítko na vnitřní cirkulaci. Nastavení směru proudění vzduchu však vidět není. K jeho zobrazení už musíte vstoupit do podmenu klimatizace. Mechanicky lze zapnout pouze rychlé odmlžení čelního skla.

Před řidičem je displej primárních údajů o jízdě. Vlevo našel své místo rychloměr a palivoměr, vpravo otáčkoměr a ukazatel teploty motoru. Je zde pouze jedno uspořádání displeje. Pouze ve střední části si můžete prostředním tlačítkem na pravém rameni volantu přepínat jednotlivá zobrazení a v nich pak listovat kolébkovým spínačem. Chválím, že lze měnit intenzitu podsvícení přístrojového štítu ve třech úrovních, byť pouze na displeji. Vestavěné audio má hlasitost ovládanou dvěma mechanickými tlačítky vpravo pod obrazovkou.

Prostornost je solidní, snad jen ve svislém směru vpředu by mohlo být místa více. Pomohla by možnost dát sedadlo řidiče níže. ZS mě překvapilo tím, jak snadno se v něm vzadu upoutává dítě do dětské sedačky.

Zavazadelník nabízí ve výchozí konfiguraci solidních 443 litrů, po zvětšení až 1457 litrů. Délka ložné plochy je 850 mm, šířka mezi podběhy 1010 mm a výška nakládací hrany činí 750 mm. Zavazadelník je na první pohled velmi skladný, navíc pod jeho podlahou je ještě poměrně velký úložný prostor, kde jsem našel opravnou sadu na pneumatiky. Rezervu MG ZS nenabízí.