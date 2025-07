Štve vás rozbitý asfalt? Možná se už brzy dozvíte, kudy raději nejezdit

Bídná kvalita povrchu některých silnic nižších tříd rozhodně není jen českou specialitou. Stejně tak frustrace z toho, když spěcháte, ale místo svižné jízdy po hezkém asfaltu musíte jet pomalu a vyhýbat se dírám. Někdo si pro takové situace koupí Ford Ranger Raptor, GM však přichází s řešením, které neznamená patnáctilitrovou spotřebu.

Žádost o patent, kterou objevil web GM Authority, přibližuje systém, který pomocí kamer a senzorů na vozidle sbírá data o stavu silnice. Nejde však jen o skenování, do balíku dat se přidávají i vibrace, pohyb odpružení nebo otáčení kol. Data pak putují na cloudové úložiště, kde z nich algoritmus vypočítá „skóre údržby“, udávající stav povrchu.

Následně by řidičům, kteří se do oblasti chystají, mohla vestavěná navigace vozu nabídnout alternativní trasu, nebo alespoň zobrazit upozornění, že pojede po silnici s bídnou kvalitou povrchu. Pod určitý práh skóre by GM mohlo dokonce odesílat tyto informace odpovědným úřadům, aby se při údržbě či plánování rekonstrukcí zaměřily na ty nejhorší úseky.

Kdo by chtěl namítnout, že existuje navigační aplikace Waze, v níž se můžete dozvědět o výmolech či vyřadit nezpevněné silnice z navigování, měl by sice pravdu, ale ne úplně. Jednak, v této aplikaci jde konkrétně o velké výmoly, nikoliv konstantně nekvalitní povrch vozovky. A když vyloučíte nezpevněné cesty, jde opravdu o povrch bez asfaltu, nikoliv o asfalt s mizernou kvalitou. Na druhou stranu, nějaké prediktivní varování typu „v tomto úseku lidé často hlásí to a to“ by mohlo být inspirací pro nějakou aktualizaci.

Žádost o patent byla podána k americkému patentovému úřadu už v prosinci 2023, zveřejněna však byla až na konci června letošního roku. Samozřejmě, jako vždy, žádost o patent ještě neznamená, že takovýto systém dojde nasazení v sériových autech. Byl by však rozhodně přínosný i v Evropě.

