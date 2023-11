Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Vrcholem prvního Volkswagenu Golf se stalo provedení GTI se zážehovou šestnáctistovkou, kterou později nahradil o dvě deci větší agregát s 82 kilowatty. V polovině 70. let minulého století se jednalo o slušnou okreskovou střelu, na dnešní poměry už to samozřejmě taková sláva není, byť o schopnostech Golfu GTI pochybovat asi nemůžeme. Přesto se v průběhu let našli tací, kterým původní výkon německého hatchbacku nestačil.

Jedním z nich je jistý Jihoafričan, který svůj historický Volkswagen Golf z roku 1979 postupně přeměnil v restomod se vzduchovým odpružením a mnohem větším motorem. Jedná se o šestiválec o objemu 3,2 litru z Volkswagenu Golf R32, který je zajímavý svou koncepcí (tzv. VR6) s velmi úzkým úhlem rozevření válců pouze 15 stupňů, díky níž je výrazně kompaktnější než klasické vidlicové a řadové.

Němci tenhle agregát navrhli speciálně pro modely postavené na platformách s pohonem předních kol a umístěným motoru napříč. V golfu se tato 3,2litrová varianta objevila ve čtvrté (177 kW) a páté generaci (184 kilowattů), šesté provedení kompaktu si v nejsilnější variantě R už vystačilo s přeplňovaným dvoulitrovým čtyřválcem TSI.

Žlutý exemplář z Jižní Afriky dostal slabší variantu šestiválce ze čtvrté generace Volkswagenu Golf. Spíše pro okrasu jsou uvnitř ochranná klec a sportovní sedadla Recaro. Ta dostala nové čalounění kombinující kůži s alcantarou. Novinkou jsou také lité „pavučiny“ a sportovní tříramenný volant, oboje od společnosti BBS.