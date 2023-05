Radní Prahy 1 chce, aby mohly do pěších zón vjet na výjimku jen elektromobily

Radní Prahy 1 pro dopravu Vojtěch Ryvola (ANO) chce prosadit, aby od roku 2025 mohly mimo ranní hodiny do pěších zón v centru metropole vjet na výjimku jen elektromobily. Novinářům to řekl při kontrole neoprávněných vjezdů aut do dolní části Václavského náměstí. Plánuje také revizi výjimek pro vjezd do pěších zón.