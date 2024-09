Rady před koupí Alfy Romeo 164: Zlomová kráska měla i čtyřlístek

Výroba Alfy Romeo 164 probíhala v letech 1987 až 1996, přičemž doprodej byl ještě v roce následujícím. Život modelu můžeme rozdělit na tři etapy. První série z let 1987 až 1989, druhá z období 1990 až 1992 a třetí, velký facelift, od září 1992 do ukončení výroby. Zahrnoval nový interiér, projektorové přední svítilny a velká zrcátka. Verze Super měla navíc velké nárazníky, naopak varianta Stradale stejně jako QV a Q4 zůstaly u původních nárazníků. Jednotlivé etapy se liší nejen tvarově, ale také technikou a nabídkou motorů. V rámci první modernizace v roce 1990 dorazila také špičková verze Quadrifoglio Verde (QV), česky zelený čtyřlístek. Od roku 1990 se Alfa 164 nabízela také v zámoří.

Alfy Romeo měly vždy zvláštní technická řešení a 164 není výjimkou. Třeba zavěšení předních kol se sice na první pohled tváří jako modifikovaný McPherson, ovšem má hned několik zvláštností. O nich a mnoha dalších věcech spojených s dnešním vlastním 164 jsme si povídali s Lukášem Hampacherem, členem příznačně pojmenovaného sdružení Alfisti.cz a majitelem jedné z nejhezčích 164 QV široko daleko.

„Zvláštností přední nápravy 164 je, že má rozbíhavou geometrii. To je běžné u aut s pohonem zadních kol, u vozů s poháněnou přední nápravou jde o unikum,“ říká na úvod Hampacher. A dodává: „Při vyšší rychlosti se geometrie mění k nulové sbíhavosti, což má přispívat ke stabilitě. Bohužel první série trpěla na jeden nešvar, kterým bylo, že při určitých režimech jízdy se volant nevracel na střed. Prostě jako by zatuhnul v rejdu. Výsledkem byly havárie, bohužel i se smrtelnými následky.“ V rámci první modernizace čili od roku 1990 dostalo řízení navíc tlumič v podobě dost silné pružiny, jež pomáhá vracet volant do přímého směru. „Její vliv poznáte v okamžiku, kdy auto zvednete. Vytočit přední kola ve vzduchu do rejdu v podstatě nelze,“ upřesňuje Hampacher.

Druhou zvláštností je uchycení tlumiče k těhlici v podstatě před ní (k její přední hraně). Tlumiče jsou tudíž skloněny extrémně dozadu ve snaze zvýšit komfort jízdy a o nižší zástavbu. Čili přední náprava má nezvykle velký takzvaný závlek, jenž má stabilizovat jízdu.

„Do třetice se při vytáčení dojezdu neotáčí vinutá pružina jako jinde. Je to z důvodu kuličkového ložiska, které je pod pružinou. Vozy od roku 1990 dostaly navíc ještě horní tlumičové ložisko, jež tam původně nebylo. Bohužel zvolená geometrie a řešení způsobují, že se závěs při vytáčení kol do rejdu trochu kroutí. Vinou toho odchází ono spodní ložisko, které je pod spodní miskou pružiny,“ vypráví Lukáš Hampacher. Alfa 164 mohla mít klasické tlumiče. Nebo překvapivě vyspělé elektronicky řízené adaptivní, jež byly standardem u špičkové verze QV. Ty mají dva režimy – auto a sport –, přičemž přepínat je lze tlačítky na palubní desce nebo svěřit přepínání elektronice. „V režimu auto tak ztuhnou zadní tlumiče při akceleraci, naopak přední při brzdění. Systém umí řídit každý tlumič zvlášť, a to díky gyroskopu, který je součástí jednotky v pravém zadním podběhu,“ dodává Hampacher.

„Samotnou změnu útlumu řídí v každém tlumiči elektrický pístek, který otevírá/zavírá přepouštěcí kanál v tlumiči. Tlumiče ale lze repasovat, jeden specialista je v Ostravě. Levné to však není, když za jeden tlumič požaduje asi 8500 korun,“ upřesňuje Hampacher. A dodává: „Bohužel běžné tlumiče jsou k mání jen ty zadní od Kayaby, ty přední k sehnání v podstatě nejsou. Navíc se nerepasují.“

Italský luxusní sedan se v průběhu produkce nabízel s celou řadou pohonných jednotek. První série tak mohla mít pod kapotou třeba legendární Lamprediho přeplňovaný dvouvačkový čtyřválec. Hospodárný provoz zase zajišťoval přeplňovaný čtyřválcový diesel 2,5 litru od VM Motori. No a tím nejspolehlivějším agregátem je pod kapotou Alfy 164 dvoulitr Twin Spark. Jenže kdo chce dnes 164, kouká téměř výhradně po šestiválci „Busso“. V průběhu výroby se zde vystřídalo několik verzí, lišících se technikou i výkony. A protože platí, že „když 164, tak busso“, zaměříme naši pozornost právě na tenhle motor. Je to zajímavé, ale nejmenší šestiválec ve 164 má objem pouhé dva litry, je však přeplňovaný turbodmychadlem. Šlo o motor primárně určený na domácí, italský trh. Výroba této verze probíhala od února 1991 do ukončení produkce vozu.

Pohon to sice nebyl špatný, jeho výkonová charakteristika však nebyla příliš sportovní. Navíc spotřeba se nacházela na úrovni tří litrů, které jedou lépe, a hlavně jim nechybí opravdu sportovní charakteristika.

Do září 1992, kdy přišla i verze Super, měly šestiválce výhradně dvanáctiventilový rozvod. Každá hlava měla jeden vačkový hřídel, který sací ventily ovládal přímo přes hrníčková zdvihátka, výfukové přes tyčky. Smyslem bylo, aby se sání nacházelo na opačné straně než výfuk, takže spalovací prostory měly velmi výhodné příčné vyplachování. „Aby motor fungoval, jak má, a vydržel, je třeba kontrolovat ventilové vůle nejpozději každých 20.000 km. Naštěstí na sacích ventilech se vůle vlivem provozu v podstatě nehýbou, takže není potřeba ji vymezovat. Vzhledem ke kalibrovacím podložkám je to dost pracné. Vůle se ale často mění na výfukových ventilech, tady se ovšem seřizuje relativně snadno šrouby a kontramatkami jako na staré škodovce,“ upřesňuje Lukáš Hampacher.

Proč je ale interval kontroly tak krátký? Původní servisní plán udával proběh 40.000 km. „Důvodem jsou dnešní oleje, které neobsahují síru. Vinou toho dochází ke zvýšení otěru mezi vačkou a zdvihátkem, v konečném důsledku se opotřebuje oboje. Majitelé alf romeo s těmito dvanáctiventilovými šestiválci mají dobré zkušenosti s motorovým olejem Agip Novacento specifi kace SAE 10W-40,“ říká Hampacher. Největší rébus jinak velmi odolných a spolehlivých původních 12ventilových šestiválců se ukrývá v pohonu rozvodů.

Původní verze do roku 1992 využívala velmi nezvyklý napínák ozubeného řemenu, který využíval hydrauliku v podobě tlaku motorového oleje. „Fungovalo to tak, že ozubený řemen byl normálně napínán pružinou, hydraulickým tlakem oleje docházelo k povolování, tedy ke snižování napnutí řemenu. Čili hydraulika zde působila proti mechanické pružině,“ říká Lukáš Hampacher. Míra napnutí se snižovala s rostoucími otáčkami motoru, to znamená, že nejnapnutější byl řemen při volnoběvolnoběhu. „S lety však přestával napínák těsnit, tudíž se řemen s otáčkami nepovoloval tak, jak měl. Ve výsledku to odnesla napínací kladka, která se přidřela,“ vysvětluje Hampacher.

Dříve bylo možné kladku koupit od SKF, napínák se dal přetěsnit s pomocí opravné sady. Dnes ale kladku už nekoupíte. Jedinou možností je nechat napínák předělat na mechanický, což coby retrofit bylo původně nabízené pro kupé Alfa Romeo GTV6. Jenže to znamená, že musíte původní tlakový olejový kanál zaslepit, což lze na motoru, ve 164 uloženém příčně, velmi obtížně bez jeho demontáže. „Novější mechanický napínák má ale také svá úskalí. Hrozí, že může dojít například při stání ve svahu k mírnému pootočení motoru v opačném smyslu a řemen pak může přeskočit, řekněme, o zub či dva. A to je obrovský problém,“ vysvětluje Hampacher.

Novější verze motoru s 24ventilovým rozvodem 2 x DOHC, jenž měl svou premiéru v létě 1992, používá také zmíněný nezvyklý druh napínáku s hydraulikou, zde ovšem k zadírání kladky nedochází díky odlišnému vedení řemenu. „Navíc zde lze použít napínák z dieselu VM Motori, který bohužel nepasuje na 12ventilovou verzi,“ upřesňuje Hampacher.

Rotyku dokážou nadělat také praskající gumové propojky, které spojují kolena sacího potrubí s komorou, a vůbec různé netěsnosti v sání. „Když některá praskne, motor přisává falešný vzduch, houpe mu volnoběh, různě škube, v extrému jej dokonce nenastartujete,“ poznamenává Lukáš Hampacher. Obdobný projev může mít také vadný snímač hmotnosti nasávaného vzduchu, jenž je zde mechanická klapka. „Ta je už z výroby přesně kalibrovaná na konkrétní motor. Pokud ji někdo rozdělá za účelem třeba opravy, zpravidla ji zničí,“ dodává Hampacher.

Zásadní jsou také benzinové hadice, a sice v místě před a za regulátorem tlaku. „Zejména propojky obou palivových hrazd (railů) můžou prasknout. Vzhledem k tlaku paliva tři bary dochází prakticky okamžitě k jeho rozstřiku na horké části motoru. Hodně stošedesátčtyřek už vinou toho shořelo,“ říká Hampacher. Přitom výměna palivových hadic problém nepředstavuje, neboť jsou dostupné takzvaně v metráži, přičemž zde se používá ta s průměrem osm milimetrů. Verze s 24 ventily má palivové vedení vyřešeno lépe, když ohyby nemají tak ostré úhly.

Jako poslední v souvislosti s šestiválci zmíníme chlazení. Verze do roku 1992 využívá jednorychlostní ventilátor chlazení. Ten spíná až při teplotě 96 stupňů Celsia, což je docela dost. Kromě toho je to hlučné. Proto velmi doporučuji nahradit původní saharu dvourychlostní z pozdějších verzí. Na první rychlost ventilátor spíná už při 92 stupních. Kromě lepší teplotní bilance motoru je kladem také nižší hlučnost.

Automatická klimatizace

Bez ohledu na rok výroby a motorizaci naprostá většina Alf 164 má ve výbavě elektronicky řízené topení, případně klimatizaci. K ovládání se využívají tři elektromotorky. Jeden, který je řešený jako samostatný, uzavírá vnější vstup vzduchu (čili přepíná na vnitřní cirkulaci). Zbylé dva, jež jsou součástí jednoho modulu, ovládají rozvod vzduchu a teplotu. „Když vypnete motor, motorky vždy samočinně dojíždějí do krajní polohy. Tím bohužel zároveň namáhají plastová kolečka převodu spojeného s klapkou. Plastový převod se časem, lidově řečeno, ztrhne,“ vysvětluje Lukáš Hampacher. A dodává: „Řešením, jak tomu předejít, je namontovat před motorek předřadný elektrický odpor. Motorek pak nemá takovou sílu, a při doběhu tudíž tolik nenamáhá plastový převod.“ Výměna motorků je velmi obtížná a v podstatě bez demontáže čelního skla ji nelze provést. Jenže problém je i samotné čelní sklo a také jeho bauset (okraj skla, respektive část mezi sklem a sloupkem A). Ani jedno z toho už běžně k mání není. Pokud má auto klimatizaci (šestiválce vždy), tak verze do roku 1992 využívala dnes již nedostupné chladivo R12, později pak dnes ještě nabízené již bezfreonové R134a. Původní verzi lze ale předělat na novější, jak dokazuje auto Lukáše Hampachera.