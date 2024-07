Rady před koupí Mercedesu SLK (R 170): Celoroční léto

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Když se nám před třemi desetiletími představil nový mercedes střední třídy C (kód W 202), ještě před verzí kombi posloužil zkrácený podvozek sedanu jako základ malého roadsteru s pohonem zadních kol. Stuttgartská automobilka jej v polovině devadesátek nutně potřebovala – konkurenční BMW předvedlo bondovský model Z3 a „lidový“ typ Boxster chystalo i Porsche. Mercedes měl jen nebetyčně drahý přepychový roadster SL (R 129) a velký kabriolet A 124, určené pro nejbohatší klientelu.

Rozhodující je střecha

SLK se v roce 1996 pochlubilo inovátorskou pevnou skládací střechou, spojující přednosti kupé a roadsteru do auta velikosti golfu. Zmíněné řešení se později stalo trhákem, koncept převzaly prakticky veškeré kabriolety na evropském trhu – od Peugeotu 206 CC až po Ferrari California. Téhle éře však dávno odzvonilo, hrstka dnešních kabrioletů a roadsterů se opět vrátila k plátnu. Tři generace Mercedesu SLK, od roku 2016 označeného SLC, zůstaly skládačce věrné do sezony 2020, kdy produkce skončila.

Na rozdíl třeba od druhého vydání BMW Z4 zde uzavřená střešní kopule za jízdy neobtěžuje vrzáním ani skřípáním, a to ani u nejstarších vozů. Přesto si funkci sklápění před koupí důkladně vyzkoušejte, jde o nejchoulostivější součást SLK. K ruce si vezměte stopky – celé představení má trvat pětadvacet sekund. Hlavním aktérem operace je pětice hydraulických válců zásobovaných tlakem 20 MPa, spolehlivý systém se ovládá stlačením příslušného tlačítka na středovém panelu. Žádné dodatečné uzamykání ani zajišťování, elektronika vše zařídí sama.

Střecha se občas dokáže v některém místě zaseknout, mechanismus může působit unaveně a při střídání teplot stávkovat. Většinou je problém buď v nedostatečném tlaku válců, nebo vadném čerpadle. Okruh má vlastní nádobku, do níž nelijte žádné alchymistické experimenty, obraťte se rovnou na autorizovaný servis. Problémy se sklápěním však jsou spíše nahodilé, z vlastních zkušeností se staršími SLK jsme si na poruchy nikdy nestěžovali.

Čtyřválec = levná pojistka

Pohonná technika nejstarších SLK zůstává ukázkově bytelná. Přestože model vycházel z třídy C, proti hranatému sedanu se roadster zaoblil k nepoznání, a hlavně dostal vzorně odolnou karoserii, na níž většinou nenajdete zrnko koroze. Mnohem dražším soudobým mercedesům dnes mnohdy ostudně uhnívají prahy, blatníky i spodky dveří. Důležitou roli však hraje způsob užívání – sedany reprezentovaly majitele celoročně, zatímco vyletněné roadstery se s prosolenými silnicemi mnohdy neseznámily.

Paleta motorů je vzorně přehledná – atmosférický dvoulitrový čtyřválec doplňuje kompresorem přeplňovaná verze a její objemnější specifikace 2,3 litru. Vidlicové šestiválce dorazily s novým miléniem a patří mezi drahé rarity – zvláště v případě SLK 32 AMG. Však se o ně sběratelé přetahují.

Který agregát doporučit? Opravář klasických mercedesů Dan Žák z Nehvizd má jasno: „Přeplňované čtyřválce lidem spíše rozmlouvám, kompresor může být zbytečnou provozní komplikací. Zvolil bych základní dvoulitr, s nímž chybu neuděláte.“ V české nabídce ojetin jsme v době uzávěrky těchto specifikací napočítali pět, dalších patnáct sázelo na kompresorové přeplňování. Mnohem větší výběr je v Německu, kde už se ale původní SLK odráží od cenového dna. Tamní ceny jsou mnohem vyšší než u nás, k čemuž připočítejte veškeré související převozní náklady. V zahraničí bychom tak preferovali spíše vzácné šestiválce s potenciálem na pozdější zhodnocení investice.

Vyztužené céčko

Jednoduchý podvozek třídy C je nezáludný, musí se mu však věnovat péče. Úniky oleje jsou dnes běžné pod motorem i diferenciálem.

Vrzání zadní nápravy má na svědomí odcházející silentblok těhlice za pár stokorun. Tenhle otravný problém se netýká jen obchodnického céčka, ale i reprezentačního „mamuta“ W 140 třídy S. Cvakání od převodovky má viníka ve zpuchřelém silentbloku táhla. Horší jsou však trhající se silentbloky hlavních ramen.

Podvozek se proti céčku liší dvojicí šikmých spodních výztuh na obou nápravách k vyztužení skeletu. Požitek z řízení občas ruší rány a vibrace od podvozku, za což může vymlácený tlumič maticového řízení. A odejde-li na přední nápravě čep, modlete se, ať je to ten krajní. Jako jediný se dá totiž samostatně vyměnit – všechny ostatní už vyžadují rozebrání celého řízení kol.

Proti sedanu se zkrátil rozvor náprav a klasický jediný stěrač s výsuvným mechanismem nahradily kvůli nižšímu čelnímu oknu konvenční dva. Zavazadlový prostor poskytoval 350 litrů objemu, jenže při skrytí střechy se o dvě třetiny smrskl. Zato se první SLK na rozdíl od třídy C nikdy nezbavilo pneumatického centrálního zamykání, které je na rozdíl od pozdějšího, elektrického, bezproblémové a tiché. SLK si z céčka ponechalo především zážehové čtyřválce, k naftě si poprvé přičichla až před deseti lety třetí generace.

Vnitřek roadsteru obvykle nese stopy používání. Povrchová úprava plastů strukturu neudrží, povlak se ošklivě loupe. Totéž se týká nevzhledně odřených bočnic kožených sedadel, trpících kontaktem s cestujícími. Naštěstí ale SLK nepatří mezi hojně využívané vozy a většinou slouží jen přes léto, čímž škody nedosahují takových rozměrů jako u sedanů.

Zatímco ve spoustě roadsterů, jako Mazda MX-5, si není kam odložit ani telefon, SLK poskytuje prostor a přihrádek spoustu. Podélné koženkové kapsy v obou dveřích se však rády vytahají, totéž platí pro třetí za zády. Nedoporučujeme do nich cpát velké láhve s pitím, což se po letech doslova šeredně vymstí.

Samostatnou kapitolou je ovládání ventilace. Prémiově působící otočné ovladače nejsou žádnou výhrou, modul topení má totiž vlastní hlavu a rád provokuje. Při regulaci teploty můžete občas otáčet táhly, jak chcete, přesto si mercedes umí škodolibě zatopit na plný výkon. Anebo naopak v zimě svéhlavě ochlazovat už tak ledový interiér. Tentýž modul přitom využívají rovněž modely W 202 nebo W 210. Co se týká klimatizace, podle odborníků někteří řidiči o její přítomnosti ve svém starším mercedesu vůbec nevědí. Místo obvyklého označení AC je totiž tlačítko popsáno zvláštní zkratkou EC a červená kontrolka na něm tak trochu nelogicky svítí při deaktivaci, nikoliv během spuštění. Neznamená to však, že by klimatizace byla tehdy samozřejmostí. Ještě krátce po přelomu milénia se za tuto dnes už dávnou samozřejmost i u drahých mercedesů připlácelo. V roadsteru však tento prvek znamená nutnost, při přehnaném vedru totiž pod střechou bez jejího účinkování prostě nevydržíte.

Zájem ověřila studie

Reakce veřejnosti na lidovější alternativu k roadsteru SL si automobilka nejprve otestovala v roce 1994 na vyobrazené výstavní studii. A protože vzbudila zájem, za dva roky už Mercedes představil sériový model. Poprvé se střecha před veřejností elektricky složila v dubnu 1996 na autosalonu v Turíně.

Pokyny k údržbě

Veškeré mercedesy využívají bezúdržbový pohon rozvodů řetězem, čímž se předepsaná údržba proti mnoha soupeřům citelně zlevňuje. Ať už se dočtete ve vytištěné příručce či všemožných radách na internetu cokoliv, motorový olej vyměňte vždy nejpozději po zdolání 10.000 km. V případě roadsteru tak však učiňte spíše dříve, neboť vzhledem k letnímu zaměření auta s ním za sezonu tolik ani nenajedete. Proto se držme spíše ročního intervalu. Doporučujeme mazivo specifikace 10W-40. A k tomu připočtěte vždy po ujetí 50.000 km výměnu oleje v převodovce.

Doporučeno piloty F1

Poslední SLK se světu představilo v německém Sindelfingenu dne 29. ledna 2011. Plachtu z novinky strhli tehdejší piloti týmu Mercedesu ve formuli 1. Vedle mladého Nika Rosberga byl největší hvězdou stáje devítinásobný světový šampion Michael Schumacher.

Strážný anděl F1

Největším úspěchem Mercedesu SLK bylo angažmá v šampionátu formule 1. Od Grand Prix Velké Británie 11. července 2004 se stal oficiálním safety carem. Závod vyhrál Michael Schumacher na ferrari, který v této sezoně vybojoval svůj sedmý a poslední titul mistra světa.