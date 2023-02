Rakouští experti navrhují výrazné snížení maximálních rychlostí. Na dálnici nejvýš stovkou!

Dopravní experti z trojice rakouských univerzit navrhují snížení maximální možné rychlosti aut ve městech na 30 kilometrů v hodině a na dálnicích na 100 kilometrů v hodině. Vedlo by to podle nich k výraznému poklesu množství škodlivých emisí i záchraně lidských životů.

O otevřeném dopisu odborníků informoval list Der Standard, podle něhož je ale nepravděpodobné, že by politici návrhy v dohledné době přetavili ve skutečnost.

Experti z dvojice univerzit ve Vídni a jedné z Innsbrucku jsou přesvědčeni o tom, že pro snížení rychlostních limitů jsou "dobré vědecké důvody". Je to nejefektivnější cesta, jak omezit emise skleníkových plynů v dopravě a závislost na fosilních pohonných hmotách, míní. Konkrétně by podle nich nové limity, mezi které má patřit i maximálně 80 kilometrů v hodině mimo město, vedly ke snížení emisí o 2,4 milionu tun oxidu uhličitého ročně, což je asi deset procent rakouských dopravních emisí z roku 2019.

Změny by podle nich navíc zachránily život 116 lidem ročně a dalších 7000 by ušetřily zranění.

Snížení maximální rychlosti na dálnici z nynějších 130 na 100 kilometrů v hodině by sice vedlo k delší době cestování, zároveň by ale podle odborníků řidičům na každých 100 kilometrech mohlo ušetřit až 2,8 eura (67 Kč), především za pohonné hmoty. Navíc by auta neobtěžovala okolí takovým množstvím hluku a jemného prachu.

V Rakousku zatím pro osobní automobily vedle 130 kilometrů za hodinu na dálnicích platí rychlostní limity ve výši 100 kilometrů v hodině mimo obce a 50 kilometrů v hodině v nich.