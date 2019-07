Rallye Bohemia 2019 po 1. dnu: Vede Černý, který nedělal defekt

Obhájce titulu a vítězství na mladoboleslavské soutěži Jan Kopecký (Škoda Fabia R5) zatím figuruje na třetí příčce.

Dvanáct rychlostních zkoušek, které měřily celkem 75,14 kilometrů, ovlivnilo podle očekávání výrazným způsobem nejisté počasí. Problémům se nevyhnul nikdo ze špičky.

Debutant nejel naplno

Soutěž začala v pátek vpodvečer na Autodromu Sosnová a o výrazné zdržení programu se postarala jízda elektrických vozů. Některé posádky musely na svůj start čekat několik hodin a na trať vyrážely za tmy a v dešti na suchých pneumatikách. Nevrlé komentáře účastníků byly slyšet celý sobotní den v různých místech Bohemia rallye.

Od Mladé Boleslavi na sever až po Liberecko se neustále honily mraky, ze kterých se v nepravidelných intervalech spouštěl déšť, jehož intenzita se také často střídala. Posádky stály před obtížnou volbou jaké pneumatiky zvolit na pět rychlostních zkoušek, než přijely znovu do servisní zóny.

Nejlépe začal Fin Kalle Rovanperä z továrního týmu Škoda Motorsport, který byl čtyřikrát nejrychlejší a dostal se na první místo v průběžném pořadí. „Podmínky byly náročné. Nemám totiž zkušenosti s mokrým asfaltem. Časy byly ovšem dobré, ačkoliv jsem nejel naplno,“ říkal osmnáctiletý Fin, který startoval v České republice obec poprvé.

Chce jezdit po kolejích

O tom, co se dělo na tratích v okolí Liberce asi nejlépe vystihují hlasy některých jezdců.

Jan Kopecký (Škoda Fabia R5): „Rosnička nám říkala, že by mělo pršet, ale do deště se dalo vždy několik minut poté, co jsme odstartovali do rychlostní zkoušky. „Mokré“ gumy jsme úplně oddělali a na sedmé a osmé erzetě už nebylo na čem jet. Navíc jsme byli jednou mimo trať a nechali tam asi deset sekund.“

Jan Černý (Škoda Fabia R5): „Správná volba pneumatik prostě neexistovala. Podmínky se neustále měnily, takže to bylo o tom, kdo zvolí lepší kompromis.“

Martin Vlček (Hyundai i20 R5): „V pátek byly dvě volby a já dal špatné gumy. Dneska se situace opakovala a já dal zase špatné pryže. Asi toho nechám a půjdu jezdit na koleje.“

Václav Pech (Ford Fiesta R5):„Hrozně to strašně klouzalo a museli jsme moc bojovat. Jsme rádi, že jsme tady.“

Filip Mareš (Škoda Fabia R5):„Dobrá volba pneumatik nebyla možná, protože na každé zkoušce byly úplně jiné podmínky. Časy ukazují, že jsme zvolili asi přijatelný kompromis.“

Jan Dohnal (Ford Fiesta RS WRC 06): „Jsme úplní idoti, děsně mě to mrzí. Zvolili jsme suché gumy a ještě ne zrovna nejměkčí směs a bylo to opravdu šílený. Náladu jsme si trochu spravili alespoň druhým časem na osmé zkoušce.“

Vojtěch Štajf (Volkswagen Polo GTI R5): „Na osmé erzetě jsem se dvakrát strašně lekl. Podmínky byly místy fakt děsný, jednou jsme dokonce odstartovali do prudkého deště, to se nedalo nic dělat, než jen dojet. Fakt se to měnilo erzetu od erzety.“

Pořadí určily pneumatiky

Osud dosavadního průběhu soutěže ovlivnil ve špičce nečekaným způsobem začátek jedenácté rychlostní zkoušky. Podle dostupných informací byla v jedné zatáče místě vyházená stopa, která odhalila kovovou hranu propusti. Na tomto místě udělali defekt všichni přední jezdci s výjimkou Jana Dohnala a Jana Černého, který tak využil situaci a dostal se na první místo.

„Nasadili jsme mokré pneumatiky, ale bylo více sucho, než jsme čekali. Pneumatiky se přehřívaly, ale je to O.K. Pokud jde o start jedenácté zkoušky, nevím, kde bylo to místo, kde dělali ostatní defekty. Nám se povedlo projet tímhle úsekem bez úhony, ale sjezd do cíle téhle zkoušky byl pořádný masakr. Vedeme Bohemku a v takové konkurenci, to je báječné. Ovšem do cíle je ještě daleko,“ komentoval svoji pozici Jan Černý.

Průběžné pořadí (po 13 z 20 RZ)

Černý, Černohorský (Škoda Fabia R5) 51:04,1; 2. Rovanperä, Halttunen (Fin./Škoda Fabia R5) +7,6; 3. Kopecký, Dresler (Škoda Fabia R5) +12,7; 4. Mareš, Hloušek (Škoda Fabia R5) +22,0; 5. Dohnal, Venclík (Ford Focus RS WRC 06) +37,5; 6. Pech, Uhel (Ford Fiesta R5) +1:05,7; 7. Wagner, Stein (Rak./Škoda |Fabia R5) +1:28,6; 8. Štajf, Havelková (Volkswagen Polo GTI R5) +1:50,6; 9. Jakeš, Machů (Škoda Fabia R5) +2:09,7; 10. Vlček, Krajča (Hyundai i20 R5) +2:35,0; 11. Š. Vojtěch, Ernst (Peugeot 206 WRC) +2:46,8; 12. Odložilík, Tureček (Škoda Fabia R5) +3:00,5; 13. Cvrček ml., Prokorát (Škoda Fabia S2000) +3:33,8; 14. Sýkora, Palivec (Mitsubishi Lancer Evo IX R4) +4:04,6; 15. Trojan, Jůrka (Škoda Fabia R5) +4:10,8.

Zbývající program Rallye Bohemia

Neděle 14. 7.: 8.49 RZ14 (7,23 km), 9.16 RZ15 (7,26 km), 9.38 RZ16 (21,68 km), 12.02 RZ17 (7,23 km), 12.29 RZ18 (7,26 km), 12.51 RZ19 (21,68 km), 15.04 RZ20 (4,94 km).

Foto: Michal Vítovec