Před Rallye Bohemia 2019: Bude Kopecký lídrem?

Vedoucím jezdcem domácího šampionátu je aktuálně Filip Mareš (Škoda Fabia R5). Největším favoritem však zůstává tovární jezdec týmu Škoda Motorsport Jan Kopecký a jeho finský parťák Kalle Rovanperä (oba Škoda Fabia R5).

Již na podzim loňského roku Rallye Bohemia oznámili pořadatelé záměr oživit některé z tratí a lokalit, ve kterých jsme mohli slavnou soutěž vídávat v její hluboké historii. Nyní je možné prohlásit, že se to podařilo. Na posádky i diváky čeká celých dvacet rychlostních zkoušek, z toho dvanáct zcela nových a několik inovovaných.

Návrat do historie

Pořadateli se podařilo získat všechna potřebná povolení k průjezdům rychlostních zkoušek v oblasti Českodubska, Liberecka, Železnobrodska a Turnovska, kde se v některých případech naposledy závodilo dokonce již v 80. – 90. letech minulého století.

Tyto znovu oživené rychlostní zkoušky budou společně se servisem na hoškovickém letišti tvořit páteř sobotní etapy. Pamětníkům z řad posádek i diváků dají možnost zavzpomínat na doby minulé. „S výjimkou úvodní městské speciálky v Mladé Boleslavi jsou všechny sobotní rychlostní zkoušky nové. Budou dlouhé do deseti kilometrů a pojede se jich proto vždy pět v řadě bez možnosti servisu. Většina z nich bude náročná na brzdy, takže kromě plynu bude potřeba zapojit i hlavu a přistupovat k soutěži s možná ještě o něco větší rozvahou, než jindy,“ nastiňuje charakteristiku trati letošní Rallye Bohemia její ředitel Petr Pavlát. Ještě než se posádky dostanou na nové sobotní tratě, čeká je po mnoha letech obnovený páteční podvečerní prolog na Autodromu Sosnová u České Lípy. Zde se posádky utkají před diváckými tribunami v oblíbených paralelních soubojích.

Nedělní etapa bude taktéž začínat zcela novou rychlostní zkouškou, zatímco končit bude již tradičně závěrečným testem Staroměstskou v Mladé Boleslavi. Ten i přes svoji menší délku loni velmi výrazně zamíchal závěrečným pořadím. Ještě předtím však bude druhá etapa vrcholit nejdelší rychlostní zkouškou celé soutěže, kterou bude jezdecky oblíbený Radostín s délkou 21,68 kilometrů. I ten se je naplánovaný v inovované variantě. Letos se nepojede přes známý dřevěný „Sýkorův mostek“, který prochází rekonstrukcí, ani přes vlastní obec Radostín, ale zase vzniknou jiné zajímavé pasáže.

„Snažili jsme se vybrat tratě RZ tak, aby na nich pokud možno nemusely být umístěné nepopulární zpomalovací retardéry. Jedna z podmínek majitele většiny komunikací, tedy Krajské správa silnic Libereckého kraje, je zamezení zkracování zatáček a poškození krajnic. Stejně jako na většině ostatních soutěží tedy budou použity takzvané „protikaty“. Předpokládáme proto, že na trati budou panovat relativně konstantní podmínky a ani při druhých průjezdech nebudou na trať výrazně vytahány nečistoty z předchozího průjezdu,“ dodává Pavlát.

Mareš jede s odhodláním

Necelých čtrnáct dní po vydařeném startu na Polské rallye pojede Filip Mareš téměř na domácí soutěži. Jezdec bydlí od centra soutěže jen několik kilometrů, a tak by chtěl více než jindy zopakovat umístění na stupních vítězů.

Posádka ACA Škoda Autoklub Teamu má zatím skvěle rozjetou sezónu, Mareš s Janem Hlouškem jsou průběžnými lídry šampionátu. Daří se jim i v mistrovství Evropy a mají tak na co navazovat. „Letošní sezona nám zatím výsledkově vychází a na Bohemii jedeme v roli vedoucí posádky českého mistrovství,“ těší sedmadvacetiletého jezdce. „Rozhodně se ale průběžným výsledkem nechceme nechat uchlácholit. Naše jízda má pořád rezervy a my na nich nepřestáváme pracovat,“ dodává Mareš.

Soutěž se vrací do lokalit, na kterých se jezdilo v minulosti a domácího pilota tak čeká dvanáct úplně nových rychlostních zkoušek. „Je skvělé, že se pořadateli podařilo trať závodu přivést na jiné tratě. Ostrých kilometrů v okolí Mladé Boleslavi sice ubylo, za to přibylo spoustu nových úseků na Liberecku, které slibují velkou sportovní hodnotu. Na ty se těšíme nejvíce, dobrý rozpis bude pro výsledek závodu důležitý,“ odhaduje ještě před začátkem „seznamovaček“ jablonecký Honza Hloušek.

Rallye Bohemia je proslulá nabitou startovní listinou a velmi silná konkurence přijede do Boleslavi i letos. Dopředu bude oba členy ACA Škoda Autoklub Teamu hecovat nejen touha po dobrém výsledku, ale také velká podpora fanoušků. „Na posledním podniku v Hustopečích nás fanoušci hnali hlasitě kupředu snad na každém metru trati a bylo z toho naše první absolutní vítězství. Věříme, že domácí Bohemka bude v tomto směru ještě lepší,“ připomíná Filip Mareš.

Pech: Bohemka nás prověří

Na startu populárním domácím podniku nebude chybět třetí posádka aktuálního pořadí mistrovství republiky Václav Pech a Petr Uhel (Ford Fiesta R5) z EuroOil-invelt teamu. „Letošní Bohemka bude nesmírně náročná na výdrž jak závodních aut, tak posádek. Dvacet rychlostních zkoušek, které pořadatel rozdělil do tří dnů, dokonale prověří připravenost týmů. Jsem přesvědčen, že je mnohem jednodušší absolvovat méně delších zkoušek, než vice krátkých,“ říká Pech.

Plzeňský závodník to vysvětluje: „Auto nemusíte tolikrát ohřívat do závodního režimu a hlavně každý ostrý start dá všem mechanickým dílům dost zabrat. Ani pro jezdce to není fyzicky nic jednoduchého, tolikrát se správně rozproudit a zase vychladnout. Ale musím říct, že se na tento model soutěže těším. Je to po dlouhé době něco nového a považuji to trošku návrat do našich dob minulých, kdy jsme jezdili přes dvacet rychlostek běžně.“

Z Čech na jih Evropy

Racing 21 Klokočka Volkswagen Team má před sebou náročný program. Posádku Vojtěch Štajf – Veronika Havelková (Polo GTI R5) čeká po startu na Rallye Bohemia další víkend páté dějství seriálu FIA ERC, což bude italská Rally di Roma Capitale.

Cílem domácího startu je zajištění maximálního počtu mistrovských bodů k udržení či vylepšení současné páté pozice v celkové klasifikaci mistrovství ČR. Štajf má při svém devatenáctém zdejším startu pozitivní bilanci třinácti dokončených ročníků. Vedle jednoho celkového vítězství v roce 2005 v rámci Evropského poháru upoutal velkou pozornost právě jeho loňský souboj o bronz v klasifikaci mistrovství republiky. Ten nakonec získal dramatickým soubojem v závěru s rozdílem jedné desetiny sekundy na svého soupeře. Veronika Havelková bude v okolí Mladé Boleslavi startovat potřetí ve své kariéře. K dobru se jí počítá páté místo absolutně získané v sezoně 2015.

„Letos nás Rallye Bohemia s Veronikou hodně láká už proto, že pořadatelé pozměnili tradiční tratě a zařadili erzety, jejichž části si vybavuji z prvního roku mé soutěžní kariéry. Tehdy jsem po nich v roce 1995 navigoval Honzu Trajbolda mladšího a my skončili v první desítce, což byl pro mě jako eléva snový výsledek. Máme dobře rozjetý český šampionát, a tak chceme co nejvíce bodů pro udržení v pětici nejúspěšnějších,“ potvrdil před startem Štajf.

Pražský jezdec navíc dodal: „S autem jsme se nyní posunuli do druhé fáze, kdy po Hustopečích máme myslím dobře zvládnuté základní nastavení a na řadu teď přichází jemné vyladění detailů podle podmínek na trati. Předpovědi jsou takové, že nebudeme o víkendu pouze na suchém povrchu, a tak očekáváme i částečně kompromisní volbu pneumatik a nastavení. Naše auto bylo navíc jeden den v Německu ve Volkswagen Motorsport, kde prošlo úpravou odvzdušňovacího systému nádrže s cílem zamezit problémům, které dosud postihly jiné týmy v Evropě. Věřím, že tím je vše vyřešeno. Určitě mi to přidalo na klidu a můžeme se tak společně s Veronikou těšit na páteční start.“

Cílem je cíl, přeje si Černý

Nadcházející podnik Rallye Bohemia 2019 už hodně napoví, pro posádku Mogul Auto Šídlo Škoda teamu Jana Černého a Petra Černohorského, však půjde především o to, zkusit obrátit sezonu ještě do příznivějších pater.

Smůla se totiž příbramskému jezdci letos stále lepí na kola. „Fanoušci, kteří nás neustále kolem tratí, ale také i v depu, podporují, by si už náš pořádný výsledek zasloužili. Moc si ho pro ně přejeme z posledních dvou závodů letošního roku přivést," doufá Jan Černý. Hustopečskou rallye si „Mogulka“, Fabie R5, Černého s Černohorským začínala postupně podmaňovat a pohoda v týmu příbramského jezdce tak byla cítit na celé depo. Když se však už vše blížilo k finální rampě, přišel na posledním měřeném testu nejprve defekt a potom i technická závada. Do té chvíle jinak hodně reálné konečné druhé místo, se tak stalo rázem ztracené.

„Byla to pro nás všechny rána, konečně jsme měli nějaký další větší úspěch na dosah a my o něho přijdeme kvůli technické závadě. To nás všechny moc mrzelo. Navíc měl můj táta narozeniny, takže ten dárek, který jsem mu chtěl dát, se mi nazpět přivést nepodařilo," mrzí ještě zpětně Jana Černého. Před Rallye Bohemia se ovšem začíná znovu od nuly.

Toho si je moc dobře vědom také Černý, který už na jihu Moravy ukázal, že umí jet dostatečně rychle a stejně dobrou vizitku by chtěl potvrdit i na tratích okolo Mladé Boleslavi. „Na všechny jezdce čeká spoustu nových ostrých kilometrů, protože se přidaly nové rychlostní zkoušky. Bude to tak nejen pro naši posádku velká výzva, už od seznamovacích jízd budeme muset být dvojnásobně koncentrovaní, abychom si napsali rozpis přesně tak, jak potřebujeme. Většinu tratí jsme totiž viděli poprvé, až při první seznamovací jízdě,“ podotýká jezdec.

Obměna rychlostních zkoušek ve srovnání s předchozími ročníky je sice více zásadní, nejedná se však vždy úplně o nové ostré kilometry. „Tyhle tratě jsem nemohl sledovat ještě ani z kočárku. Naposledy se na nich totiž závodilo, když jsem ještě nebyl ani na světě," směje se průběžně čtvrtý jezdec celkového pořadí mistrovství republiky, jenž má ztrátu 31 bodů na třetího Václava Pecha. „Na posun v pořadí nějak extra nemyslíme, my teď chceme hlavně dojet do cíle, a to samozřejmě v co nejlepším čase, a na co nejlepším místě,“ přeje si Černý konečně vybojovat úspěch pro jeho fanoušky, kterých se i na Bohemku znovu chystá mnoho. „Na jejich podporu se moc těšíme, budeme rádi, pokud se za námi staví i do servisní zóny!“ dodává své přání na závěr.

Průběžné pořadí (po 2 z 20 RZ)

1. Kopecký, Dresler (Škoda Fabia R5) 2:29,0; 2. Černý,Černohorský (Škoda Fabia R5) +0,9; 3. Rovanperä, Halttunen(Fin./Škoda Fabia R5) a Wagner, Stein (Rak./Škoda |Fabia R5)všichni +1,8; 5. Dohnal, Venclík (Ford Focus RS WRC 06) +2,4;6. Štajf, Havelková (Volkswagen Polo GTI R5) +3,8; 7. Pech,Uhel (Ford Fiesta R5) +3,9; 8. Mareš, Hloušek (Škoda Fabia R5)+4,2; 9. Jakeš, Machů (Škoda Fabia R5) +5,9; 10. Březík,Omelka (Škoda Fabia R5) +7,2; 11. Tomek, Zeman (Škoda FabiaR5) +7,9; 12. Š. Vojtěch, Ernst (Peugeot 206 WRC) +8,9; 13.Vlček, Krajča (Hyundai i20 R5) +9,1; 14. Odložilík, Tureček(Škoda Fabia R5) +9,3; 15. Trojan, Jůrka (Škoda Fabia R5)+9,5.

Zbývající program Rallye Bohemia

Sobota 13. 7.: 10.03 RZ3 (4,94 km), 11.22 RZ4 (7,67 km), 11.45 RZ5 (5,97 km), 12.12 RZ6 (8,06 km), 12.50 RZ7 (8,87 km), 13.17 RZ8 (7,00 km), 15.31 RZ9 (7,67 km), 15.54 RZ10 (5,97 km), 16.21 RZ11 (8,06 km), 16.59 RZ12 (8,87 km), 17.26 RZ13 (7,00 km).

Neděle 14. 7.: 8.49 RZ14 (7,23 km), 9.16 RZ15 (7,26 km), 9.38 RZ16 (21,68 km), 12.02 RZ17 (7,23 km), 12.29 RZ18 (7,26 km), 12.51 RZ19 (21,68 km), 15.04 RZ20 (4,94 km).

Průběžné pořadí mistrovství ČR (po 4 z 6 soutěží): 1. Mareš (Škoda Fabia R5) 180; 2. Kopecký (Škoda Fabia R5) 164; 3. Pech (Ford Fiesta R5) 133; 4. Černý (Škoda Fabia R5) 102; 5. Štajf (Volkswagen Polo R5) 94; 6. Dohnal (Ford Focus RS WRC 06) 71; 7. Březík (Škoda Fabia R5) 61; 8. Kopáček (Škoda Fabia R5) 48; 9. Jakeš (Škoda Fabia R5) 48; 10. Odložilík (Škoda Fabia R5) 43; 11. Vlček (Hyundai i20 R5) 41; 12. Rujbr (Škoda Fabia R5) 26; 13. Trojan (Škoda Fabia R5) 24; 14. Kalista (Mitsubishi Lancer Evo VI) 17; 15. Orsák (Ford Fiesta R5) 17.

Vítězství v RZ: Kopecký 36, Pech 5, Mareš 4, Dohnal 4, Černý 2, Kopáček 1, Jakeš 1.

Vedení RZ v soutěži: Kopecký 32, Pech 11, Mareš 7, Černý 2, Dohnal 1.