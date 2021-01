Rallye Dakar, 2. etapa: Macík pátý s kamionem, Prokop bloudil

Na trase pondělní etapy vedla z Bišy do Vadí d-Davásir (685 km, 457 km RZ) přišly první velké duny. Táhly se v úseku dlouhém asi třicet kilometrů v první třetině etapy. Žlutý povrch trati ostře kontrastuje s bílými dunami.

Auto rozklepalo brýle

„Jestli to takhle bude pokračovat, tak nás čeká opravdu pořádně těžký Dakar a auta dostanou pořádně zabrat,“ shrnul Martin Macík své postřehy a pokračoval. „Dostali jsme se do krásných, ale pořádných dun. Já si mohl poprvé vyzkoušet v ostrých podmínkách řízení s automatem v tomhle náročném terénu. Šlo to výborně a zjistili jsme, že můžeme jet ještě rychleji,“ pochvaloval si jezdec týmu Big Shock! Racing. Posádku překvapily v první části pondělní etapy nezvyklé zvuky z kamionu. „V rychlosti 140 km/h nám začalo auto vibrovat tak, že se mi začaly klepat brýle. Na devadesátém kilometru jsme v neutralizaci zastavili a já se šel podívat, co se stalo. Nic jsem neobjevil, takže budeme spoléhat na naše mechaniky v bivaku,“ uvedl mechanik posádky David Švanda.

Kromě Macíka, se povedla etapa také obě jezdcům tatrovek týmu Tatra Buggyra Racing. Sedmý dojel Martin Šoltys a jen o 52 sekund za ním jeho chilský týmový kolega Ignacio Casale. V průběžném pořadí si oba piloti svá umístění prohodili.

Desáté místo v etapě obsadil Aleš Loprais s kamionem Praga, o jeho částečnou ztrátu se postaral defekt pneumatiky. „Dost mě to mrzí, byl pomalý a opravdu nevím, jak jsem k němu přišel. Připravil nás o jedenáct minut a dalších deset nám regulérně naložily kamazy. Na druhou stranu, je to teprve začátek,“ hodnotil Loprais situaci.

Prokop se ztratil

Po třetím místě v úvodní etapě se další vystoupení na dakarské soutěži nepovedlo Martinu Prokopovi podle jeho představa. Až do kontrolního bodu na 351. kilometru se držel v polovině druhé desítky, ale v závěru měřeného testu si pohoršil na 24. místo v cíli etapy. „Asi osmdesát kilometrů před cílem jsme se ztratili na dost dlouho. Jednalo se o údolí, které jsme nenajeli přesně. Byli jsme v tom úseku první a motala se tam s námi řada auta, některá nešla cestu dříve než my. Je to bolestivá ztráta, která nás může v konečném hodnocení hodně mrzet, ale nedá se nic dělat. Do konce soutěže zbývá ještě dost etap, takže se samozřejmě pokusíme průběžné umístění vylepšit,“ uvedl jezdec týmu Benzina Orlen, který si pohoršil ze třetího na třinácté místo.

Nejlepším Čechem mezi auty byl nakonec Miroslav Zapletal (Ford), jenž byl v cíli o pět minut dříve než Prokop na dvacátém místě. „Ze začátku nebyly duny snadné, protože auto bylo plné benzinu a mělo hodně nafoukané gumy. Na speciále, která měřila 450 kilometrů, se nic dramatického neudálo. Bylo tam sice několik navigačních chytáků, ale Marek (navigátor Sýkora) se nenechal ničím překvapit,“ zhodnotil etapu jezdec svého týmu Offroadsport.

Chodí za ním hvězdy

Spokojeni byli oba motocyklisté z týmu Orion - Moto Racing Group. Na osmnáctém místě skončil v etapě Martin Michek, který byl nejlepší ze sedmičky českých jezdců, kteří pokračují v této kategorii v soutěži. „Jelo se po hodně rychlých úsecích, do toho svítilo sluníčko a nebylo pořádně vidět. Často se jelo naslepo, což bylo hrozně nepříjemné. Duny byly docela dost měkké, často jsem se zabořil, protože se jen těžko odhadovala rychlost, s jakou se daly překonat. Výsledek je zatím určitě dobrý. Už za mnou chodí kluci ze špičky a říkají, že si na mě dají pozor," pochvaloval si Michek.

Pětadvacátý dojel jeho týmový parťák Milan Engel a polepšil si do první třicítky průběžného pořadí. „Byla to místy pěkná palba. Bohužel mi v dunách někteří soupeři ujížděli, z toho jsem moc nadšený nebyl. Jedeme jiné gumy a je znát, že ta zadní nedrží tak, jak jsem býval zvyklý,“ komentoval Engel etapu v cíli měřeného úseku.

Do nečekaných problémů se dostal vítěz první etapy Toby Price z továrního týmu KTM, který skončil na 28. místě s mankem 32 minut na nejrychlejšího. „Asi po třech stovkách kilometrů se objevil problém se zadní nádrží, ze které se nedostávalo palivo do systému. Musel jsem zvolnit a šetřit spotřebu paliva v přední nádrži,“ vysvětloval Australan svůj problém. V průběžném pořadí se propadl na patnácté místo, jen 35 sekund za ním je český jezdec Martin Michek.

Ve třetí etapě (630 km, 403 km RZ), kterou tvoří smyčka se startem a cílem ve Vadí d-Davásiru, dostanou v úterý všichni účastníci pořádnou porci dun, které budou rozprostřeny v několika polích. Tento úsek se bude prolínat s technickými sekcemi, kde lze dosahovat vysokých rychlostí. V průběhu etapy mohou vzniknout ve špičce velké časové rozdíly.

Výsledky – 2. etapa

Motocykly: 1. Barreda Bort (Šp./Honda) 4:17:56; 2. Brabec (USA/Honda) +3:55; 3. Quintanilla (Chile/Husqvarna) +6:02; … 8. Michek (ČR/KTM) +23:36; 20. Brabec (ČR/KTM) +26:34; 25. Engel (ČR/KTM) +29:18; 37. Krejčí (ČR/KTM) +44:26; 46. Pabiška (ČR/KTM) +1:18:04; 51. Lhotský (ČR/KTM) +1:32:57; 61. Podmol (ČR/Husqvarna) +1:50:40.

Automobily: 1. Al-Attiyah, Bäumel (Katar, Fr./Toyota) 4:03:14; 2. Peterhansel, Boulanger (Fr./X-Raid Mini) +2:35; 3. Sainz, Cruz (Šp./X-Raid Mini) +9:17; … 20. Zapletal, Sýkora (ČR, SR/Ford) +41:02; 2. Prokop, Chytka (ČR/Ford) +46:10; 51. Ouředníček, Křípal (ČR/Toyota) +2:17:55.

Čtyřkolky: 1. Copetti (USA/Yamaha) 5:34:50; 2. Enrico (Chile/Yamaha) +3 s; 3. Giroud (Fr./Yamaha) +2:30; … 6. Kubiena (ČR/Yamaha) +24:20.

SSV: 1. AlSaif, Montijano (A. Arábie, Šp./Can-Am XRS5)5:05:07; 2. Farres Guel, Monleon (Šp./Can-Am XR03) +1:40; 3. Lopez Contardo, Latrach Vinagre (Chile/Can-Am) +2:43.

Lightweight Prototype: 1. AlSaif, Montijano (A. Arábie, Šp./Can-Am XRS5)5:05:07; 2. Farres Guel, Monleon (Šp./Can-Am XR03) +1:40; 3. Lopez Contardo, Latrach Vinagre (Chile/Can-Am) +2:43 … 38. Macháček, Vyoral (ČR/Can-Am) +1:01:39.

Kamiony: 1. Sotnikov (Rus./Kamaz) 4:37:44; 2. Mardějev (Rus./Kamaz) +3:17; 3. Vjazovič (Bělorus./MAZ) +6:30; … 5. Macík (ČR/Iveco) +10:58; … 7. Šoltys (ČR/Tatra) +19:47; 8. Casale (Chile/Tatra) +20:39; 10. Loprais (ČR/Praga) +22:54; 17. Valtr (ČR/Iveco) +1:22:30; 21. Tománek (ČR/Tatra) +2:26:28.

Výsledky jsou neoficiální.

Výsledky – celkově

Motocykly: 1. Barreda Bort (Šp./Honda) 8:15:38; 2. Brabec (USA/Honda) +6:23; 3. Branch (Botswana/Yamaha) +6:37; … 16. Michek (ČR/KTM) +18:14; 26. Brabec (ČR/KTM) +41:34; 29. Engel (ČR/KTM) +52:56; 37. Krejčí (ČR/KTM) +1:26:29; 43. Pabiška (ČR/KTM) +1:53:14; 50. Podmol (ČR/Husqvarna) +2:39:58; 54. Lhotský (ČR/KTM) +2:51:43.

Automobily: 1. Peterhansel, Boulanger (Fr./X-Raid Mini) 7:17:18; 2. Sainz, Cruz (Šp./X-Raid Mini) +6:37; 3. Al-Attiyah, Bäumel (Katar, Fr./Toyota) +9:14; … 13. Prokop (ČR/Ford) +46:53; 21. Zapletal, Sýkora (ČR, SR/Ford) +1:02:12; 49. Ouředníček, Křípal (ČR/Toyota) +3:07:51.

Čtyřkolky: 1. Giroud (Fr./Yamaha) 10:08:48; 2. Enrico (Chile/Yamaha) +1:09; 3. Copetti (USA/Yamaha) +2:40; … 7. Kubiena (ČR/Yamaha) +34:06.

SSV: 1. Lopez Contardo, Latrach Vinagre (Chile/Can-Am) 8:58:13; 2. Domzala, Marton (Pol./) +39 s; 3. Farres Guel, Monleon (Šp./Can-Am XR03) +1:01.

Lightweight Prototype: 1. Lopez Contardo, Latrach Vinagre (Chile/Can-Am) 8:58:13; 2. Domzala, Marton (Pol./) +39 s; 3. Farres Guel, Monleon (Šp./Can-Am XR03) +1:01; … 19. Macháček, Vyoral (ČR/Can-Am) +1:17:26.

Kamiony: 1. Sotnikov (Rus./Kamaz) 8:01:39; 2. Vjazovič (Bělorus./MAZ) +17:14; 3. Šibalov (Rus./Kamaz) +22:03; 4. Macík (ČR/Iveco) +24:36; 5. Loprais (ČR/Praga) +30:33; … 7. Casale (Chile/Tatra) +39:54; 8. Šoltys (ČR/Tatra) +42:07; 12. Valtr (ČR/Iveco) +1:37:43; 19. Tománek (ČR/Tatra) +3:12:02.

Výsledky jsou neoficiální.