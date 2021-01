Prolog Rallye Dakar 2021: Povedený začátek Prokopa a Macíka

Jedenáctým místem se uvedl český jezdec Martin Prokop (Ford) v kategorii automobilů v prologu 43. ročníku Rallye Dakar. Třetí příčku v hodnocení kamionů obsadil Martin Macík (Iveco), do první desítky se vešli ještě další tři Češi.

Trať vedla asi třicet kilometrů od stadionu krále Abdulláha a bylo na ní několik písečných a kamenitých úseků, kde bylo těžké odolat pokušení závodit ještě před prvními ostrými kilometry. Klasifikace prologu vytvořila pořadí pro start do nedělní první etapy.

Prokop: Je to bomba!

Sedmnáct sekund za prvním místem zaostal Prokop. Dosáhl stejného času jako devítinásobný mistr světa v rallye Francouz Sebastien Loeb a porazil o dvě sekundy jeho krajana a třináctinásobného vítěze soutěže Stephana Peterhansela. „Je to bomba v téhle konkurenci! Jelo se naplno, nebylo co vymýšlet, abychom si zajistili výhodnou startovní pozici. Udělali jsme tam jednu chybu, ovšem jako spousta jiných. V jednom místě se nám nepovedlo trefit jednu odbočku a přeletěli jsme navíc docela vysokou skálu. Naštěstí se nám povedlo vrátit se zpátky na trať,“ řekl Prokop.

Pětadvacátý skončil Miroslav Zapletal (Ford) a o čtyři příčky níže pak Tomáš Ouředníček (Toyota). Ten byl jen o dvě sekundy pomalejší než obhájce dakarského prvenství, legendární Španěl Carlos Sainz (X-Raid Mini).

Macík přišel o zrcátko

Čechům se dařilo v jejich klasické kategorii na Dakaru, což jsou kamiony. Na úvod byl z našich nejlepší Martin Macík (Iveco), který překonal o čtyři sekundy nejlepší ruský Kamaz, který řídil Anton Šibalov. „Byla to na začátek pěkná střelba, kde hrála roli každá sekunda, protože každý z nás chtěl mít, co nejlepší pozici pro start do první etapy. Všude byla spousta kamení a větví, o jednu z nich jsme urazili zpětné zrcátko,“ líčil Macík první dojmy.

Do první desítky se ještě srovnali šestý Aleš Loprais (Praga), osmý Martin Šoltys (Buggyra) a devátý Jaroslav Valtr (Iveco). Všichni se vešli do osmnácti sekund za nejrychlejším mezi kamiony Bělorusem Širhejem Vjazovičem (MAZ). Třináctý skončil chilský pilot v barvách Buggyry Ignacio Casale, v minulých letech trojnásobný vítěz Dakaru na čtyřkolce.

Engeho vytoužený krok

Pouhých dvacet sekund zaostal dakarský nováček Tomáš Enge za nejrychlejším v kategorii bugin (SSV) ve společném hodnocení s třídou Light Prototype. Pro začátek z toho bylo třinácté místo. „Prioritou je posbírat co nejvíce zkušeností do dalších ročníků, kterých bych se samozřejmě chtěl rád zúčastnit. Je to pro mne další krok v již tak bohaté kariéře. Uspět v jednom z nejtěžších offroad závodů na světě, to bylo vždy na mém seznamu cílů. Vždy jsem si Dakar chtěl zažít na vlastní kůži. Pevně věřím, že nezůstane u jediného startu,“ řekl jediný Čech, který startoval v závodech formule 1.

Nejrychlejším mezi buginami byl v prologu jedenačtyřicetiletý Brit Kris Meeke, který má za sebou 104 startů v mistrovství světa v rallye a pět z nich vyhrál. Druhý Čech v této třídě Josef Macháček byl v prologu na 28. místě s mankem 41 sekund.

Začátek byl pořádný mazec

Nejlepším z českých motocyklových jezdců byl čtyřiadvacátý Martin Michek z týmu Orion Moto Racing Group. „Byl to na začátek pořádný mazec. Jelo se přes kopec směrem do řečiště, bylo tam velké množství kamenů a také se tam dalo v rychlosti snadno spadnout. Povedlo se nám to projet a máme solidní pozici pro první etapu,“ komentoval situaci Michek.

Jeho týmový kolega Milan Engel k ůvodním kilometrům poznamenal: „Na začátek to bylo hodně rychlé, že jsem se ani nestačil dívat do roadbooku. Potrvá pár kilometrů, než si zažiju koordinaci sledovat trať a současně pracovat s itinerářem. Další den bude dlouhý, už se na něj těším.“

Po dvou letech se na Dakaru objevil motocyklový jezdec David Pabiška, který má za sebou jedenáct startů a všechny ročníky dokázal dokončit. Na úvod obsadil 44. místo, ale byl třetí v hodnocení jezdců, kteří startují bez asistence (Male Moto). „Zpočátku jsem se soustředil na navigaci, se kterou jsem dva roky nepracoval. Pak už jsem to nechal jet, abych moc neztratil. Byla to dobrá rozcvička a už se těším, až to pořádně začne,“ svěřil se Pabiška webu auto.cz.

V kategorii čtyřkolek obsadil Tomáš Kubiena šesté místo mezi šestnácti startujícími. Za vítězným Alexandrem Giroudem z Francie zaostal o 14 sekund.

První etapa, která se jede v neděli 3. ledna, vede z Džiddy do Bišy (622 km, 277 km rychlostní zkoušky). Pro úvodní kilometry budou typická mnohá údolí, která na sebe budou navazovat. Navigátory čeká hodně práce při spoustě odboček. Na četných kamenitých úsecích hrozí velké riziko defektu pneumatik.

Výsledky prologu

Motocykly: 1. Brabec (USA/Honda) 6:01; 2. Barreda Bort (Šp./Honda) +6 s; 3. Sanders (Aus./KTM) +13; … 24. Michek (ČR/KTM) +40; 27. Brabec (ČR/KTM) +54; 36. Engel (ČR/KTM) +1:06; 41. Podmol (ČR/Husqvarna) +1:18; 44. Pabiška (ČR/KTM) +1:20; 50. Krejčí (ČR/KTM) +1:47; 60. Lhotský (ČR/KTM) +2:32.

Automobily: 1. Al-Attiyah, Bäumel (Katar, Fr./Toyota) 5:48; 2. Baragwana, Perryová (JAR/Century CR6) +0 s; 3. Al Radži, Von Zitzewitz (S. Arábie, Něm./Toyota) +8 s; … 11. Prokop, Chytka (ČR/Ford) +17; 25. Zapletal, Sýkora (ČR, SR/Ford) +32; 29. Ouředníček, Křípal (ČR/Toyota) +38.

Čtyřkolky: 1. Giroud (Fr./Yamaha) 7:35; 2. Andujar (Arg./Yamaha) +1 s; 3. Wisniewski (Pol./Yamaha) +4; … 6. Kubiena (ČR/Yamaha) +14.

SSV + Light Prototype: 1. Meeke, Rosegaar (Brit., Niz./PH-Sport Zephyr) 6:40; 2. Quintero, Zenz (USA, Něm./OT3-02) +2 s; 3. Jones, Gugelmin (USA, Br./Can-Am) +7 s; … 13. Enge, Tošenovský (ČR/Can-Am) +20 s; 28. Macháček, Vyoral (ČR/Can-Am) +41 s.

Kamiony: 1. Vjazovič (Běl./MAZ) 6:38; 2. Višněvskij (Běl./MAZ) +1 s; 3. Macík (ČR/Iveco) +3 s; … 6. Loprais (ČR/Praga) +9 s; 8. Šoltys (ČR/Praga) +15 s; 9. Valtr (ČR/Iveco) +18; 13. Casale (Chile/Buggyra) +30 s; 15. Tománek (ČR/Tatra) +1:04; 31. Tomeček (ČR/Tatra) +2:50; 40. Randýsek (ČR/MAN) +3:34.

Výsledky jsou neoficiální.