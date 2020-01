Rallye Dakar 2020: 12. etapa - Šestadvacet Čechů je v cíli soutěže

A kdo vlastně vyhrál jednotlivé kategorie? Motocyklista Ricky Brabec se stal prvním Američanem, který dokázal vyhrát Rallye Dakar. Tovární jezdec Hondy zároveň při premiéře soutěže v Saúdské Arábii ukončil kralování značky KTM, se kterou startovali všichni vítězové od roku 2001. Kategorii kamionů ovládl podruhé v kariéře Rus Andrej Karginov. Mezi automobily byl potřetí v kariéře nejrychlejší Španěl Carlos Sainz, jenž navázal na vítězství z let 2010 a 2018. Kategorii čtyřkolek ovládl Ignacio Casale z Chile, který stejně jako Sainz vyhrál slavnou soutěž potřetí. V kategorii bugin (SSV) byl při svém druhém startu na Dakaru nejlepší Američan Casey Currie.

Macík se těší na dceru

Macík dokončil závěrečnou etapu na čtvrtém místě za ruskými kamazy, ale jedním z nich byl Nikolajev, který už jel mimo soutěž. „Jsme v cíli a já i tým spokojení. Jeli jsme na celkový výsledek v klidu a vyrovnaně. Musím pochválit kluky v kabině. František navigoval geniálně, nebloudili jsme, byl si jistý. David si dokázal poradit kdykoliv to bylo potřeba. V boudě bylo veselo. Kluci mechanici dřeli dnem i nocí, i jim paří velký dík. Celý tým šlapal jako hodinky, přitom byla pořád dobrá nálada. Karel fungoval krásně, závěrečné těžké duny proplul naprosto hladce. Velké díky patří všem fanouškům, kteří nám drželi palce a svými vzkazy nám dodávali velkou sílu. Díky všem našim partnerům i rodinám doma,“ hodnotí spokojeně Martin Macík, který už se těší domů za ženou a čerstvě narozenou dcerkou.

Nakročeno ke čtvrtému místu měl Aleš Loprais, jenž startoval poprvé s kamionem Praga. Bohužel v předposlední etapě ztratil skoro tři hodiny vinou především problémů se senzorem turbodmychadla a propadl se na sedmé místo. Pro Martina Šoltyse je při jeho třetí účasti jedenácté místo dosud nejlepším výsledkem kariéry. To samé platí také o jeho šestém místě v úvodní etapě.

Debutant byl nejlepší

Z českých motocyklových jezdců byl nejlepší letošní nováček Martin Michek z týmu Orion Moto Racing Group, který obsadil 23. místo. O lepší výsledek přišel předposlední den. Ačkoliv měl nádrž natankovanou po hrdlo, došel mu benzin osm kilometrů před tankovací zónou. Ztratil kolem čtyřiceti minut a neměl tak šanci stát se nejlepším nováčkem letošního ročníku.

V konečném pořadí skončil o tři místa za ním (26.) při šestém startu jeho týmový kolega Milan Engel, který na svém Facebooku řekl: „Po včerejším pádu mě dneska děsně bolelo celé tělo, ale tohle jsem přece nemohl vzdát. Ve finiši to nebyla žádná procházka růžovou zahradou, ale fest se závodilo.“

Na 38. místě figuruje Petr Vlček, pro kterého je to nejlepší výsledek při čtvrtém startu. Čtyřiapadesátý skončil Jan Brabec poté, co dva dny před koncem inkasoval šest hodin penalizace poté, co musel spravovat řídítka zlomená po pádu. „Projel jsem poslední etapou Dakaru. Po tom všem, co jsem poslední rok zažil. Jel jsem s větší pohodou, šetřil jsem zašroubované koleno, aby vydrželo až do cíle, snažil se rozložit síly. Navigace mi letos dobře fungovala. Ale je to Dakar, letům se tu občas nevyhneš. Jsem rád, že jsem to dal a děkuju všem, kteří mi pomáhali a fandili,“ říká Brabec.

Uznání zaslouží také devětasedmdesátý Jan Veselý, který startoval v kategorii, ve které je zakázaná asistence. Jediný, kdo nedojel, byl Roman Krejčí, který upadl těsně před polovinou soutěže a poranil si rameno. V kategorii čtyřkolek skončil celkově devátý Zdeněk Tůma, což je jeho nejlepší výsledek při třetí účasti. Bohužel ani počtvrté se nepodařilo dojet do cíle dalšímu čtyřkolkám Tomáši Kubienovi.

Když Čech pomůže Čechovi

Náročný ročník má za sebou Martin Prokop. V říjnu měl ne vlastní vinou těžkou havárii na Marocké rallye, z níž se stále léčí jeho navigátor Jan Tománek. Toho nahradil Viktor Chytka. Prokopa trápil chybějící výkon motoru Ford, což ostatně nebyla výjimka. Potvrdili to další čeští účastníci v kategorii automobilů. „Zůstane určitá pachuť, že se nepovedlo úplně všechno, jak mělo. To se sice nepodaří nikdy, ale chyběla nám rychlost. Na extrémně rychlých erzetách v první půlce soutěže to bylo sakra znát,“ řekl v cíli dvanáctý Prokop.

Jihlavský závodník předvedl v průběhu Dakaru velmi vstřícné gesto, když věnoval Borisi Vaculíkovi svůj rezervní motor. Ten tak mohl svůj druhý Dakar dokončit, ačkoliv inkasoval dohromady penalizace ve výši 63 hodin a 36 minut. Padesát hodin ovšem dostal za výměnu motoru.

Potlesk zaslouží ostřílený borec Miroslav Zapletal, jenž startoval po čtyřleté pauze a pošesté celkově. V autě ho navigoval Slovák Marek Sýkora a šestnácté místo v cíli je určitě úspěch. Výše chtěl být určitě Tomáš Ouředníček, ale těsně před cílem etapy, kterou končila první polovina soutěže, mu přejel přes kapotu s kamionem Nizozemec Martin Van den Brink. Vůz se podařilo opravit, a tak v kategorii automobilů dojeli na cílovou rampu všichni Češi.

Výsledky 12. etapy

Motocykly: 1. Cornejo Florimo (Chile/Honda) 1:28:15; 2. R. Brabec (USA/Honda) +53 s; 3. Price (Aus./KTM) +2:25; … 14. Michek (ČR/KTM) +6:20; 31. J. Brabec (ČR/KTM) +18:13; 42. Vlček (ČR/KTM) +24:43; 43. Engel (ČR/KTM) +24:45; 82. Veselý (ČR/Husqvarna) +48:16.

Automobily: 1. Al-Attiyah, Baumel (Katar, Fr./Toyota Hilux) 1:17:30; 2. Sejdan, Kuzmiš (Saúdská Arábie, Rus./Mini) +1:32; 3. Terranova, Graue (Arg./X- Raid Mini) +3:16;

… 11. Prokop, Chytka (ČR/Ford Raptor) +5:47; 16. Zapletal, Sýkora (ČR, SR/Ford F150) +9:47; 26. Vaculík, Plechatý (ČR/Ford F150) +16:49; 31. Ouředníček, Křípal (ČR/Ford Ranger) +20:28.

Čtyřkolky: 1. Lindner (Pol./Can-Am) 1:53:15; 2. Enrico (Chile/Yamaha) +1:21; 3. Vitse (Fr./Yamaha) +1:25; … 11. Tůma (ČR/Yamaha) +12:59.

SSV: 1. Varela, Gugelmin (Braz./Can-Am) 1:36:19; 2. Hildebrand, Cazalet (USA, Fr./OT3) +24 s; 3. Jones, Walch (USA/Can-Am) +3:18; … 25. Macháček, Tošenovský (ČR/Can-Am) +19:19.

Kamiony: 1. Karginov (Rus./Kamaz) 1:28:41; 2. Višněvskij (Běl./MAZ) +2:01; 3. Nikolajev (Rus./Kamaz) +2:07; 4. Macík (ČR/Iveco) +2:41; … 6. Loprais (ČR/Praga) +3:18; 9. Šoltys (ČR/Tatra) +4:27.

Výsledky jsou neoficiální.

Konečné pořadí

Motocykly: 1. R. Brabec (USA/Honda) 40:02:36; 2. Quintanilla (Chile/Husqvarna) +16:26; 3. Price (Aus./KTM) +24:06; … 23. Michek (ČR/KTM) +4:30:41; 26. Engel (ČR/KTM) +6:03:09; 38. Vlček (ČR/KTM) +11:48:57; 54. J. Brabec (ČR/KTM) +16:12:18;

79. Veselý (ČR/Husqvarna) +24:05:16.

Automobily: 1. Sainz, Cruz (Šp./X-Raid Mini) 42:59:17; 2. Al Attiyah, Baumel (Katar, Fr./Toyota Hilux) +6:21; 3. Peterhansel, Fiuza (Fr., Port./X-Raid Mini) +9:58; … 12. Prokop, Chytka (ČR/Ford Raptor) +4:04:19; 16. Zapletal, Sýkora (ČR/SR/Ford F150) +7:29:17; 36. Ouředníček, Křípal (ČR/Ford Ranger) +15:51:01; 55. Vaculík, Plechatý (ČR/Ford F150) +78:18:25.

Čtyřkolky: 1. Casale (Chile/Yamaha) 52:04:39; 2. Vitse (Fr./Yamaha) +18:24; 3. Sonik (Pol./Yamaha) +1:04:15; … 9. Tůma (ČR/Yamaha) +15:58:30.

SSV: 1. Currie, Berriman (USA/Can-Am) 53:25:52; 2. Karjakin, Vlasjuk (Rus./Can-Am) +39:12; 3. Lopez Contardo, Latrach Vinagre (Chile/Can-Am) +52:36; … 27. Macháček, Tošenovský (ČR/Can-Am) +21:24:26.

Kamiony: 1. Karginov, Mokejev, Leonov (Rus./Kamaz) 46:33:36; 2. Šibalov, Nikitin, Tatarinov (Rus./Kamaz) +42:26; 3. Vjazovič, Haranin, Zaparošanka (Běl./MAZ) +2:04:42; … 5. Macík, Tomášek, Švanda (ČR/Iveco) +3:28:08; 7. Loprais, Pokora, Alkendi (ČR, Spoj. Arab. Emir./Praga) +5:16:57; 9. Garrouste, Gospodarczyk, Vojkovský (Fr., Pol., ČR/Tatra) +6:07:53; 11. Šoltys, Šikola, Schovánek (ČR/Tatra) +6:44:39; 18. Szustkowski, Kazberuk, Škrobánek (Pol., ČR/tatra) +21:23:58.

Výsledky jsou neoficiální.