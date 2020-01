Rallye Dakar 2020 – 2. etapa: Čtvrtý Macík a další defekty Prokopa

Problémy s pneumatikami měl opět Martin Prokop, jehož potkaly tři defekty. Pilot formule 1 Fernando Alonso ulomil kolo a ztratil dvě a půl hodiny.

Pondělní etapa z Vádže do Naúmu měřila 393 kilometrů, z nichž se rovných 367 z nich jelo jako rychlostní zkouška. Naplnila se předpověď francouzských organizátorů, že budou velké problémy s navigací, protože na písečných pláních bude závodníky klamat spousta stop vedoucí různými směry. Jednalo se o první z šesti etap (původně mluvili organizátoři o čtyřech), kdy dostali účastníci roadbook (itinerář) těsně před startem do měřeného úseku.

Alonso ulomil kolo a ztratil

V kategorii automobilů se z etapové výhry radoval zkušený dakarský borec Giniel de Villiers (Toyota) z Jižní Afriky. Při složité navigaci využil chyby, kterou udělal v závěru etapy v té chvíli vedoucí Yazeed Al-Rajhi (Toyota) a získal šestnácté etapové prvenství v historii Dakaru. V průběžném pořadí si tak polepšil ze čtrnáctého na šesté místo. Novým lídrem průběžné klasifikace se stal Argentinec Orlando Terranova (X-Raid Mini).

Smolařem etapy byl Fernando Alonso (Toyota), který se pohyboval v průběhu rychlostní zkoušky na čtvrtém místě. Na 160. kilometru však poškodil o velký kámen kolo a zavěšení. Společně s navigátorem Marcem Comou začali opravovat, ale přesto museli čekat dvě a půl hodiny na asistenční kamion. V etapě nakonec ztratili 2:34:38 hodiny a propadli se z 11. na 48. místo. Pouhých 36 sekund za ním je český jezdec Tomáš Ouředníček (Ford).

Poměrně nečekaným vítězem motocyklové kategorie se stal ve 2. etapě loni nejlepší nováček Ross Branch z Botswany na motocyklu KTM a polepšil si celkově na pátou příčku. Vítěz první etapy a obhájce prvenství Australan Toby Price (KTM) ztratil šestnáct minut a aktuálně je devátý. Lídrem pořadí se stal další tovární jezdec KTM Sam Sunderland z Velké Británie.

Kamion letěl levá pravá, horní dolní

Na úspěšný výkon z premiérové etapy navázal v pondělí v kategorii kamionů Martin Macík (Big Shock Racing) s ivecem. Na čtvrtém místě se dokázal vklínit mezi ruské kamazy a vítězný běloruský MAZ řízený Siharhejem Vjazovičem.

„Jelo se nám výborně. Potkal nás jen jeden navigační výlet, když jsme se vraceli pro bod, o kterém jsme si mysleli, že ho máme. Dost se prášilo, za jednou z bugin vletěl kamion do díry a my šli do vzduchu. Letěli jsme chvilku levá, pravá, horní, dolní, ale dopadli dobře, auto to vydrželo a jelo se dál. Ke konci se nám povedla nejrychlejší výměna pneumatiky, jakou vůbec pamatujeme,“ popisoval etapu Macík.

Hned za kamazy dokončil etapu jako sedmý Aleš Loprais (Praga V4S DKR). „Nebylo to nic moc. Dost jsme ztratili navigací a dva zásadní časové body v obou případech hledali skoro deset minut. Třikrát jsme museli zastavit, protože se auto přepínalo do nouzového režimu. Bylo nutné restartovat systém a tam zůstaly nějaké tři minuty. Dalších pět nebo šest minut nám ti vepředu regulérně naložili. Ale nic se neděje, valíme dál,“ popsal Loprais své dojmy. Neplánované zastávky si vynutil senzor turbodmychadla. Na vyřešení problému tým mechaniků kolem Petra Pokory začal v bivaku hned intenzivně pracovat.

Zvolili špatný kaňon

Tři defekty v první a stejný počet defektů ve druhé etapě potkal Martina Prokopa (MP Sports). „Přehazovali jsme gumy, jak to šlo. Když začala jedna z nich hořet, museli jsme ji hodit na auto. Sto kiláků před cílem už nám nezbyla žádná rezerva, takže bylo nutné jet pomalu,“ popisoval nepříjemnou situaci Prokop na svém facebookovském profilu.

Český jezdec si také postěžoval na problémy s navigací. „Spoustu prachu zvířily pomalu jedoucí motorky, které práší podobně tolik jako auta. Nešťastný moment přišel ve chvíli, kdy jsme míjeli Alonsovo nepojízdné auto. Ze dvou cest do kaňonů jsme si bohužel vybrali tu špatnou a museli se vracet,“ řekl Prokop a dodal: „čekají nás ještě dvě kamenité etapy, které musíme nějak přežít. Potřebovali bychom nějaký dobrý výsledek, abychom se kopli trochu dopředu a dostali se do tempa, protože tohle není na psychiku zrovna ideální.“

Tůma si výrazně polepšil

O sedm míst se v kategorii čtyřkolek vyšplhal Zdeněk Tůma (Barth Racing). Ve druhé etapě skončil osmý a tím se posunul z 18. na 11. příčku. Problémy měl Tomáš Kubiena (Orion Moto Racing Group, jenž ztratil v etapě přes čtyři hodiny a z šesté pozice spadl na devatenáctou. Oba čeští zástupci v této kategorii si tak na začátku soutěže prohodili smolný a lepší den. A co řekl k průběhu etapy Zdeněk Tůma?

„Ve druhé etapě bylo o něco málo kamenní ve srovnání s tou předchozí. Ze začátku se objevil problém s odvzdušněním nádrže, který se mi sice podařil vyřešit, ale bohužel to znamenalo další ztrátu. Nebylo pak lehké předjet všechny zpátky, musel jsem se prodírat obrovským prachem. Kousek před přišel kopec hodně měkkého písku a já spadl se čtyřkolkou na bok. Naštěstí se nic nestalo.“

V kategorii motocyklů se počínalo všech šest českých zástupců standardně dobře. Nejlépe si vedl Milan Engel (Orion Moto Racing Group) na čtyřiadvacátém místě, na začátku třetí desítky skončili Jan Brabec (Big Shock Racing) a Engelův týmový kolega Martin Michek. Všichni tři jmenovaní se v průběžné klasifikaci drží ve třetí desítce.

V úterý 7. ledna pokračuje Rallye Dakar 2020 třetí etapou se startem a cílem v Neomu. Trať měří dohromady 489 kilometrů a samotná „speciálka“ pak 404 km. Zavede účastníky do oblasti nedaleko hranic s Jordánskem. Jezdit se bude na písčitém povrchu, ovšem v bludišti kaňonů mezi jednotlivými skalami a horskými hřebeny. Během dne se posádky dostanou až do nadmořské výšky okolo 1 400 metrů, dosáhnou tak nejvyššího bodu na trati 42. ročníku dakarské rallye.

Výsledky ve 2. etapě

Motocykly: 1. Branch (Botswana/KTM) 3:39:10; 2. Sunderland (Brit./KTM) 1:24; 3. Quintanilla (Chile/Husqvarna) +2:21; … 24. Engel (ČR/KTM) +22:28; 32. Brabec (ČR/KTM) +38:18; 33, Michek (ČR/KTM) +39:00; 56. Krejčí (ČR/KTM) +1:22:46; 59. Vlček (ČR/KTM) +1:34:47; 106. Veselý (ČR/Husqvarna) +2:27:07.

Automobily: 1. De Villiers, Haro Bravo (JAR, Šp./Toyota) 3:37:20; 2. Terranova, Graue (Arg./X-Raid Mini) +3:57; 3. Al Qassimi, Panseri (Spoj. Arab. Emiráty, Fr./Peugeot 3008 DKR) +5:42; … 14. Prokop, Chytka (ČR/Ford) +25:50; 19. Zapletal, Sýkora (ČR, Slov./Ford) +35:38; 41. Vaculík (ČR/Ford) +58:29; 48. Ouředníček (ČR/Ford) +1:11:36.

Čtyřkolky: 1. Casale (Chile/Yamaha) 4:46:07; 2. Sonik (Pol./Yamaha) +3:33; 3. Vitse (Fr./Yamaha) +10:51; … 8. Tůma (ČR/Yamaha) +55:57; 21. Kubiena (ČR/Yamaha) +4:26:27.

SSV: 1. Lopez Contardo (Chile/Can-Am) 4:13:30; 2. Rautenbach (Zombabwe/PH Sport Zephyr) +11:46; 3. Jones (USA/Can-Am) +11:55; … 28. Macháček (ČR/Can-Am) +1:28:13.

Kamiony: 1. Vjazovič (Běl./MAZ) +3:47:44; 2. Sotnikov (Rus./Kamaz) +1:46; 3. Karginov (Rus./Kamaz) +2:07; 4. Macík (ČR/Iveco) +10:47; … 7. Loprais (ČR/Praga) +25:05; 14. Šoltys (ČR/Buggyra) +43:22.

Výsledky jsou neoficiální.

Pořadí po 2. etapě

Motocykly: 1. Sunderland (Brit./KTM) 7:05:22; 2. Quintanilla (Chile/Husqvarna) +1:18; 3. Benavides (Arg./Honda) +1:32; … 24. Engel (ČR/KTM) +47:44; 29. Michek (ČR/KTM) +1:06:08; 30. Brabec (ČR/KTM) +1:09:01; 54. Krejčí (ČR/KTM) +2:41:34; 55. Vlček (ČR/KTM) +2:46:36; 115. Veselý (ČR/Husqvarna) +5:04:33.

Automobily: 1. Terranova (Arg./X-Raid Mini) 7:07:36; 2. Sainz, Cruz (Šp./X-Raid Mini) +4:43; 3. Al-Attiyah, Baumel (Katar, Fr./Toyota) +6:07; … 13. Prokop, Chytka (ČR/Ford) +30:15; 18. Zapletal, Sýkora (ČR, Slov./Ford) 57:07; 30. Vaculík (ČR/Ford) +1:39:56; 49. Ouředníček (ČR/Ford) +2:39:29.

Čtyřkolky: 1. Casale (Chile/Yamaha) 9:03:44; 2. Sonik (Pol./Yamaha) +9:09; 3. Enrico (Chile/Yamaha) +23:08; … 11. Tůma (ČR/Yamaha) +3:21:41; 19. Kubiena (ČR/Yamaha) +4:48:22.

SSV: 1. Lopez Contardo (Chile/Can-Am) 8:21:15; 2. Currie (USA/Can-Am) +9:37; 3. Hinojo Lopez (Šp./Can-Am) +12:48; … 37. Macháček (ČR/Can-Am) +8:12:21.

Kamiony: 1. 1. Vjazovič (Běl./MAZ) 7:29:52; 2. Sotnikov (Rus./Kamaz) +4:20; 3. Karginov (Rus./Kamaz) +7:12; … 5. Macík (ČR/Iveco) +14:06; 7. Loprais (ČR/Praga) +34:47; 9. Šoltys (ČR/Buggyra) +46:41.

Výsledky jsou neoficiální.