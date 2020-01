Rallye Dakar 2020 – 1. etapa: Kubienu srazila ze stupňů penalizace

Češi slaví první dílčí úspěch na 42. ročníku Rallye Dakar. Postaral se o to v úvodní etapě Tomáš Kubiena, který obsadil v kategorii čtyřkolek třetí místo. Dostal však 15 minut penalizaci za nedodržení rychlostního limitu. V průběžném pořadí tak klesl na 6. místo.

Do první desítky se dostaly tři české kamiony Martina Macíka, Martina Šoltyse a Aleše Lopraise. Dvanáctý dojel mezi automobily po třech defektech Martin Prokop.

Vstupní měření sil na dakarském ročníku v Saúdské Arábii měřilo 752 kilometrů a z toho 319 se jelo v rámci rychlostní zkoušky. Trať nabídla směs toho, co čeká účastníky v letošní rallye. Měkký písek, duny, technické i rychlé úseky. Účastníci soutěže se dostali do výše 400 metrů nad mořem.

Favorit neměl itinerář

Nečekaným vítězem úvodní etapy Rallye Dakar 2020 v kategorii automobilů se stal dvaatřicetiletý litevský jezdec Vaidotas Zala se starším vozem Mini. Obhájce prvenství Nasser Al-Attiyah (Toyota) měl tři defekty, stěžoval si na složitou navigaci a v cíli mu na čtvrtém místě chybělo na vítěze 5:33 minuty. Dvojnásobný šampion formule 1 Fernando Alonso dokončil svůj etapový debut na Dakaru jedenáctý, pouhých deset sekund před Martinem Prokopem.

V kategorii motocyklů byl na úvod nejrychlejší obhájce loňský vítěz Australan Toby Price na KTM. „Byl to náročný den. Po patnácti kilometrech mi odešel roadbook. Svým způsobem bylo štěstí, že se mi dařilo držet se v prachu zvířeného závodníky jedoucími přede mnou a také jejich stop v písku. I když to byla prakticky jízda naslepo, vyplatila se mi,“ řekl Price. Ke svému času obdržel dvouminutovou penalizaci, takže v aktuální klasifikaci má k dobru pouhých pět sekund.

Šéf se příjemně spletl

Před startem první etapy tipoval šéf týmu Orion Moto Racing Group Ervin Krajčovič, že jeho jezdec Tomáš Kubiena má šanci být se čtyřkolkou (quad) mezi prvními pěti. Ten startoval jako sedmý, ale postupně se dostával dopředu. Na průjezdním bodu na 208 kilometru už byl třetí a stejné místo udržel až do cíle. Během posledních 111 kilometrů ztratil na vítězného Ignacia Casaleho pouhých 58 sekund. Smůlu měl druhý český zástupce v této kategorii Zdeněk Tůma (Barth Racing), který již na sedmnáctém kilometru měřeného testu prorazil kolo a musel ho vyměnit. Ztráta ho srazila na osmnácté místo.

Kubiena: „Bylo to docela náročné a zrádné. Nečekal jsem tolik kamenitých pist a trialových sekcí. Budu muset přezout jiná kola, protože jsem „udělal“ gumu, a tak dvě třetiny etapy jel na prázdné pneumatice. Bylo to poměrně náročné a tahalo mě to ke straně. Musíme se připravit na trochu jiné podmínky, než jsem čekal, ale zvládneme to.“

Engel: „Určitě nešlo o klasický prolog tak, jak ho známe z předešlých let. Nikdo nebyl moc rozehřátý a ranní 200 kilometrů dlouhý přejezd tomu taky nepřidal. Musel jsem si zvyknout na navigaci i techniku, nicméně se mi povedlo dostat se do tempa. Dvakrát jsem se musel vracet pro záznam z časové kontroly, ale vše mám. Na rozjezd to bylo vážně těžké. Další dny už budou lepší.“

Michek: „S výsledkem můžu být spokojený a také s tím, že se mi povedlo vůbec dojet. Díky vysokému startovnímu číslu jsem do startoval dost vzadu, takže nebylo nic jednoduchého se prokousávat dopředu. Šíleně se prášilo. V pondělí budu mít mnohem lepší trasu, viditelnost, méně prachu od ostatních jezdců a zvolím si lepší tempo. Motorka mi funguje a těším se na další etapu.“

Tři defekty Prokopa

V kategorii automobilů se musel Martin Prokop obejít bez týmového kolegy Martina Kolomého, který se několik dní před startem zranil při havárii na testu. Etapu dokončil Prokop na dvanáctém místě se ztrátou 15:37 sekundy. „Nebylo to úplně snadné, hodně mi připomínalo trial. Navíc jsme udělali tři defekty, což nás trochu zdrželo. V jednu chvíli jsme se kousek vrátili, protože nebylo jisté, zda jedeme správně. Nakonec se ukázalo, že náš směr byl dobrý. Dostali jsme se však do provozu s několika auty, která hodně prášila. Po říjnové havárii v Maroku jsem nechtěl nic riskovat a dojet etapu bez rizika,“ zhodnotil český jezdec své počínání.

Dařilo se i dalším českým zástupcům. Nejzkušenější z této sestavy Miroslav Zapletal dojel dvacátý, Boris Vaculík sedmadvacátý a Tomáš Ouředníček skončil na 56. místě.

Úspěšně si vedlo také šest českých zástupců v kategorii motocyklů. Osmadvacátý byl Milan Engel z Orion Moto Racing Group a o tři příčky za ním skončil jeho týmový kolega Martin Michek. Ten startuje na Dakaru poprvé a začínal etapu až ze 132. místa! Šestatřicátý skončil Jan Brabec, Petr Vlček byl 61. a Roman Krejčí, jenž se na Dakar vrátil po deseti letech, se umístil na 63. pozici. Příčka s číslem 123. zatím patří Janovi Veselému. Stranou nemůže zůstat ani krásné osmnácté místo Američana Skylera Howese, startujícího v českém týmu Klymčiw Racing.

Zajímavá okolnost nastala v kategorii kamionů, kde pátý Martin Macík (Big Shock Racing) a šestý Martin Šoltys (Tatra Buggyra) dosáhli shodného času. Smůlu měl Šoltysův kolega v kategorii SxS Josef Macháček, který se na trati zdržel a nabral ztrátu několika hodin.

Smolaři a požár auta

Prvním odstoupivším na letošním ročníku se stal francouzský motocyklista Willy Joubard, který při svém třináctém startu na Dakaru havaroval na třináctém kilometru. Vykloubil si rameno a musel odstoupit. Smolařem se stal také jeho krajan Romain Dumas. Trojnásobný vítěz závodu 24 hodin Le Mans musel vzdát poté, co na 65. kilometru shořela jeho bugina RD Limited postavená na bázi Peugeot DKR. Ze hry o špičkové umístění je ambiciózní Polák Jakub Przygoňski (Mini JCW Rally), jenž se dlouho držel na třetím místě. Na 146. kilometru však musel s německým navigátorem Timem Gottschalkem opravovat a nabrali ztrátu několik hodin.

V pondělí čeká účastníky soutěže 401 kilometrů dlouhá etapa z Vadže do Neonu, 367 km je vypsáno jako rychlostní zkouška. Jedná se o první část Supermaratonské etapy pro motorkáře a čtyřkolkám. Podle itineráře slibují organizátoři zvlášť obtížnou navigaci, kdy může závodníky mást spousta stop vedoucí různými směry.

Výsledky v 1. etapě

Motocykly: 1. Price (Aus./KTM) 3:19:33; 2. Brabec (USA/Honda) +2:05; 3. Walkner (Rak./KTM) +2:40; … 28. Engel (ČR/KTM) +31:55; 31. Michek (ČR/KTM) +33:47; 33. Brabec (ČR/KTM) +37:22; 58. Vlček (ČR/KTM) +1:18:28; 63. Krejčí (ČR/KTM) +1:15:22; 124. Veselý (ČR/KTM) +2:41:05.

Automobily: 1. Zala (Lotyš./Mini) 3:19:04; 2. Peterhansel (Fr./Mini) +2:14; 3. Sainz (Šp./Mini) +2:50; … 12. Prokop (ČR/Ford) +15:37; 20. Zapletal (ČR/Ford) +32:41; 27. Vaculík (ČR/Ford) +46:39; 56. Ouředníček (ČR/Ford) +1:39:05.

Čtyřkolky: 1. Casale (Chile/Yamaha) 4:17:37; 2. Sonik (Pol./Yamaha) +5:36; 3. Enrico (Chile/Yamaha) + 9:55, ... 6. Kubiena (ČR/Yamaha) +21:55; … 18. Tůma (ČR/Yamaha) +1:45:44.

SSV: 1. Domzala (Pol./Can-Am) 4:00:58; 2. Currie (USA/Can-Am) +1:51; 3. Hinojo Lopez (Šp./Can-Am) +5:49.

Kamiony: 1. Šibalov (Rus./Kamaz) 3:40:35; 1. Vjazovič (Běl./MAZ) +1:33; 3. Van Kasteren (Niz./Iveco) +3:09; … 5. Macík (ČR/Iveco) +4:52; 6. Šoltys (ČR/Buggyra) +4:52; 9. Loprais (ČR/Praga) +11:15.