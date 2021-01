Rallye Dakar 2021: Macík vyhrál etapu

Posádka týmu Big Shock! Racing, kterou kromě jezdce Martina Macíka tvoří navigátor František Tomášek a mechanik David Švanda, se dostala na 465 kilometrů dlouhé rychlostní zkoušce na první místo mezi průjezdními body 239. a 271. kilometru. Vedení udržel až do cílového průjezdu před dvěma ruskými kamazy. V průběžném pořadí si upevnil páté místo.

„Devět let to trvalo a je to konečně tady. Je to krásný výsledek, ale na druhou stranu, jsou před námi ještě tři etapy. „Myslím, že jsme dali dneska Karlovi (označení pro kamion) pořádně na p… Musíme poděkovat mechanikům za to, jak ho připravili. Bylo brutálně moc prachu. Dojeli jsme Mardějeva na kamazu a Lopraise, klub dolů, oba nás pustili. Pak nás docvakli oni a troubili a honili jsme se v prachu celou etapu. Místy nebylo fakt nic vidět, straně moc kamenů, ale „topili jsme až do konce,“ popsal Macík dojmy přímo z kabiny.