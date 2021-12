Rallye Dakar 2022: Dva Češi si musí pomoci sami

Druzí dva jmenovaní nesmí v průběhu soutěže přijmout pomoc mechanika a na motocyklu musí pracovat v bivaku pouze sami v prostoru vyhrazeném organizátorem. V doprovodných kamionech jim pořadatelské vozy vezou jejich nářadí a náhradní díly.

Michek myslí vysoko

Martin Michek z týmu Orion – Moto Racing Group obhajuje desátou příčku z předchozího ročníku. Svůj výsledek podpořil vítězstvím ve Světovém poháru FIM Bajas, přičemž byl jednou druhý na Dubai International Baja a vyhrál Baja do Oeste v Portugalsku. Před startem na Dakaru absolvoval s týmovým kolegou Milanem Engelem a čtyřkolkářem Tomášem Kubienou trénink v pískových terénech Dubaje.

„Svůj první Dakar jsem absolvoval teprve v roce 2020 a byla to jedna z mých prvních zkušeností. V létě jsem při motokrosu zkolaboval přímo na trati a málem jsem zemřel. Doktoři říkali, že budu potřebovat transplantaci, ale po pár dnech se moje játra zázračně uzdravila. O pět nebo šest týdnů později už bylo možné znovu závodit. Nikdy nemyslím na prohru, vždy na výhru. Vždy jdu na hranici možností. Nikdy nevkládám o procento méně, než je maximální úsilí, protože pokud to neudělám na sto procent, nemohu se svým sponzorům podívat do očí! Chci si užít Dakar 2022 a znovu bojovat s továrními soupeři, i když moje navigace není na špičkové úrovni. Roadbook během roku moc nevidím a nemůžu trénovat po světě do míst jako Dubaj, Saúdská Arábie nebo Chile. V motokrosu jsem byl dva roky továrním jezdcem a nyní je mým snem být znovu továrním závodníkem v cross country. Pokud se to má stát, musím dosáhnout ještě lepšího výsledku než loni,“ tvrdí odhodlaně Martin Michek.

Engel chce zazářit

Jeho týmový kolega Milan Engel má za sebou zranění z říjnové Rallye du Maroc. „Dva měsíce jsem se soustředil jen na léčbu,“ říká jezdec, který přestoupil to kategorie Original Motul. „S týmem jsme se shodli, že nastala správná chvíle na přestup do této kategorie. Určitě mám před sebou úplně novou zkušenost. Uvidím, jak budu muset trochu změnit strategii, hlídat sebe a motorku. Důležité je, abych neuvízl v cyklu se spoustou oprav a krátkým časem na spánek. To by mohlo být katastrofální, protože pokud se dostatečně nevyspíte, riskujete zbytečné chyby,“ říká Engel.

Podle svých slov si vždycky přál vyzkoušet si být samostatný a stroj si servisovat sám. Jeho startovní číslo (21) je nejnižší v kategorii Original by Motul. Jsem zvědavý, jak obstojím. Doufám, že bych mohl zazářit,“ říká Engel. Má pověst šikovného mechanika a pomoci by mu měli jeho předchozí zkušenosti z devíti startů na motocyklových Šestidenní, na kterých vybojoval tři zlaté medaile. Dakar pojede poosmé a jeho nejlepšími výsledky je 15. místo v sezoně 2019 a osmnácté o dva roky později. Letos s novým strojem KTM 450 Rally Replica s vylepšeným motorem.

Bude třináctka Pabišky šťastná?

Pamatuje ještě start na africkém Dakaru, zažil Jižní Ameriku a teď přidává zkušeností ze Saúdské Arábie. David Pabiška má na svém kontě dvanáct startů na této soutěži a pokaždé dojel do cíle. V roce 2012 si vyzkoušel Dakar jako navigátor v kamionu Jaroslava Valtra, všechny ostatní účasti má zapsány na motocyklu a sedlo rozhodně měnit nehodlá.

V roce 2014 dojel na 18. místě a o dva roky předtím bylů v kamionu dvanáctý. Dakar 2019 vynechal a následující ročník absolvoval jako mechanik týmu Big Shock Racing Martina Macíka. Zjistil, že není schopen odolat pokušení vrátit se na Dakar. V sezoně 2021 vstoupil do kategorie Original by Motul se svým kamarádem Rudolfem Lhotským s tím, že byl by velmi spokojen s 10. místem ve třídě. Místo toho se dostal na čtvrté místo. Sám Pabiška v sobě chová pocit, že má „nedokončenou práci“ v kategorií bez asistencí, a tak se vrací, aby cílil na stupně vítězů na Dakaru 2022.

Nyní mu je 46 let a závodí již přes třicet roků. Jako teenager to zkoušel s motokrosem. Je mnohonásobným českým šampionem se třemi stříbrnými medailemi ze Šestidenní motocyklové soutěže. Má také urputný smysl pro fair play, a to až do té míry, že byl jednou oceněn světovou trofejí UNESCO za záchranu života svého soupeře na mistrovství ČR v enduru. Pabiška je typem jezdce, kterému na Dakaru nepochybně nabídne pomocnou ruku kolegům z Original by Motul, i když je na dunách předčí.

„Dakar byl můj celoživotní sen, kterému dal člověk všechno. Opravdu jsem se těšil, že po dvouleté přestávce pojedu. Pauza moji jízdu neovlivnila, protože jsem byl stoprocentně připraven a byl s výkonem spokojený. Original by Motul je nejtěžší disciplína na Dakaru a ještě tu mám nějaké nedodělky. Po loňském čtvrtém místě je letošním cílem umístění na stupních vítězů. Jsem zručný mechanik, takže tento kurz je pro mě ideální. Ve srovnání s minulými lety nepojedu s KTM, tentokrát sedlám Husqvarnu. Letos jsem závodil pouze v Česku, ale o to intenzivněji, v podstatě každý víkend na mašine nebo na kole. Na Dakaru to chci využít na maximum,“ shrnuje své předstartovní pocity David Pabiška.

Brabec: „Je to sobecké, ale jsem jediný

Odhodlaný motorkář je definicí jezdce, který nikdy nedovolí, aby mu překážky stály v cestě. Osmatřicetiletý Jan Brabec (Strojrent Racing) měl v posledních letech několik opravdu velkolepých bouraček, ale zdá se, že vždy najde způsob, jak se na Dakar připravit.

Po tréninkové nehodě v Tunisku v červnu 2019, která byla největší v jeho dlouhé kariéře v motoristickém sportu, utrpěl sedm zlomenin a vnitřní krvácení. Přesto se dostal do Saúdské Arábie na Dakar 2020 a skončil na 54. místě. V roce 2021 měl ošklivý pád ve španělské Baja Aragon, při převozu helikoptérou do nemocnice přišlo další vnitřní krvácení. Opět se zotavil, aby se stihl včas připravit na největší rallye světa.

Je desetinásobným mistrem České republiky v motokrosu a superkrosu, na cyklistické BMX jezdil ve čtyřech letech. Strávil více než 25 let závoděním doma i v zahraničí. Na Dakaru debutoval v roce 2018, i když jeho nejlepší výsledek (34. v roce 2019) možná neodpovídá jeho skutečným schopnostem, zvláště vezmeme-li v úvahu, že tehdy dostal devítihodinovou penalizaci za navigační chybu. Toto bude jeho pátý Dakar a říká, že je zpět v plné kondici.

„Pád v červenci ve Španělsku byla čistě moje chyba. Doktor mi řekl, že na Dakar nedojedu. Řekl jsem si: ‚Pokusím se udělat všechno pro to, abych to dokázal. Jsou to asi čtyři měsíce, co jsem se dostal z nemocnice. Dělám to pro sebe a svou rodinu, která za mnou vždy stojí. Jdu to risknout a vezmu na sebe bolest. Takže musím poděkovat sám sobě! Vím, že je to sobecké, ale na motorce jsem vždy jediný a sám. Teď jsem úplně fit a nemůžu se dočkat první etapy! Věřím v sebe a chci dokázat nemožné,“ dodává Jan Brabec.