Rallye Dakar 2022: České Vánoce a odlet do Saúdské Arábie

Hned po příletu do Džiddy měli na letišti naplánovaný PCR test. V nejbližších dnech přijdou na řadu poslední zkoušky automobilů, motocyklů, kamionů i čtyřkolek, následně technické i administrativní přejímky. Hned první den roku 2022 mají na programu stovky kilometrů přejezdu na prolog v délce 19 kilometrů. Jeho výsledky určí startovní pořadí na startu úvodní etapy soutěže 2. ledna.

Všichni, kdo chtěli stihnout speciál, si museli náramně přivstat. Sraz byl ve tři ráno a pět minut před pátou byl naplánován odlet letadla směr Střední Východ. Ještě před odjezdem na letiště jsme se některých českých startujících zeptali, jak strávili vánoční svátky. Současně nás zajímalo, zda nejsou nervózní před začátkem soutěže.

Macík rád zabaluje dárky

Na svůj desátý Dakar se chystá Martin Macík, který bude řídit kamion Iveco přezdívaný Karel v černožlutých barvách Big Shock! Racing Teamu. „Před Štědrým dnem jsem řešil ještě pár drobností a kontroloval si, zda jsem na něco nezapomněl. Vánoce jsme si však s rodinou užili se vším všudy tak, jak má být. Večeře u nazdobeného stromečku, zabalovaní a rozbalování dárků mě ohromně baví,“ usmíval se Macík. Po příletu si s týmem vyzvedne závodní kamiony, 28. prosince budou mechanici „vyšívat“ na obou autech a o den později čeká jeho a Martina Šoltyse poslední ostrý test před soutěží.

Mezi nejzkušenější české závodníky patří motocyklový jezdec David Pabiška, který pojede třináctý Dakar a vždy dokázal dojet do cíle. Člen Jantar teamu pojede strojem Husqvarna 450 Rally Replica v kategorii Original Motul, kde jsou závodníci, kteří nesmí mít mechanika a všechny opravy i provádějí sami. „Toho fluida Dakaru se člověk nezbaví, ale na Štědrý den bylo u nás v rodině všechno, jak se na správné Vánoční svátky sluší a patří,“ pochvaluje si Pabiška a připomíná: „Od organizátorů už máme všechno od příletu nalajnované, takže nikde bychom se neměli zdržovat a bloudit. Motorku má otestovanou. Jenom poté, co mi namontují organizátoři na mašinu všechny přístroje, ještě jí lehce protáhnu.“

Učitelka, kuchařka, uklizečka

Dříve motocyklový jezdec a nyní pilot vozu Škoda 130 LR Ondřej Klymčiw pojal přípravu po svém. Hned po prezentaci svého auta odjel na tři týdny na chalupu, kde pobyl se svými syny. „Nechtěl jsem příliš riskovat náhodné onemocnění covidem. Byl jsem tam pro kluky učitelka, kuchařka a uklízečka. Přiznávám, že to bylo místy dost náročné, ale vánoční svátky proběhly s rodinou, tak, jak se sluší a patří,“ sděluje své dojmy z posledních dnů Klymčiw. Po příletu by měl stihnout ještě jeden závodní test a následně přijdou na řadu přejímky.

Pátý start má před sebou Jan Brabec, který „osedlá“ KTM Rally Replica 450 v barvách týmu Strojrent Racing. „Na chvíli jsem pustil Dakar z hlavy a užil si Vánoce takové, jaké mají být. Navštívil jsem mámu, sestru a babičku. Teď už se však všechny myšlenky soustředí na Dakar. Po příletu bych měl stihnout ještě dva dny, kdy si budu moci vyzkoušet na motorce to, co potřebuji,“ říká osmatřicetiletý závodník.

Řádil se synem na motorce

Pošestnácté se vydává na dobrodružství zvané Rallye Dakar Aleš Loprais, synovec Karla, šestinásobného vítěze v kategorii kamionů. „Vánoce jsme měli doma ve Frenštátu jak vymalované podle klasiky. Štědrý večer se vším všudy a navíc nám krásně nasněžilo. Vytáhli jsme s osmiletým synem motorky a trochu si zařádili,“ popisuje s úsměvem poslední hodiny před odletem. Do Saúdské Arábie míří bez nervozity. „Máme za sebou podařenou přípravu naší techniky a myslím, že máme v týmu dost zkušeností, abychom se vyvarovali zbytečného chvění. Určitě se však za volant těším,“ dodává Aleš Loprais, který bude řídit kamion Praga V4S DKR. Závodník je držitelem posledního českého umístění v kategorii kamionů na stupních vítězů. Při posledním startu na africkém kontinentu v roce 2007 skončil s tatrovkou na třetím místě.

Při své premiéře v roce 2020 byl motorkář Martin Michek třetí mezi nováčky a v lednu 2021 vyrovnal desátým místem historický výsledek Stanislava Zlocha z roku 1998. „Zatímco loni jsem kvůli covidu v rodině strávil Vánoce v karavanu na zahradě domu, letos to stálo za to. Byli jsme s manželkou a synem společně a měli podařený Štědrý den. Ovšem bez rodičů, abychom vyloučili riziko nákazy. Užijeme si to s nimi až po mém návratu,“ popisuje slavnostní dny Michek. Ještě v prosinci strávil s Milanem Engelem, kolegou z týmu Orion – Moto Racing Group, a čtyřkolkářem Tomášem Kubienou několik dní tréninkem v písku Dubaie. „Snažili jsme se najezdit, co nejvíce kilometrů a číst duny. Ovšem z dosavadních zkušeností vím, že písek a vítr dokáží proměnit terén v hodně zrádná místa. Každopádně odlétám s pocitem, že jsme nic nezapomněli a v týmu udělali všechno pro úspěch,“ dodává Michek.