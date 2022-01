Dakar Classic v polovině: Klymčiw sedmý, všichni Češi jedou

Posádka Ondřej Klymčiw a Tomáš Böhm je s vozem Škoda 130 LR na sedmém místě v polovině Rallye Dakar v hodnocení veteránské kategorie Classic. V průběžném pořadí je zatím klasifikováno 138 posádek a všech osm, ve kterých jsou Češi, pokračuje do druhé poloviny soutěže.

Kategorie Classic je pořádána na Dakaru druhým rokem a Klymčiw jede rovněž podruhé. Minulý rok startoval se stejným vozem jako letos, ovšem v rámci úprav dovolených pořadatelem se stala škodovka bytelnější. V lednu 2021 ho navigoval Petr Angelo Vlček, letos to je Tomáš Böhm.

Fotbal hrát neumíte

V šesté etapě vyhráli jednu rychlostní zkoušky a v hodnocení celého dne skončili třetí. „Organizátoři nám tam dali jeden navigační chyták. Umístili body A a B v jedné přímce na dvou za sebou jdoucích dunách. Jenomže trať najeli trochu bokem a my dostali dvacet trestných bodů. Myslel jsem si totiž, že když pojedu po přímce, bude to nejlepší. Ale stalo se, ale vyhraná rychlostka nám spravila náladu,“ říkal Kylmčiw v dobrém rozpoložení v bivaku.

S navigátorem se dostali v šesté do ošemetné situace. „Jeli jsme si v pohodě a najednou byl prudký zlom a my letěli z kopce dolů. Auto dostalo mezi kameny ránu na předek. Být v loňském provedení, tak to byla naše konečná. Tak jsem zařadil, dal plný plyn a škodovka se začala hrabat ven až jsme vyjeli ven,“ říkal Klymčiw a Böhm dodal: „Byly tam dvě cesty. Všichni jeli doprava, my si vybrali tu druhou a vyšlo to.“

V cíli etapy zažil Klymčiw ze svého pohledu legrační příhodu. „Vylezli jsme z auta a byl tam polosplasklý fotbalový míč. Přihrál jsme ho jednomu Španělovi a on ho trefil strašně nešikovně. Řekl jsem mu na to, že je Španěl, tak fotbal hrát neumí. Hned se začal rozčilovat a ukazoval mi, jak má na levém rameni vytetovaný národní tým. Řekl jsem mu, že mě to nezajímá a fotbal stejně hrát neumí,“ smál se Klymčiw.

Škodovka vydrží všechno

Den odpočinku trávil v bivaku v Rijádu s myšlenkami na druhou polovinu soutěže. „Myslím, že na celkové stupně vítězů nám to bohužel asi nevyjde, škoda těch sto dvaceti bodů ve čtvrté etapě. Ovšem do konce soutěže je ještě daleko. Myslím si však, že první dvě posádky pojedou pomalu a takticky, aby inkasovaly co nejméně bodů,“ vysvětluje český závodník.

Sám smeká pověstný klobouk před vozem Škoda 130 LR. S autem najel sotva pět kilometrů po asfaltu v noci před naloděním a to pravé zatížení přišlo až na soutěži. „Za dosavadní chování musím auto pochválit, prošlo ohromnou změnou a funguje fakt skvěle. Drží, perfektně kopíruje terén. Jedeme naprosto vyrovnaně se všemi mercedesy, ladcruisery, pajerama, toyotami a patrolama,“ říká.

S jakými představami půjde do druhé poloviny Rallye Dakar Classic? „Na hodnocení v kategoriích si moc nehraju, ale přesto mě třetí místo v kategorii H1 dělá radost. Když za tenhle výsledek dostaneme pohár, tak si ho určitě dám doma do vitríny. A když to vezmu celkově, být sedmý absolutně ze sto čtyřiceti účastníků má myslím rozhodně velkou sportovní hodnotu,“ dodává Ondřej Klymčiw.

Classic po 6. etapě

Pořadí: 1. Fuster Pliego, Carlos Ramirez Moure (Šp./Mercedes G-320) 120 bodů; 2. Mogno, Drulhon (Fr./Land Cruiser HDJ80) 121; 3. Arnaud a Adeline Euvardovi (Fr./Mercedes ML) 225; … 7. Klymčiw, Böhm (ČR/Škoda 130 LR) 315 bodů; 21. Ondráček, Lhotský (ČR/Toyota Land Cruiser) 1096; 93. František a Dušan Randýskové (ČR/Land Rover) 6237; 113. Petr a Tomáš Fialové (ČR/Land Rover) 15 285; 117. Kazarka, Kalina, Kasak (Slov., ČR, Slov./Tatra 815) 20 310; 118. Roučková, Konobloch (ČR/Suzuki Samuraj) 21 465; 132. Čábela, Lounová (ČR/Mercedes G500) 44 725; 133. Albert a Štěpán Panceovi (ČR/Land Rover) 54 813 bodů.