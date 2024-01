Rallye Dakar 2024 chce zaujmout 48hodinovou etapou. Poprvé startuje i Izraelka

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Popáté se pojede Rallye Dakar na území Saúdské Arábie. Organizátoři jsou neustále bombardováni požadavky, co všechno by měla soutěž obnášet. K tomu přidáváme zajímavou postavu ze startovní listiny.

Narazí novinka na pravidla?

Všichni účastníci budou nuceni zastavit svá vozidla v příštím bivaku, který najdou po 16:00. Závodníci si mohou pomáhat během večerního odpočinku. Bez možnosti komunikace nebo informací o výsledcích konkurentů závodníci přenocují a vyrazí opět v 7:00 následujícího dne, aby dokončili zbývající část etapy. Výsledky budou počítány až v cíli druhého dne, kdy budou mít posádky za sebou 584 měřených kilometrů. Ačkoliv je novinka převážně vítaná, někteří závodníci ji berou s rezervou. Jedním z nich je šestý jezdec kategorie automobilů z minulého ročníku Martin Prokop, který upozorňuje, že tato myšlenka může narazit na pravidla Mezinárodní automobilové federace (FIA).

„Je vidět, že je složité to vůbec vysvětlit, natož to napasovat na pravidla FIA. To jsou velmi svazující pravidla, která na takovéto novinky nepamatuje. Samotnou kapitolou je, jak budou organizátoři hlídat, aby jezdci nebo posádky zastavili v odpovídajícím bivaku,“ varuje Prokop. A co k tomu říká druhý jezdec kategorie kamionů Martin Macík: „Ideální je přejet poslední bivak těsně kolem čtvrté, protože ve čtyři se nestmívá, dojet ještě 55 kilometrů do toho dalšího. Ale pak je riziko, zda tam dojedu? Co když někde zůstanu viset? To už do toho bivaku nedojedu a mohl jsem zůstat v tom předešlém,“ komentuje Macík taktickou výzvu čekající na každou z posádek.

Zásadní změny v navigaci

Další důležitou změnou je oddělená trasa pro automobily a kamiony od motocyklů. To znamená, že posádky budou muset spoléhat více na své navigační dovednosti, protože nepojedou ve stopách rychlejších dvoukolových vozidel. To představuje další výzvu pro všechny účastníky.

Navíc mají letos startovat motocyklisté s elektronickými roadbooky místo klasických papírových. „V Maroku mi v poslední etapě přestal jít a zcela zhasnul. Takže jsem se musel chytnout za nějakého jezdce a nakonec po bloudění dojel do cíle. Pořadatel o tom věděl, co se stalo,“ vysvětluje Martin Prokeš, který patří k trojici motocyklových nováčků týmu Orion – Moto Racing Group. „Elektronický roadbook může být velký průšvih, v Maroku jsme s ním měli každý den s tím nějaký problém. Přesto ho organizátor plánuje zavést v ostrém provozu na Dakaru. Ani nevíme, jak se budou řešit možné potíže. Jak to bude s výměnou zařízení během etapy nebo s následnou penalizací? Je kvůli tomu pořád hodně otazníků,“ prohlásil Ervín Krajčovič, šéf týmu Orion – Moto Racing Group.

Izraelka za řídítky motorky

Rally Dakar 2024 zahrnuje dvě další kategorie. První z nich je Dakar Classic, v níž startují historické stroje. Druhou novinkou je Dakar Future Mission 1000, kategorie pro stroje s alternativním pohonem, jako jsou elektřina nebo vodík. Tato kategorie byla zavedena jako experiment, kde budou vozidla s těmito pohony závodit vedle tradičních spalovacích motorů. Tímto se chce soutěž posunout k udržitelnějším alternativním způsobu pohonu. Na startu budou chybět ruské kamiony Kamaz, důvodem je ruská invaze na Ukrajinu.

Zajímavou postavou je motocyklová závodnice Jael Kadšaiová, která jako první izraelská účastnice absolvuje Rallye Dakar. Ve startovní listině však má u svého jména uvedenou národnost Německo. Startovní číslo 111 bude mít na svém stroji GasGas 450 Rally Replica. „Vyrůstala jsem v podmínkách, kde se všechno točilo kolem motoristického sportu, narodila jsem se pro to. Když mi byly tři roky, seděla jsem na motocyklu Suzuki 50,“ uvedla ve svém profilu na webu dakarské rallye. Tuší, že Dakar bude velká zkouška jejích možností. „Doufám v dobrý výsledek. Nejsem zvyklá na duny, ale vydám ze sebe to nejlepší,“ řekla Kadšaiová.

Sama sloužila ve speciální vojenské jednotce a v současnosti se sedm jejích rodinných příslušníků účastní bojů. „Jet Dakar je můj příspěvek v té válce, navzdory obavám o mé nejmilejší. Chci vyslat signál proti celosvětové vlně antisemitismu,“ prohlásila. „Celému světu chci ukázat, co ženy z Izraele dokážou. Není nic lepšího než vyhrát na místě, kde ženy nesmějí dělat všechno,“ dodala vítězka ženské kategorie v náročné rallye Morocco Desert Challenge 2023, kde současně obsadila jedenáctá místo v celkovém pořadí. Francouzští organizátoři potvrdili, že Rallye Dakar zůstane v Saúdské Arábii dalších pět let. Země se stala nejen pořadatelem soutěže, ale i spolehlivým partnerem. Pořadatelé dokonce uvažují o rozšíření závodu do dalších arabských zemí, jako jsou Spojené arabské emiráty, Jordánsko a Omán, což by mohlo přinést více zajímavých tras a dobrodružství.