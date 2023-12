Před Rallye Dakar 2024: Připomeňte si historické okamžiky soutěže

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Všechno začalo ve středu 26. prosince 1978 se jeho sen na pařížském náměstí Trocadero naplnil. Na startu stálo 182 vozidel, z toho 90 motocyklů, 80 automobilů a 12 kamiónů. Vyrazily na trasu dlouhou 10 000 kilometrů. S minimem navigačních pomůcek, což je ve srovnání s dnešními satelitními navigacemi věc naprosto nevídaná. Do cíle u Růžového jezera v senegalské metropoli Dakar dorazilo pouze 72 vozidel a jen dva kamiony. Bylo 14. ledna 1979.

Sabine a jeho Afrika

Zakladatel soutěže Thierry Sabine se narodil v polovině června 1949 do ekonomicky solidně situované rodiny. Otec byl dentista, matka vedla antikvariát. Mladíkovi však učarovaly automobily a v roce 1970 začal jezdit rallye a s Porsche 911 S vyhrál několik soutěží, v letech 1975 a 1976 startoval v závodě 24 hodin Le Mans. Nakonec však zvítězila dvě kola, přesněji terénní motocykly. V lednu 1977 se zúčastnil Rallye Abidjan-Nice a ztratil se v libyjské poušti Tenere. Musel opustit svůj stroj. Tři dny bloudil bez jídla a vody, než ho našlo malé letadlo vyslané pořadatelem. Bylo 14. ledna.

Přišel šestý ročník a dotřetice tady bylo v Sabinově životě datum 14. ledna. O dva dny dříve poskytl pro stanici Radio Niger rozhovor, ve kterém prohlásil, že by chtěl v životě dokázat dvě věci: ukázat své dceři Afriku a zemřít ve zdejší poušti. Slova se ukázala být tragickou předpovědí.

Helikoptéra narazila v noci do jediné duny k okolí 150 kilometrů. Vrtulník se po nárazu roztrhl a trosky se rozletěly v okruhu několika stovek metrů. Při nehodě zahynula celá posádka. Ředitel soutěže Thierry Sabine (36), zpěvák Daniel Balavoine (33), novinářka Nathalie Odentová (25), rozhlasový technik Jean-Paul le Fur (35) a pilot François Xavier-Bagnoud (25). Belgičan Jacky Ickx, bývalý pilot formule 1 a vítěz Dakaru z roku 1983 tehdy po nehodě prohlásil: „Úžasný chlap byl Thierry Sabine. Takoví lidé jsou výjimeční jako generálové. Jako Rommel nebo Montgomery. Nevím proč, ale lidé jako on se objeví jednou za mnoho a mnoho let.“

Popel šestatřicetiletého Sabina byl rozprášen v poušti Tenere, kde začalo Sabinovo africké dobrodružství. V místě kde kdysi stál široko daleko jediný strom, byl vztyčen pomník. O rok později se zde konvoj účastníků zastavil a všichni vzdali v tichosti hold zakladateli Dakaru.

Auriol to nechtěl vzdát

Charismatický Hubert Auriol je jednou z ikonických postav historie Rallye Dakar, ačkoliv se s jejími organizátory rozešel ve zlém před šestnácti lety. Narodil se v červnu 1952 v etiopské Addis Abebě a slavnou soutěž vyhrál třikrát. V letech 1981 a 1983 s motocyklem BMW R80G/S a v sezoně 1992 za volantem vozu ZX Rallye Raid.

Jeho nezapomenutelný příběh se datuje do ročníku 1987, kdy ještě řídil jednostopý stroj. Tehdy bojoval o celkové vítězství s francouzským krajanem Cyrilem Neveu. Ve středu 21. ledna vedl před startem předposlední etapy Auriol o sedm minut. Dvacet kilometrů před cílem zakoplo přední kolo jeho cagivy o kořen stromu. Neveu svého soupeře dojel a pomohl mu zpátky do sedla. „Slyšel jsem pod přilbou jeho výkřiky a volání. Adrenalin v tu chvíli přemohl bolest,“ vzpomínal na situaci Neveu.

V cíli etapy vyhlížel Auriola, který přijel po pěti minutách a stále byl lídrem motocyklové kategorie. Když mu sundali motocyklové boty, byl verdikt krutý. Oba kotníky zlomené a šance pokračovat nebyla. Detailní záběry, jak jeho špinavou tváří brázdí slzy bolesti, obletěly celý svět. Na takové momenty se nedá nikdy zapomenout.

V letech 1995 až 2003 byl Hubert Auriol ředitelem Dakaru, v roce 2008 založil podnik Africa Eco Race. Žil v Suresnes nedaleko Paříže se svou ženou a třemi dětmi. Není však příbuzný s bývalým mistrem světa v rallye Didierem Auriolem. Zemřel 10. ledna 2021 v 68 letech na zástavu srdce.

Dakar se nejede! Skončil před startem

Slavná pouštní Rallye Dakar byla den před startem jubilejního 30. ročníku, zrušena. „Po řadě konzultací s představiteli francouzské vlády jsme se na jejich doporučení rozhodli ročník 2008 odvolat,“ uvedli zástupci pořádající organizace Amaury Sport Organisation (A.S.O.) v oficiálním prohlášení. Poprvé od vzniku soutěže v roce 1979 byl Dakar odvolán.

Podle pořadatelů totiž hrozily teroristické útoky na účastníky, na což upozornily francouzské tajné služby. „Právě ony nás varovaly, že je to nebezpečné.“ uvedl tehdejší francouzský ministr zahraničí Bernard Kouchner. V Mauritánii měl konvoj strávit devět dnů.

Na Štědrý den 2007 byli poblíž města Aleg na severu země nedaleko hranic se Senegalem zabiti čtyři francouzští turisté a o několik dnů později při násilnostech na severovýchodě země zahynuli tři vojáci. Mauritánští vládní představitelé sice slíbili pomoc armády, ale i to bylo zjevně málo.

„Co se k tomu dá říct?“ uvedl tehdy šestinásobný vítěz Dakaru Karel Loprais, jenž měl řídit novinářský vůz. „Bezpečnost je na prvním místě. Nikdo nedokáže uhlídat tak obrovský prostor. Zrušení Dakaru může mít dalekosáhlé následky a souvislosti, které v tuto chvíli nedokážeme odhadnout.“ Jezdec kamionu Tomáš Tomeček rozhodnutí pořadatelů chápal: „Jsme smutní, ale s rozhodnutím pořadatelů bez diskuzí souhlasíme. Přepadení dvou tatrováckých kamionů jsem zažil na vlastní kůži před deseti lety a dvakrát pokoušet osud se nevyplácí.“

Druhé stěhování, poslední?

Po odchodu z Afriky byla soutěž od roku 2009 přesunuta do Jižní Ameriky, konkrétně do Argentiny a Chile. V roce 2012 bylo k Argentině a Chile přidáno ještě Peru, které se po jednom ročníku účasti vzdalo. Naposledy se připojila také Bolívie. V roce 2018 se vrátilo na trasu Dakaru znovu Peru a v nadcházejícím ročníku se jelo výhradně po jeho území. Start a cíl byl v hlavním městě Limě.

Jihoamerické země však měly v té době jiné starosti, než organizovat velký sportovní podnik a ještě ho financovat. Francouzským organizátorům ze společnosti A.S.O. (Amaury Sport Organization) totiž platily každý rok v průměru pět milionů dolarů. Navíc se k tomu přidaly rozsáhlé politické nepokoje v některých jihoamerických zemích.

Bohaté arabské země mezitím projevovaly zájem uspořádat Rallye Dakar na svém území. Z hlediska logistického by to pro ně neměl být problém. Navíc do hry vstoupil hlavní trumf tohoto regionu – finance. Saudská Arábie nabídla za každý ročník uspořádaný na jejím území částku 16 milionů dolarů. Násobeno pěti lety, neboť na tuto dobu byl původně podepsaný kontrakt, to dávalo celkem 80 milionů dolarů. V přepočtu to činilo 1,8 miliardy korun. „Po třiceti letech objevování krás Afriky a dekádě plné dobrodružství v působivé krajině Jižní Ameriky se nová kapitola v historii Dakaru bude psát při debutu na Blízkém východě v Saúdské Arábii,“ uvedl po podepsání smlouvy nový ředitel závodu David Castera, který za sebou dakarské zkušenosti jako závodník i navigátor legendrního krajan Stéphana Peterhansela, který vyhrál Dakar čtrnáctkrát!

Stěhování Rallye Dakar na jiný kontinent s sebou přinesla především změnu charakteru tratě, která se přiblížila africkým terénům. Znamená to návrat k těžkým etapám v písku a v dunových polích. A co si o tom tehdy myslel šestinásobný vítěz Rallye Dakar v kategorii kamionů Karel Loprais, který si za své úspěchy vysloužil přezdívku „Monsieur Dakar“. Všechny výhry slavil ještě v Africe. Na téma nové destinace, kde se bude Rallye Dakar 2020 konat, tenkrát uvedl: „Myslím si, že je to správný návrat k africkému Dakaru, protože se pojede v oblasti, kde bude hodně těžkých terénů a je tam hlavně hodně dun a spousta písku.“

Jaká bude budoucnost Dakaru, se dozvíme nejdříve na konci tohoto desetiletí. Saúdská Arábie má totiž s francouzskými organizátory (společnost A.S.O.) podepsanou smlouvu včetně ročníku 2029.