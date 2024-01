Dakar 2024, 11. etapa: Macík, Loprais, Prokop a Michek blízko úspěchu

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Podle údajů organizátorů měla předposlední etapa ještě hodně změnit: „Jedna z nejtěžších etap aktuálního ročníku má potenciál otřást stupni vítězů v každé kategorii.“ Tohle se psalo na webových stránkách soutěže a pořadí se měnilo především v hodnocení automobilů. Měřený úsek měl být dlouhý 480 kilometrů, ale organizátoři ho zkrátili na 420 kilometrů.

Defekty Prokopa nepřibrzdily

O osudu kategorie aut se rozhodlo na 132. kilometru, kde zastavil v té době druhý Francouz Sébastien Loeb (Prodrive Hunter) kvůli technickým problémům. Musel čekat na týmovou pomoc, protože závadu nebyl se spolujezdcem schopen opravit. Nakonec přijel do cíle etapy na 28. místě se ztrátou 1:27:15 hodiny. Vedoucí Španěl Carlos Sainz však šlapal na plyn a vedl až do předposledního kontrolního bodu. Pak zvolnil, ale i tak má před závěrečnou etapou k dobru téměř půldruhé hodiny.

Českého jezdce Martina Prokopa potkaly během speciální etapy dva defekty, ale přesto si polepšil v průběžném pořadí na páté místo. Tím by překonal své vlastní maximum, což jsou šesté příčky z let 2019 a 2023. „Nemůžu říct, jestli to byla nejtěžší etapa, ale byla nejvíc kamenitá. Od začátku až do konce byly brutální šutry. My jsme se umravnili, ale na prvních 200 kilometrech nás předjely tři tovární toyoty, protože na ně kvůli díře v pravidlech čekal servisní kamion. V trialové sekci jsme se jednou houpali na velkém kameni a pak zastavovali, protože se před námi zvedal motorkář. Pro nás bylo důležité přivézt auto do cíle bez problémů, což se dařilo. Defektům jsme se ovšem nevyvarovali. Udělali jsme šesté pravé zadní kolo třicet kilometrů před cílem a další dvacet kilometrů,“ zhodnotil Prokop průběh etapy.

Loprais vyhrál etapu

V předposlední etapě se první letošní etapové výhry mezi kamiony dočkal Aleš Loprais. Český závodník byl sice již nejrychlejší ve třetí etapě, ale dodatečná penalizace pět minut ho o dílčí prvenství připravila. Podle jeho slov mají za sebou s posádkou zážitek, na který se jen tak nezapomene. „Čekali jsme hodně náročnou trasu, ale bylo to ještě těžší, než jsme si uměli představit. Na začátku se nám v prachu podařilo předstihnout dva kamiony a pak jsme jeli docela úzkou cestou. Do kabiny nám neustále mlátily nějaké větve, odskákala to zrcátka, okna dostala také spoustu ran. Ke konci etapy přišel defekt zadní pneumatiky vzápětí pravé přední. Rozhodli jsme se i za téhle situace dokončit etapu bez zastávky. Bylo to doslova za pět minut dvanáct, protože disk byl pořádně rozžhavený,“ popsal Loprais průběh etapy.

Lídr průběžné klasifikace Martin Macík téměř celou etapu vedl, ale v závěru náskok ztratil a skončil druhý. Před závěrečným úsekem však má právě před Lopraisem k dobru dvě hodiny. „Byla to fakt jedna z nejtěžších etap Dakaru, strašně moc kamení, extrémně rozbitý terén. Navigace byla fakt hodně složitá, kličkovali jsme mezi skalami, ale povedlo se nám pochytat všechny waypointy (kontrolní body). Čenda (kamion) dostal co proto, ale vydržel. Jenom ke konci etapy jsme měli defekt, snažil jsem se jet, co to šlo, ale nakonec jsme museli vyměnit kolo. Jdeme do finiše, i kdybychom tam měli kamion donést na zádech,“ vyjádřil se Macík na svých sociálních sítích.

Michek si soupeře pohlídal

Skvěle si počínal mezi motorkáři Martin Michek (Orion – Moto racing Group), který dokončil etapou na devátém místě a vyrovnal tím své dakarské maximu. V průběžném pořadí je stále desátý. Jeho největší soupeř Francouz Dumontier ztratil více než dvanáct minut. Aktuálně nejbližší pronásledovatel před závěrečnou etapou je deset minut za českým závodníkem. „Bylo úplné peklo, jelo se v kamenech a šíleně prašných cestách mezi horami. Pískoviště tam bylo minimum, asi jen dvacet kilometrů. Povedlo se mi dojet Francouze Jeanloupa Lepana a jeho krajana Romaina Dumontiera. Tedy jezdce, se kterým soupeřím o první desítku. To byl signál, že by to mohlo dopadnout dobře. Snažil jsem se jich držet. Dumontier udělal navigační chybu a já toho pak využil. Deváté místo je úžasné. Už se cítím lépe, jen ruka mi nepracuje tak, jak by měla. Jsem připraven závodit do konce a minimálně udržet desáté celkové místo,“ řekl Michek.

Jeho týmový kolega Dušan Drdaj dojel v etapě devatenáctý, což je pro nováčka soutěže nejlepší dílčí výsledek. „„Ráno mi nebylo dobře, protože jsem měl v noci horečku. Přemýšlel jsem, jestli vůbec nastoupit, protože mi nejde o celkový výsledek. Ale hecnul jsem se a vyplatilo se. Má první top dvacítka je hrozně moc super. Poslední den si to jenom užiju a pak pojedeme všichni spokojení a zdraví domů,“ konstatoval Drdaj.

Podmol se bál, že nedojede

Se ztrátou 2:15 hodiny dorazil do cíle Libor Podmol, kterému patří v průběžném pořadí 54. místo. Pro zkušeného jezdce, který startuje na Dakaru potřetí, to byl podle jho slov doslova očistec. „Tohle byl můj nejvíce stresující den na Dakaru. Myslel jsem si, že nedojedu. Úplně šílené. Začalo to všechno dobře, jel jsem krásně v tempu, předjížděl soupeře a dorazil do první neutralizace. Jenomže přední pneumatika byla úplně oholená a s natrženou gumou. Dostal jsem se do paniky, protože mě čekalo ještě přes 200 kilometrů na šutrech. V další neutralizaci byla pneumatika ještě oholenější a vyfouklejší. Když jsem to ukazoval organizátorům, jen mi řekli, ať jedu pomalu a že mi drží palce. Čekalo mě ještě devadesát kilometrů, jel jsem pomalu, vyhýbal se kamenům, modlil se. Nakonec se mi to podařilo dovézt do cíle. Byla to nakonec moje chyba, protože jsem dal na motorku médium gumu,“ svěřil se Podmol.

Výsledky – 11. etapa

Motocykly: 1. Branch (Botswana/Hero) 4:51:57; 2. Brabec (USA/Honda) +32; 3. Van Beveren (Fr./Honda) +3:17; … 9. Michek (ČR/KTM) +14:27; 19. Drdaj (ČR/KTM) +27:15; 25. Engel (ČR/KTM) +40:36; 37. Brabec (ČR/KTM) +1:33:14; 41. Prokeš (ČR/KTM) +1:49:36; 46. Pabiška (ČR/KTM) +1:57:39; 54. Podmol (ČR/Husqvarna) +2:15:31.

Automobily: 1. Chicherit, Winocq (Fr./Toyota Hilux Overdrive) 4:43:00; 2. De Mewius, Panseri (Bel. Fr./Toyota Hilux Overdrive) +5:32; 3. Sainz, Cruz (Šp./Audi RS Q e-tron) +5:35; … 11. Prokop, Chytka (ČR/Ford Raptor) +23:24; 28. Trněný, Ernst (ČR/Ford F 150) +59:21; 31. Ouředníček, Křípal (ČR/Toyota Hilux GR Overdrive) +1:15:35.

Kamiony: 1. Loprais (ČR/Praga) 5:18:50; 2. Macík (ČR/Iveco) +5:07; 3. J. Valtr (ČR/Tatra) +31:49; 4. De Baar (Niz./Tatra) +34:40; 8. M. Valtr (Iveco) +53:19.

Classic: 1. Traglio, Briani (It./Nissan Pathfinder) 9 bodů; 2. Santaolalla, Viňas (Šp./Toyota Land Crusier) 3. Klymčiw, Brož (ČR/Škoda 130 LR) 16; … 60. Holická, Engová (ČR/Citroën 2CV) 3143; 69. Vinš, Hovorka (Mitsubishi Pajero) 5000.

Výsledky jsou neoficiální.

Průběžné pořadí (po 11. etapě)

Motocykly: 1. Brabec (USA/Honda) 49:37:57; 2. Branch (Botswana/Hero) +10:22; 3. Van Beveren (Fr./Honda) +14:31; … 10. Michek (ČR/KTM) +2:43:40; 22. Engel (ČR/KTM) +7:13:53; 27. Brabec (ČR/KTM) +í:08:33; 42. Prokeš (ČR/KTM) +15:23:38; 43 Pabiška (ČR/KTM) +15:261:24; 54. Podmol (ČR/Husqvarna) +19:29:33; 94. Drdaj (ČR/KTM) +68:08:01.

Automobily: 1. Sainz, Cruz (Šp./Audi RS Q e-tron) 46:23:47; 2. De Mewius, Panseri (Bel. Fr./Toyota Hilux Overdrive) +1:27:06; 3. Loeb, Lurquin (Fr., Bel./Prodrive Hunter) +1:36:02; … 5 Prokop, Chytka (ČR/Ford Raptor) +2:17:47; 25. Trněný, Ernst (ČR/Ford F 150) +13:47:55; 39. Ouředníček, Křípal (ČR/Toyota Hilux) +62:57:56.

Kamiony: 1. Macík (ČR/Iveco) 52:31:45; 2. Loprais (ČR/Praga) +2:01:01; 3. Van den Brink (Niz./Iveco) +4:27:25; … 10. De Baar (Niz./Tatra) +55:59:13; 12. M. Valtr (ČR/Iveco) +63:37:46; 14. Valtr st. (ČR/Tatra) +92:26:34;

Classic: 1. Santaolalla, Viňas (Šp./Toyota Land Crusier) 805 bodů; 2. Traglio, Briani (It./Nissan Pathfinder) 806; 3. Bedeschi, Bottallo (It./Toyota BJ71) 1009; … 24. Klymčiw, Brož (ČR/Škoda 130 LR) 7585; 57. Vinš, Hovorka (Mitsubishi Pajero) 30 023; 63. Holická, Engová (ČR/Citroën 2CV) 34 635.

Výsledky jsou neoficiální.