Pošesté se jelo na území Saúdské Arábie. Soutěž měřila v nejdelší verzi 7759 kilometrů, z toho bylo 5146 rozděleno do dvanácti závodních etap. V pěti z nich měly motocykly a automobily s kamiony odlišné tratě.

Premiérových vítězství na Dakaru dosáhli australský motocyklista Daniel Sanders a automobilový jezdec Jazíd Rádží ze Saúdské Arábie. Oba dnes podle očekávání udrželi náskok před pronásledovateli. Rádží porazil druhého Jihoafričana Henka Lategana o necelé čtyři minuty, Tosha Schareina ze Španělska zaostal za Sandersem o devět minut. Martin Prokop byl při své desáté účasti celkově jedenáctý.

Táta měl trochu strach

Do 61 kilometrů dlouhé rychlostní zkoušky startovali účastníci ve všech kategoriích po skupinách. Macík, Loprais, Van den Brink a Litevec Vaidota Žala tak vyrazili na trať společně. Loprais se snažil útočit, ale Van den Brink a také Macík kontrolovali své pozice. Nakonec Loprais porazil nizozemského soka o deset sekund. Macík vyhrál v průběhu soutěže pět etap. Loni zvítězil s náskokem 1:54:39 minuty a letos si přivezl převahu 2:21:13. „Z výhry mám samozřejmě ohromnou radost, i když to na mně asi není úplně vidět. S klukama v kabině a celým týmem jsme makali a neměli jsme to rozhodně zadarmo. Očekávání byla velká. Děkuji všem, kdo nám drželi palce, našim rodinám, partnerům, bez kterých bychom tady nebyli a samozřejmě fanouškům, protože ta podpora byla neskutečná“, uvedl v cíli dvojnásobný dakarský vítěz.

Jeho otec Martin dodal: „Nebudu lhát, měl jsem trochu strach. Kluci měli solidní náskok, ale kdyby se cokoliv stalo, mohli klidně etapu nedokončit. A to by byl velký problém.“ Macík starší šéfuje firmě MM Technology, která staví závodní kamiony.

Drdajovi pomohly zkušenosti

Ve třetí etapě opravoval Martin Prokop brzdy na pravém zadním kole, v předposlední etapě mu praskla poloosa a byla z toho časová ztráta v součtu dvou hodin. Po první ztrátě se propadl až na 27. místo, po deváté etapě figuroval jedenáctý a na této příčce také soutěž dokončil. „Byl to neskutečně těžký Dakar, úplně jiný než ten loňský. Nedopadlo to tak, jak jsme chtěli. Ovšem letošní auto bylo nejlepší, jaké jsem kdy měl. Shrek byl fantastický s rychlým motorem. Všichni jsme odvedli skvělý kus práce. Srazily nás na kolena dva technické problémy. Je vidět, že když zrychlíme auto, tak přichází únava materiálu. Je mi to líto, protože jsme měli na chuť na něco lepšího, měli jsme navíc, ovšem musíme to zkusit znovu za rok.“

Šestadvacetiletý Dušan Drdaj, startující na Dakaru podruhé, byl před závěrečným testem šestnáctý, zajel ale až 38. čas s odstupem téměř 13 minut na Dochertyho. V celkovém hodnocení jej tak předstihl Polák Konrad Dabrowski. „Můj první Dakar byl velmi náročný. Zkušenosti to byly k nezaplacení a rozhodně mě to posunulo dál a letos se to projevilo.” Třiadvacátý skončil Milan Engel, hned za ním byl klasifikovaný Jaromír Romančík, jenž zároveň dojel třetí v kategorii Original by Motul pro jezdce bez asistence mechanika.

Aleš Loprais (Instatrade Loprais Team De Rooy FPT, Iveco Powestar)

Podevatenácté se postavil na start soutěže, kterou zažil v Africe, Jižní Americe a nyní v Saúdské Arábii. Třetí místo získal naposledy v roce 2007, loni byl druhý a letos třetí. Vyhrál pět etap a s osmnácti výhrami překonal svého slavného strýce Karla, ovšem vítězné etapy se počítají od roku 1999. Letos startoval poprvé s kamionem Iveco, protože motor pragovky už nebyl schopen vývojem se vyrovnat konkurenci.

V první polovině maratonské etapy měl tři defekty a v dalším průběhu měl drobné technické problémy. V závěru se pokoušel o útok na druhé místo, ale nakonec mu chybělo k vytoužené stříbrné příčce přesně pět a půl minuty.

Dušan Drdaj na Rallye Dakar 2025 • Cajdašrot

Konečné výsledky Rallye Dakar 2025

Motocykly: 1. Sanders (Aus./KTM 450) 53:08:52; 2. Schareina (Šp./Honda CRF 450) +8:50; 3. Van Beveren (Fr./Honda CRF 450) +14:46; ... 17. Drdaj (ČR/KTM 450) +4:02:23; 23. Engel (ČR/KTM 450) +6:04:44; 24. Romančík (ČR/KTM 450) +6:44:33; 31. Brabec (ČR/KTM 450) +9:23:28; 36. Pabiška (ČR/KTM 450) +12:11:03; 44. Peschel (ČR/Husqvarna 450) +16:09:19; 79. Prokeš (ČR/KTM 450) +51:11:12; 80. Brož (ČR/KTM 450) +52:14:25.

Automobily: 1. Al-Radži, Gottschalk (S. Arábie, Něm./Toyota Hilux Overdrive) 52:52:15; 2. Lategan, Cummings (JAR/Toyota Hilux IMT Evo) +3:57; 3. Ekström, Berqvist (Švéd./Ford Raptor) ... 11. Prokop, Chytka (ČR/Ford Raptor) 3:22:14; 47. Trněný, Pritzl (ČR/Ford F150 Evo) +13:55:01.

Kamiony: 1. Macík, Tomášek, Švanda (ČR/MM Technology Powerstar) 58:42:58; 2. Mitchel Van den Brink, Torraůllardona, Van den Pol (Niz., Šp., Niz./Iveco Powerstar) +2:21:13; 3. Loprais? Křípal, Rodewald (ČR/Iveco Powerstar) +2:26:43; 4. Koolen, De Graaf. Kozlovský (Niz., Niz., ČR/Iveco Powerstar) +6:14:42, ... 9. Vrátný, Boba, Martinec (ČR, Pol., ČR/Tatra FF7) +23:41:24; 11. Poslední, Kvasnica, Škrobánek (ČR/Tatra Phoenix) +30:55:05.

Classic: 1. Santaolalla Mill, Viňas (Šp./Toyota HDJ 80) 586 bodů; 2. Traglio, Briani (It./Nissan Terrano Pick-Up) 617; 3. Raisys, Daunoravicius (Lit./Land Rover Series III) 980; ... 34. Pazdera, Lounová, M. Holaň (ČR/Tatra T815-2) 8843; 36. Husek, Dočkal, D. Holaň (ČR/Tatra 815) 9644; 45. Martinec, Kopřiva (ČR/Toyota Land Crusier 90) 14 616; 56. Bárta, Švec (ČR/Mitsubishi Pajero) 20 891; Vinš, Bajora (ČR/Mitsubishi Pajero) 25 457; 66. Holická, Engová (ČR/Citroën 2CV) 28 046.