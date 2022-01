Rallye Dakar, 8. etapa: Engel jel bez brzdy, Vrátný se kutálel, Michka bolela žebra

Pískem nabitá trasa do jižní části Saúdské Arábie byla jednou z etap, které se vlečou téměř do nekonečna. Prvních 200 kilometrů speciálu byly jen písek a duny, kam až oko dohlédlo. Účastníci soutěže přeskakovali z jednoho údolí do druhého. Tvar krajiny se změnil až ve druhé polovině etapy.

Michka trápila žebra

Po dvou etapách, kdy měl Martin Michek (Orion – Moto Racing Group) potíže, zažil tentokrát další část Dakaru s bolestmi zraněného těla. „Byla to hodně výživná speciálka, ze začátku hodně dun. To mi úplně nesvědčilo, protože mě trápily komprese do žeber. Snažil jsem se s tím bojovat. Bolesti se mi ale rozjely v úvodu etapy a cítil jsem je pak po celou dobu,“ popsal situaci Michek, který si polepšil o dvě místa a od dvacátého ho dělí 4:48 minuty. „Myslím, že jsem ale podal výborný výkon, samozřejmě vždycky to může být lepší. Jednalo se ale asi o jednu z nejtěžších speciálek, co tu byla. Pořád je o co bojovat a jdu do toho,“ dodal český jezdec.

Engel jel bez zadní brzdy

Jeho týmový parťák Milan Engel se posunul v absolutním pořadí o dvě místa na čtyřiatřicáté. V hodnocení jezdců, kteří startují v kategorii bez asistence, zůstává stále druhý. „Byla to super etapa, krásná krajina a trať. Jelo se úplně parádně. Dařilo se mi dojíždět hodně závodníků. Byly tam i vysoké duny, za to jsem moc rád, protože takhle velké jsem ještě neviděl. To jsem si užil. Bolí mě trochu ruce, protože je mám unavené a vytřepané. Hodila by se masáž,“ zhodnotil Engel osmou etapu.

Neměl to však úplně jednoduché, protože na padesátém kilometru ťukl kotouč zadní brzdy a malinko ho ohnul, takže mu to ťukalo do pedálu. „Bohužel čtyři sta kilometrů jsem jel bez zadní brzdy a bylo nutné tomu přizpůsobit jízdu. Myslel jsem si, že to bude horší. Nakonec se to dalo zvládnout se spojením přední brzdy a motoru. Bylo to hodně nebezpečné zejména v trialových pasážích,“ dodal český závodník.

Takové duny Prokop neviděl

Český jezdec Martin Prokop (Benzina ORLEN team) obsadil v etapě šestnácté místo a v průběžném hodnocení si polepšil z desátého na osmé poté, co mu organizátoři zrušili patnáct minut penalizace. „První dvě stovky kilometrů byly největší duny, jaké jsem v Saúdské Arábii kdy viděl. Dokonce se objevilo pár míst, na které byl problém vyjet. To se tady nikdy nestávalo, což je super,“ pochvaloval si český závodník.

Druhá polovina osmé etapy byla rychlá a na kamení. „Bohužel jsme měli špatné nastavení vozu. Když auto skáče a velká kola dovádějí, nevidím na cestu. Nedokážu tak odhadnout, jak velké může být před námi nebezpečí, zda mám brzdit, nebo ne. Podobně je na tom i navigátor Viktor, který nevidí dobře na rozpis. Chtěli jsme jet rychleji, ale nešlo to. Musíme něco vymyslet,“ dokončil hodnocení dne Martin Prokop.

V kategorii automobilů chyběly tři sekundy, aby hybridní speciály Audi, které na Rallye Dakar debutují, obsadily první tři místa. První dojel v osmé etapě Švéd Mattias Ekström, za ním o 49 sekund čtrnáctinásobný vítěz soutěže Francouz Stephane Peterhansel a o 3:11 minuty zpět byl čtvrtý Carlos Sainz. Mezi ně se vklínil devítinásobný šampion rallye Francouz Sebastien Loeb, který byl s buginou Prodrive Hunter o tři sekundy rychlejší než Sainz.

Loprais narozeniny neslavil

Desátý leden připadá na výročí narozenin českého jezdce kamionů Aleše Lopraise (Instaforex Praga Loprais) a letos to byly dvaačtyřicáté. Jak už léta říká, na soutěži je neslaví. Počtvrté na soutěži dokončil etapu na šestém místě. V průběžné klasifikaci se na čtvrtém místě zatím jako jediný dokázal vklínit do sestavy ruských kamazů. Tři jsou před ním a čtvrtý zaostává po pondělní etapě už jen o 11:34 minuty.

Sedmý dokončil etapu Martin Macík (Big Shock! Racing) a v aktuální klasifikaci je devátý. Od postupu výše ho dělí půlhodina, což je „hratelný“ rozdíl. Vždyť na nizozemského jezdce na iveku Victora Versteijnena najel český pilot v osmé etapě 22 minut. „Dneska to byl pořádný nářez, ale dostali jsme do motoru trochu výkonu a přejeli duny, které tady ještě nikdo z nás neviděl. V jednom kaňonu bylo prachu, kde jsme pořádně neviděli a něco přejeli. Museli měnit gumu. Bohužel to bylo zrovna na šutrech a nešlo tu úplně lehce, nechali jsme tam asi deset minut. Potom jsme až do cíle jeli vážně velkou palbu. Míjeli nebezpečné trychtýře, často si museli nadjíždět. Byla to docela riskantní jízda. Dost náročná byla i navigace, kterou ale Ferry zvládnul na jedničku,“ zhodnotil Macík etapu.

Nehodu měl Tomáš Vrátný, který se kutálel se svým kamionem. „Proletěli jsme se na obrovských dunách vzduchem asi dvacet metrů. Jednoduše řečeno, byl jsem hodně rychlý v místech, kde jsem být neměl. Možná na omluvu mohu říci, že kromě nás se tady vyválely ještě dvě buginy. Takový je zkrátka Dakar. Naštěstí to všechno dobře dopadlo,“ uvedl na svém facebookovském profilu jezdec týmu Fesh Fesh.

Na Tůmu střílel soupeř kameny

Do cíle dojel totálně zaprášený a plný písku, ale šťastný. Čtyřkolkář Zdeněk Tůma obsadil v 8. etapě Rallye Dakar šesté místo a průběžně je pátý! „Umístění je skvělé, ale zatím není co slavit. Ještě mě tady čeká spousta těžkých zkoušek. Zrovna dnes to bylo dost náročné,“ uvedl jezdec Barth Racing Teamu.

Rychlostní zkouška pondělí etapy měřila 395 kilometrů a její první polovina vedla skrze obří duny. „Už jsem si myslel, že bude s dunami pokoj, ale tyhle byly teda neskutečné. Vysoké, krásné, ale taky dost těžké na zdolání. Docela se mi je ale dařilo najíždět. Jednou jsem cítil, že už moje čtyřkolka nemůže, tak jsem to raději otočil a najel si znovu. Ze začátku mě to bavilo, ke konci už jsem toho měl plné zuby,“ popsal českokrumlovský rodák.

Ve druhé půli osmého dějství na závodníky čekaly průjezdy v údolí mezi skalami a vyschlými jezery. „Byla to taková planina, hodně kamení. Hrozně se tam prášilo, už nás tam předjížděla auta a ta to ještě zhoršovala. Musel jsem občas i zastavit, nebylo nic vidět. Na jednom místě mě jeden z vozů dost nebezpečně předjel a jak šlápl na plyn, tak mi dal spršku kamením. Bylo to, jako kdyby po mě ty kameny někdo střílel. Schoval jsem se za štít čtyřkolky, ale byly to pořádné rány. Hodně nepříjemný zážitek,“ prohlásil.

Radost Zdeňkovi neudělal ani defekt v podobě proražené pravé zadní pneumatiky. „Stalo se to asi čtyřicet kilometrů před cílem. Guma praskla z boku, ale naštěstí mě to ani moc nezdrželo. Naprasklý rám taky zatím drží, snad to zvládne. Rozjeté to mám dobře,“ dodal Tůma, jemuž k posunu do nejlepší pětky pomohly i technické problémy doposud třetího Rusa Alexandra Maximova, který do osmé etapy neodstartoval.

Devátá etapa, tedy, úterní smyčka kolem Vadí ad-Davásiru, je vypsána na 490 kilometrů, z toho je 287 jako měřený test. V porovnání s předchozími délkami je to méně, ale účastníky soutěže rozhodně nečeká nic snadného. Etapa má být ve znamení horských cest plných kamení, které se vinou kolem kaňonů. Hodně náročné to bude samozřejmě i navigačně.

Výsledky – 8. etapa

Motocykly: 1. Sunderland (Brit./Gas Gas) 3:48:02; 2. Quintanilla (Chile/Honda) +2:53; 3. Walkner (Rak./KTM) +4:11; … 17. Michek (ČR/KTM) +19:26; 29. Brabec (ČR/KTM) +28:22; 34. Engel (ČR/KTM) +34:59.

Čtyřkolky: 1. Giroud (Fr./Yamaha) 5:02:08; 2. Medeiros (Braz./Yamaha) +48 s; 3. Copetti (USA/Yamaha) +12:26; … 6. Tůma (ČR/Yamaha) +45:20.

Automobily: 1. Ekström, Berqvist (Švéd./Audi RS Q E-tron) 3:43:21; 2. Peterhansel, Boulanger (Fr./ Audi RS Q E-tron) +49 s; 3. Loeb, Lurquin (Fr., Bel./Prodrive Hunter) +3:08; … 16. Prokop, Chytka (ČR/Ford Raptor) +20:27; 37. Zapletal, Sýkora (ČR, SR/Ford) +1:09:17.

Lehké prototypy: 1. Quintero, Zenz (USA, Něm./OT3) 4:17:14; 2. Eriksson, Rosegaar (Švéd., Niz./Can-Am Maverick X3) +11:57; 3. Lebeděv, Šubin (Chile/Can-AM Maverick) +´12:32; … 7. Macháček, Vyoral (ČR/Buggyra Can-Am) +35:08.

SSV: 1. Marek Goczal, Laskawiecz (Pol./Can-Am Maverick XR5) 4:36:14; 2. Michal Goczal, Gospodarczyk (Pol./Can-Am Maverick XR5) +2:48; 3. Jones, Gugelmin (USA, Braz./Can Am Mavericks) +8:10.

Kamiony: 1. Sotnikov (Rus./Kamaz) 3:56:42; 2. Karginov (Rus./Kamaz) +3:001; 3. Nikolajev (Rus./Kamaz) +6:11; … 5. Casale (Chile/Tatra Buggyra) +20:10; 6. Loprais (ČR/Praga) +22:02; 7. Macík (ČR/Iveco) +26:07; 31. Vrátný (ČR/Ford) +34:03:18.

Výsledky jsou neoficiální.

Průběžné pořadí

Motocykly: 1. Sunderland (Brit./Gas Gas) 27:38:42; 2. Walkner (Rak./KTM) +3:45; 3. Van Beveren (Fr./Yamaha) +4:43; … 21. Michek (ČR/KTM) +1:56:32; 23. Brabec (ČR/KTM) +2:00:07; 34. Engel (ČR/KTM) +3:34:41.

Čtyřkolky: 1. Giroud (Fr./Yamaha) 34:41:02; 2. Copetti (USA/Yamaha) +30:47; 3. Wisniewski (Pol./Yamaha) +2:12:11; … 5. Tůma (ČR/Yamaha) +6:15:26.

Automobily: 1. Al-Attiyah, Baumel (Katar, Fr./Toyota Hilux) 27:45:52; 2. Loeb, Lurquin (Fr./Prodrive Hunter) +37:58; 3. Al Radži, Orr (S. Arábie, Brit./Toyota Hilux Overdrive) +53:13; … 8. Prokop, Chytka (ČR/Ford Raptor) +1:54:05; 24. Zapletal, Sýkora (ČR, SR/Ford) +5:14:44.

Lehké prototypy: 1. Lopez Contardo, Latrach Vinagre (Chile/Can-AM XR5) 32:51:39; 2. Eriksson, Rosegaar (Švéd., Niz./Can-Am Maverick X3) +1:19:01; 3. Alvarez, Panseri (Šp., Fr./Can-Am Maverick X3) +2:55:30; … 6. Macháček, Vyoral (ČR/Buggyra Can-Am) +6:10:18.

SSV: 1. Jones, Gugelmin (USA, Braz./Can Am Mavericks) 34:12:38; 2. Farres Guell, Ortega Gil (Šp../Can- Am Maverick XR5) +6:38; 3. Michal Goczal, Gospodarczyk (Pol./Can-Am Maverick XR5) +14:49.

Kamiony: 1. Sotnikov (Rus./Kamaz) 30:02:36; 2. Nikolajev (Rus./Kamaz) +11:25; 3. Šibalov (Rus./Kamaz) +40:23; 4. Loprais (ČR/Praga) +1:29:27; … 9. Macík (ČR/Iveco) +4:29:38; 26. Vrátný (ČR/Ford) +68:56:13; 27. Casale (Chile/Tatra Buggyra) +74:01:37.

Výsledky jsou neoficiální.