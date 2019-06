Rallye Hustopeče po 1. dnu: Mareš vede těsně před Černým

Za ním je o tři a půl sekundy Jan Černý. Půl minuty ztrácí na třetím místě Miroslav Jakeš, oba rovněž na vozech Škoda Fabia R5.

Na startu chyběl obhájce loňského prvenství a lídr domácího šampionátu Jan Kopecký (Škoda Fabia R5). Ve stejném termínu startoval na Rallye Sardinia, podniku mistrovství světa. První den byly na programu čtyři rychlostní zkoušky o celkové délce 65,14 kilometrů. První dvě se jely za světla, druhé průjezdy stejnými erzetami se už odehrály za tmy pod palbou reflektorů. Soutěž je už tradičně také součástí nejen českého, ale i slovenského mistrovství.

Na prachu to klouže

Nejlepší vstup do soutěže měl Jan Černý (Škoda Fabia R5), který vyhrál úvodní zkoušku a přestože v další byl nejrychlejší Václav Pech (Ford Fiesta R5), Černý vedení udržel. „V téhle konkurenci je to určitě začátek, který potěší. Na druhé zkoušce jsem se do toho opíral až moc a příliš agresivity vyvolalo pár chybiček. Jedeme měkčí kola, která na některých úsecích mají výhodu, jinde zase ne. Každopádně si musíme hlídat spousty prachu, na kterém se to docela dost smeká,“ říkal Černý v první servisní zóně.

Za ním byl o čtyři sekundy zpět Pech, který se ovšem netvářil nijak spokojeně. „Hrozně to klouže, do zatáček to pořádně nejede, tlačím to přes přední kola a hodně se s tím peru. Vedro je hrozný a k tomu ještě příliš tvrdé pneumatiky, což je moje chyba. Musíme s tím něco udělat, abych se cítil jistější,“ říkal plzeňský závodník.

O 0,4 sekundy za ním byl na třetí příčce slovenský pilot Martin Koči (Škoda Fabia R5). „Fyzicky to příliš náročné není, spíše na jezdeckou disciplínu. Je tady spousta odboček a člověk si je musí hlídat, aby neztrácel zbytečné sekundy. Měli jsme zbytečně tvrdé pneumatiky a trochu čistili trať soupeřům. Zatím to máme dobře rozjeté, takže se budeme dále snažit,“ hodnotil začátek Koči.

Defekty a poškozená poloosa

Ve třetí erzetě měl nejrychlejší čas Filip Mareš (Škoda Fabia R5), ale na první místo se dostal Pech před Slováka Martina Kočiho. Čtvrtá zkouška, která uzavřela páteční program, však pořadí ve špičce pořádně převrátila. Pech se roztočil a ztratil čtyřicet sekund především vinou poškozené poloosy. Koči měl defekty obou pravých pneumatik a propadl se o 1:39,8 minuty z druhého až na dvanácté místo. Časová penalizace postihla také polského jezdce Grzegorze Grzyba (Škoda Fabia R5), který dostal penalizaci třicet sekund za to, že si v jedné zkoušce zkrátil zatáčku. Pohoršil si tak z druhého na čtvrté místo.

Nejlepší čas na čtvrtém měřeném úseku měl znovu Mareš a po prvním dnu jihomoravské soutěže se tak stal jejím lídrem. „Zejména za světla jsem dělal drobné chyby, na prachu a šotolinových úsecích to klouzalo. Za tmy jsme měli kuriózní problém, když si navigátor Honza utrhl lampičku v kokpitu a musel si provizorně vypomáhat. Pokud jde o počasí, vedro zvládáme, i když je to někdy v autě jako v prádelně. Druhý den pojedeme sice první, což může být nevýhoda, ale musíme se s tím vypořádat. Za námi je ovšem soupeř s minimálními odstupy a také ti další neztrácejí mnoho. Bude to určitě ještě hodně napínavé,“ komentoval Mareš své páteční vystoupení.

Jeho poslední slova budou možná hodně výstižná. Vždyť od třetího do desátého místa je pořadí neuvěřitelně vyrovnané. Osm posádek se vešlo do rozpětí pouhých 20,3 sekundy.

Rallye Hustopeče (po 4 z 10 RZ):

1. Mareš, Hloušek (Škoda Fabia R5) 34:58,2; 2. Černý, Černohorský (Škoda Fabia R5) +3,5; 3. Jakeš, Machů (Škoda Fabia R5) +30,3; 4. Grzyb, Wróbel (Pol./Škoda Fabia R5) +32,7; 5. Pech, Uhel (Ford Fiesta R5) +35,8; 6. Dohnal, Ernst (Ford Focus RS WRC 06) +43,8; 7. Štajf, Havelková (Volkswagen Polo GTI R5) +46,0; 8. Rujbr, Švec (Škod Fabia R5) +46,1; 9. Odložilík, Tureček (Škoda Fabia R5) +47,1; 10. Březík, Omelka (Škoda Fabia R5) +50,6; 11. Vlček, Krajča (Hyundai i20 R5) +1:06,5; 12. Koči, Mozner (Slov./Škoda Fabia R5) +1:19,7; 13. Pospíšilík, Hovorka (Škoda Fabia R5) +1:39,8; 14. Gavlák, Horniaček (ČR, Slov./Škoda Fabia R5) +1:53,5; 15. Trojan, Jůrka (Škoda Fabia R5) +1:59,9.

Zbývající program Rallye Hustopeče

10.11 RZ5 (11,65 km), 10.53 RZ6 (8,88 km), 11.36 RZ7 (22,05 km), 13.46 RZ8 (11,65 km), 14.28 RZ9 (8,88 km), 15.11 RZ10 (22,05 km).

Foto: Ivo Nesrovnal a Michal Vítovec