Rallye Monte Carlo po 2. etapě: Loeb vyhrál čtyři zkoušky a vede

Jubilejní devadesátý ročník legendární soutěže začal již ve čtvrtek večer dvěma rychlostními zkouškami a pokračoval pátek dalšími šesti, které měřily celkem 97,86 kilometru. V sobotu čeká na posádky pět měřených testů.

Šampion unikl trestu

Ještě se nezačalo naostro závodit a obhájci titulu Sebastienu Ogierovi hrozil trest. Francouz byl vždy jezdcem spojovaným s tím, že byl první: osmkrát mistrem světa, po čtyřech rychlostních zkouškách vedl letošní Rallye Monte Carlo a stal se ovšem také prvním jezdcem, který během éry Rally1 porušil hybridní předpisy. Naštěstí pro něj se tak nestalo na rychlostních zkouškách, ale na startovní rampě při slavnostním startu v Monte Carlu.

Posádky kategorie Rally1 (dříve WRC) měly projet přes startovní rampu pouze v elektrickém režimu. Po rozhovoru moderátora startu se Ogier rozhodl nečekat, až hybridní systém naskočí a odjel na výkon spalovacího motoru.

„Vzhledem k délce rozhovoru posádka vypnula systémy HEV na autě. Dlouhý rozhovor vedl k tomu, že se posádka zpozdila ze startovací rampy,“ stálo v rozhodnutí stewardů a bylo v něm také mimo jiné uvedeno toto: „Když se Ogier pokusil nastartovat vůz, hybridní jednotka nebyla připravena. Tom Fowler (technický ředitel Toyoty) potvrdil, že proces spouštění hybridní jednotky může trvat až jednu minutu. Posádka správně během rozhovoru vypnula systémy v autě, aby šetřila energii v 12V baterii. Ogier se omluvil, že opustil startovací rampu jinak, ale cítil se pod tlakem, aby nepřekážel dalším jezdcům.“

Ogier poté, co odjel o několik desítek metrů dál, zapojil hybridní systém a pokračoval dále na elektrický pohon. Sportovní komisaři uznali, že na vině byla přerušovaná startovní procedura, která nebyla předvídána. Rozhodli se proto, že jezdci žádnou penalizaci neudělí.

Fourmaux zlikvidoval fiestu

Na sobotní dopoledne nebude v dobrém vzpomínat Adrien Fourmaux (Ford), který havaroval a takřka totálně zničil svoji fiestu. Francouzovy mezičasy byly na třetí rychlostní zkoušce takřka shodné s těmi, jaké dosahoval Loeb. Fourmaux však najel před rychlou levou zatáčkou pravou částí vozu na svah. Vůz byl vymrštěn přes svodidla a spadl několik metrů pod trať. Poškození auta vylučovalo jakoukoliv možnou opravu, posádka naštěstí vyvázla bez zranění. „Musí si v hlavě srovnat, že někdy potřebujeme vidět odměřený přístup a nesnažit se šponovat rychlost někam, kde nemáte velké zkušenosti. Potřebujeme výsledky. Adrien byl přihlášený do hodnocení značek. Máme sice další dva nominované jezdce, ale on výrazně ohrozil naše možnosti,“ prohlásil Richard Millener, šéf továrního týmu Ford.

Loeb vstupuje do historie

Ještě před týdnem se Sebastien Loeb proháněl v pískách Saúdské Arábie na Rallye Dakar a teď vyučuje všechny mladší soupeře s úplně jiným vozem na výrzně odlišném povrchu. Čtvrteční večer zakončil se ztrátou 6,7 sekundy na Sebastiena Ogiera (Toyota), ale v pátek začal impozantně a vyhrál čtyři rychlostní zkoušky v řadě. Před sobotním dnem bude usínat s náskokem 9,9 sekundy právě na Ogiera.

„Byl jsem opravdu překvapen, když jsem zajel nejlepší čas už prvním průjezdu na shakedownu, protože obvykle právě tedy nejsem nikdy skvělý. Ovšem už té chvíle jsme se snažili tlačit, protože se v autě cítíme opravdu hodně dobře a můžeme jet na limitu. Musím poděkovat našim předjezdcům, kteří odvedli hodně dobrou práci. Dopolední zkoušky byly trochu zrádné. V několika zatáčkách nás hodně překvapil led, ale přizpůsobili jsme tomu náš rytmus jízdy. Možná jsme mohli vyhrát o jednu zkoušku více, ale na předposledním pátečním testu nám nefungoval hybridní pohon. Nemáme sice výrazný náskok, ale jsme rádi, že po pátečním dnu vedeme,“ shrnul sedmačtyřicetiletý Loeb svou premiéru v mistrovství světa za volantem vozu značky Ford.

Nadšený byl pátek večer již zmíněný šéf týmu Ford. „Určitě by se dalo říct, že tohle byl začátek snů. Sébastienovo tempo je skvělé. Přijet sem a po více než roce mimo mistrovství světa předvádět tak skvělou jízdu, to demonstruje jeho schopnosti, rychlost a potenciál tohoto vozu. Jsme opravdu rádi, když slyšíme, co říká Seb o vyvážení vozu a o tom, že se v něm hned cítí pohodlně. Je to o to působivější, když uvážíte, jak málo testů má za sebou,“ uvedl Richard Millener.

Loeb může v průběhu dalších dvou dnů přepsat historii Rallye Monte Carlo. Dosud vyhrál na této soutěži 79 rychlostních zkoušek a 115 erzet dokázal odjet na prvním místě. Přesně stejných hodnot dosáhl na této soutěži legendární německý pilot Walter Röhrl. Dočkáme se vstupu do historie?

Ogier složil poklonu

Možná si po druhém dnu monacké soutěže říkají mladí piloti, že je dobře, když Sebastienové, Loeb a druhý v pořadí Ogier, nepojedou letos kompletní seriál. Oba jezdci, kteří získali za posledních osmnáct let celkem sedmnáct titulů mistra světa, totiž zatím drží první dvě místa v průběžném pořadí. Ogier vyhrál obě čtvrteční zkoušky a poslední páteční. Zůstává na „dostřel“ za svým dlouholetým soupeřem.

„Dopoledne se měnil grip (přilnavost) a měli jsme s tím problémy na výjezdu z pomalejších zatáček. Také jsme volili tempo spíše na jistotu, odpoledne se nám však podařilo zatlačit a můžeme být spokojeni s tímto výkonem. Rychleji to však nešlo, autu chyběla větší stabilita. Potřebujeme více trakce. Myslím, že můžu ještě jednou říct - klobouk dolů před svými přáteli z M-Sportu (Ford), protože jejich auto vypadá opravdu rychle,“ komentoval Ogier druhý den soutěže.

Cais se výrazně zrychlil

Za oběma zkušenými bardy se drží na třetím místě vicemistr světa posledních dvou let Elfyn Evans (Toyota). Ve čtvrtek začal třetím místem, po páté zkoušce se dostal krátce na druhé místo, aby se vrátil na třetí příčku. Den však zakončil až osmým časem a na prvního Loeba ztrácí 22 sekund. „Dopoledne se často měnil grip, místo byl dobrý a jinde zase vůbec ne. Těžko se to odhadovalo. Několikrát nás zachránily brzdy, ale pokaždé doslova v poslední chvíli. V páté zkoušce nás potkal pomalý defekt, ale nebylo to nic zásadního. Pořád ale nemůžu pochopit, kde jsem ztratil čas na poslední páteční erzetě,“ kroutil hlavou Evans.

Patnácté místo absolutně a páté v kategorii WRC2 Open si drží český jezdec Erik Cais (Ford Fiesta Rally2) pro kterého je to teprve druhý start ve světovém šampionátu. Dvaadvacetiletý jezdec zatím úspěšně sbírá zkušenosti a v hodnocení WRC2 Junior je dokonce druhý. V odpoledních zkouškách, což byly druhé průjezdy dopoledních erzet, zlepšil vlastní časy o 42,4 sekundy! Devětadvacátý celkově a první v hodnocení WRC3 Open je zatím Jan Černý (Ford Fiesta Rally3). Třetí český jezdec Martin Rada (Abarth 124 Rally RGT) je zatím šestapadesátý a šestý v klasifikaci kategorie RGT.

Průběžné pořadí (po 8 ze 17 RZ):

1. Loeb, Galmicheová (Fr./Ford Puma Rally1) 1:22:49,0; 2. Ogier, Veillas (Fr./Toyota GR Yaris Rally1) +9,9; 3. Evans, Martin (Brit./Toyota GR Yaris Rally1) +22,0; 4. Neuville, Wydaeghe (Bel./Hyundai i20 N Rally1) +47,8; 5. Tänak, Järveoja (Est./Hyundai i20 N Rally1) +56,7; 6. Breen, Nagle (Irl./Ford Puma Rally1) +59,2; 7. Greensmith, Andersson (Brit., Švéd./Ford Puma Rally1) +1:08,4; 8. Katsuta, Johnston (Jap., Irl./Toyota GR Yaris Rally1) +1:35,9; 9. Rovanperä, Haltunen (Fin./Toyota GR Yaris Rally1) +2:12,8; 10. Solberg, Edmondson (Švéd., Brit./Hyundai i20 N Rally1) +2:22,9; 11. Lefebvre, Malfoy (Fr./Citroën C3 Rally2) +4:29,7 (1. v kategorii WRC2 Open);; 12. Mikkelsen, Eriksen (Nor./Škoda Fabia Rally2 evo) +4:31,1; 13. Rossel, Boulloud (Fr./Citroën C3 Rally2) +4:48,8; 14. Bulacia Wilkinson, Der Ohannesian (Bol., Arg./Škoda Fabia Rally2 evo) +5:38,6; 15. Cais, Těšínský (ČR/Ford Fiesta Rally2) +6:11,5 (5. v kategorii WRC2 Open); 16. Munster, Louka (Niz., Bel./Hyundai i20 N Rally2) +6:42,7. 17. Astier, Vauclare (Fr./Alpine A110 Rally RGT) +6:50,8; 18. Johnston, Kihurani (USA/Citroën C3 Rally2) +6:59,0; 19. Grjazin, Aleksandrov (Rus./Škoda Fabia Rally2 evo) +7:41,8; 20. Guigou, Bronner (Fr./Alpine A110 Rally RGT) +7:55,8; … 29. Černý, Černohorský (ČR/Ford Fiesta Rally3) +12:12,9 (1. v kategorii WRC3 Open); 56. Rada, Jugas (ČR/Abarth 124 Rally RGT) +24:34,3 (6. v kategorii RGT).

Zbývající program Rallye Monte Carlo

Sobota (22. 1.) – 8.17 RZ9 (16,80 km), 10.08 RZ10 (17,04 km), 11.16 RZ11 (20,79 km), 14.08 RZ12 (17,04 km), 15.16 RZ13 (20,79 km).

Neděle (23. 1.) – 8.45 RZ14 (19,37 km), 10.08 RZ15 (14.26 km), 10.53 RZ16 (19,37 km), 12.18 RZ17 (14,26 km).