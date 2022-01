Rallye Monte Carlo 2022: Start hybridní revoluce

Historie mistrovství světa sahá do roku 1970, kdy se seriál jmenoval Mezinárodní šampionát značek. Jeho výsledky nejsou započítány v oficiálních statistikách. Od sezony 1973 se jezdí mistrovství značek a o čtyři roky později (1977) začali být hodnoceni také jezdci.

Inženýr to vidí dobře

Poslední generace rallyeových vozů s přeplňovanými zážehovými šestnáctistovkami jezdila po světových tratích počínaje sezonou 2017. Od letošního roku je doplní elektrifikovaný plug-in hybridní pohon. Dodává ho společnost Compact Dynamics, která je součástí koncernu Schaeffer. Ta poskytuje elektrické komponenty také týmům F1, formule E a v seriálu vytrvalostních závodů FIA WEC.

Hybridní jednotka bude využívat akumulátor s kapacitou 3,9 kWh a 650V elektromotor o výkonu 100 kW a točivém momentu 180 Nm. Vzduchem i kapalinou chlazené ústrojí je uloženo v karbonovém krytu a bude chráněno i zesílenou bezpečnostní klecí. Baterii půjde mezi rychlostními zkouškami dobíjet v servisu z externího zdroje, což má trvat kolem třiceti minut. Hybridní soustava fordu váží 95 kilogramů.

„S hybridním pohonem můžeme pracovat, ale nelze měnit software ani hardware. Je obtížné sladit klasický motor a hybrid, aby byla energie přínosná a nebylo jí zbytečně moc. Jde o to, aby její nástup byl z pohledu závodníka plynulejší,“ říká David Zubíček, který pracuje u továrního týmu Toyota jako závodní inženýr japonského pilota Takamota Katsuty. „Současné speciály WRC jsou nejdokonalejší, jaké kdy za dobu své existence byly. Trendy a doba si vyžadují změnu a udrží to výrobce ve světovém šampionátu. Auta na atraktivitě neztratí a pro diváka se nic nezmění,“ dodává David Zubíček.

Elektrická energie má pomáhat na rychlostních zkouškách i na přejezdech mezi erzetami. Energie se bude v bateriích hromadit při brzdění. Pilot ji využije ve chvíli, kdy přidá plyn do té doby, dokud ji nevyčerpá. Jinými slovy může docházet k situacím, kdy na rovince vůz zpomalí v okamžiku, kdy energie došla a vůz pokračuje v jízdě na klasický pohon. „Výkonnost je speciální a stále se na ní pracuje,“ řekl po prvních testech s novým vozem dnes již bývalý soutěžní jezdec Matthew Wilson. Jde to syna Malcolma Wilsona, šéfujícího společnosti nasazující fordy do světového šampionátu. Podle slov mladého Wilsona je vyšší hmotnost auta kvůli hybridnímu pohonu znát především v ostrých zatáčkách.

Stávající tovární týmy využily pravidel k nasazení nových speciálů. V případě Fordu střídá Fiestu WRC nový speciál Puma Rally1, modrý ovál tak nasazuje malé SUV místo malého hatchbacku. Poprvé se prototyp představil na Festivalu rychlosti v Goodwoodu v létě 2021. U Hyundaie nahradil třídveřové i 20 Coupé vůz se základem v pětidveřovém i20 N. Oficiálně se novinka jmenuje Hyundai i20 N Rally1. Toyota vsadila na speciál nazvaný GR Yaris WRC Rally1, který využívá základ ve voze GR Yaris.

Škatulata, hejbejte se

Pokud jde o jezdecké sestavy, významnou změnou je přestup irského pilota Craiga Breena z Hyundaie do továrního Fordu. „Nové vozy jsou specifické. S hybridem se rozhodně nepodobají ničemu, s čím jsme dosud jezdili. Nejdůležitější, co potřebujeme, je najít v autě přirozený pocit. Musíte zapomenout na některé návyky z minulé generace vozů. Nemáme stejné diferenciály, aerodynamika a odpružení jsou jiné. Chtěl jsem při testech získat s pumou přirozený pocit. A rozhodně se mi to povedlo, ačkoliv jsem s autem jednou havaroval,“ komentuje jezdecké pocity Breen.

Zajímavá situace nastala u Toyoty. Stabilní dvojicí zůstávají Fin Kalle Rovanperä a Velšan Elffyn Evans, který byl v posledních dvou letech poražen v boji o titul v posledním podniku Sebastienem Ogierem. Tento osminásobný šampion bude startovat jen ve vybraných podnicích. Jeho nové aktivity směřují do mistrovství světa vytrvalostních závodů sportovních vozů. V roce 2022 chce startovat v kategorii LMP2. Rád by se objevil v barvách Toyoty v sezoně 2023, kdy se bude slavit sté výročí legendárního závodu 24 hodin Le Mans. „Jsem si jistý, že vývoj bude postupovat rychle. Viděli jsme to u poslední generace vozů. V roce 2021 byly rychlejší, než když začínaly v roce 2017,“ tvrdí Ogier.

U Hyundaie skončil šéf týmu Andrea Adamo. Navíc se týmu zkomplikovaly testovací jízdy v první polovině prosince minulého roku. Stalo se tak poté, co třetí muž v letošním šampionátu Thierry Neuville poslal vůz do řeky a vážně ho poškodil. Belgičan i jeho navigátor Martin Wydaeghe byli převezeni do nemocnice, kde lékaři ošetřili spolujezdcovo poraněné levé rameno. Neuville a Estonec Ott Tänak absolvují v týmu kompletní seriál a na třetí sedačce se bude střídat talentovaný Oliver Solberg a španěl Dani Sordó. Posledně jměnovaný se však má zúčastnit všech podniků. Ta, kde nebude řídit, má působit jako mentor dvacetiletého Solberga. Sordó na začátku roku oznámil, že letošní sezona bude jeho poslední v mistrovství světa.

Francouzský král jenom zaskočí?

Na Rallye Monte Carlo se objeví devítinásobný mistr světa Sebastien Loeb. Pojede s Fordem Puma Rally1 Hybrid a navigátorkou Isabelle Galmicheovou. Vůz koncem minulého roku dvakrát testoval. „Předpisy jsou přísnější na některé detaily, jako jsou hmotnost či převodovka. S hybridem máme extra výkon, takže bude záležet na tom, jak moc energie se nám podaří získat v jednotlivých úsecích.“

Brit Malcolm Wilson, výkonný ředitel společnosti M-Sport, nasazující fordy do mistrovství světa, americkému serveru DirtFish řekl: „Není pochyb o tom, že Sebastien bude rychlým a velkým přínosem pro naše další tři jezdce.“ Pro Wilsona je Loebovo angažmá splněným životním snem. Sedmačtyřicetiletý Francouz bude mít napilno. V pátek 14. ledna dokončil v saúdskoarabské Džiddě Rallye Dakar, ve kterém obsadil druhé místo a odtud zamířil do Monte Carla.

„Moji kolegové budou mít nepochybně výhodu v tom, že mají více natestováno, ale jezdeckou změnu ve srovnání s Dakarem, nepovažuji za příliš dramatickou. Určitě mě tady čekají kratší zkoušky než na Dakaru,“ usmíval se Loeb. Francouz zatím může potvrdit svůj start na Monte Carlu, ale více se neví. Ve hře jsou starty v Chrovatsku a na Akropolis.

„Musíme si s týmem sednout a pečlivě prostudovat kalendář. Dochází totiž k několika termínovým kolizím termínu v mistrovství světa Rally Raid a seriálu Extreme E. V tuho chvíli nejsem schopen říci, kdy se znovu objevím s Fordem v šampionátu,“ uvedl Loeb pro server Dirtfish.com. Francouz, kterému bude koncem února 48 let, totiž startuje ve stáji Bahrajn Raid Extreme v šampionátu vytrvalostních závodů (Rally Raid) a nasazuje vlastní tým v seriálu elektrických speciálů cross country (Extreme E). A tyto smluvní závazky řadí výše než záskok v mistrovství světa v rallye, ve kterém dokázal více než kdokoliv jiný v historii.

Legendární navigátoři odpočívají

Mimochodem, starty Sebastienů Loeba a Ogiera mají ještě jednoho zajímavého společného jmenovatele. Oba mají dohromady na svém kontě devět plus osm titulů mistrů světa. Každý z nich na ně dosáhl s jediným spolujezdcem, ovšem ani jeden z nich už mistry nenaviguje. Loeba dirigoval ve 180 podnicích světového šampionátu Daniel Elena, který musel minulý rok skončit po nátlaku stáje Bahrajn Raid Extreme. Na sedadlo spolujezdce usedne v Montre Carlu již zmíněná Isabelle Galmicheová.

V případě Ogiera se jeho spolujezdec Julien Ingrassia rozhodl koncem minulé sezony ukončit po 168 soutěžích MS závodní kariéru. Nahradil ho francouzský krajan Benjamin Veillas, který v posledních letech navigoval hlavně dalšího Francouze Erica Camilliho. Spolupráce s Ogierem však pro není pro Veillase novinkou, častokrát vedle něj usedal během testů a působil také jako ledový špion.

Šéfové si změny pochvalují

Bývalý úspěšný jezdec, zakladatel a majitel společnosti M-Sport Macolm Wilson si nástup hybridů na soutěžní scénu pochvaluje. „Nová éra vozů WRC představuje jeden z největších technických pokroků ve světovém šampionátu. Vozy budou výkonnější než kdykoli v historii a současně jsou blízké pohonnému ústrojí svých silničních protějšků,“ říká Wilson a dodává: „Jedná se o největší technologický krok, jaký jsem zažil za čtyřicet let, co se ve světě rallye pohybuji. Spolehlivost bude v této sezoně klíčem k titulům.“

S jeho slovy souhlasí šéf týmu Toyota Gazoo Racing a trojnásobný vicemistr světa Jari-Matti Latvala: „S Malcolmovým názorem souhlasím. Všichni bychom chtěli více času na testování, ale teď se blíží Monte Carlo a my musíme být připraveni. O hybridu toho zatím moc nevíme. Bude to vzrušující sezona.“ Japonská značka obhajuje světové tituly v hodnocení jezdců a značek.

Česká stopa v šampionátu

Ve startovní listině Rallye Monte Carlo 2022 jsou zapsány tři české posádky. Dvojice Erik Cais a Petr Těšínský má letos v plánu s Fordem Fiesta MkI Rally2 odjet sedm podniků mistrovství světa v kategorii WRC2. „Máme za sebou testy v Polsku i Francii a ještě před začátkem seznamovacích jízd v Monte Carlu jsme stihli ještě jeden test. Chtěli jsme si zkusit rakouskou Jänner rallye, ale její termín byl bohužel posunutý,“ říká Cais. Dvaadvacetiletý závodník patří k nejvýraznějším talentům české rallye. „Jakékoliv dobré umístění beru jako bonus, ale nadcházející sezona bude především o sbírání zkušeností. Monte Carlo je legenda, ale k této rallye přistupuji stejně jako ke kterékoliv jiné,“ dodává Erik Cais, který má za sebou jeden start v podniku MS. Minulý rok v polovině října skončil třináctý absolutně v Katalánské rallye a třetí v hodnocení WRC2. V této kategorii navíc dokázal vyhrát jednu rychlostní zkoušku.

Další Čech Jan Černý je zkušenější, ale ve světovém šampionátu odstartoval naposledy před sedmi lety. Letos mají s navigátorem Petrem Černohorským v plánu minimálně pět startů v kategorii WRC3 s Fordem Fiesta Rally3. Jedná se o čtyřkolku s tříválcovým přeplňovaným motorem o objemu 1,5 litru. Pro letošní rok má restriktor o průměru 31 milimetrů, disponuje výkonem okolo 170 kW a točivým momentem 420 Nm. „Nemá takový zátah jako vozy Rally2, ale je hravé, vláčnější a dá se s ním jezdit více smykem. Ve srovnání s auty Rally2 je jeho cena poloviční,“ říká Černý. Jedenatřicetiletý závodník bude letos startovat nejen v rallye, ale také se zúčastní mistrovství Evropy v rallyekrosu.

Třetím do české party je Miroslav Rada, který se na silničky kolem Monackého knížectví vrací po sedmi letech. Půjde ovšem už o jeho pátý start na proslulé rallye. Pojede s Abarthem 124 Rally RGT, se kterým startuje v českém šampionátu již od roku 2018. Rozpis mu bude číst další ostřílený soutěžní spolujezdec Jaroslav Jugas. A co posádce Agrotec Czech Abarth Teamu ukázaly seznamovací jízdy dále? „Úvodní dvě čtvrteční zkoušky nejsou ničím, co by nás mělo překvapit. Trochu povědomé mi to přišlo kolem Entrevaux (dojezd RZ5/8 a RZ 15/17), ale jinak jsem v této podobě žádnou rychlostku nejel. Potvrdilo se, že se bude závodit na převážně nových úsecích. Stále je to ovšem po klikatých úzkých silničkách, kde nikde není moc času na odpočinek. Prostě klasické Monte,“ okomentoval předstartovní přípravy Martin Rada.

Program Rallye Monte Carlo

Čtvrtek (20. 1.) – 20.18 RZ1 (15,20 km), 21.31 RZ2 (23,25 km).

Pátek (21. 1.) – 9.14 RZ3 (18,33 km), 10.17 RZ4 (13,49 km), 11.35 RZ5 (17,11 km), 14.16 RZ6 (18,33 km), 15.19 RZ7 (13,49 km), 16.37 RZ8 (17,11 km).

Sobota (22. 1.) – 8.17 RZ9 (16,80 km), 10.08 RZ10 (17,04 km), 11.16 RZ11 (20,79 km), 14.08 RZ12 (17,04 km), 15.16 RZ13 (20,79 km).

Neděle (23. 1.) – 8.45 RZ14 (19,37 km), 10.08 RZ15 (14.26 km), 10.53 RZ16 (19,37 km), 12.18 RZ17 (14,26 km).

Kalendář MS 2022

20.-23. 1. Rallye Monte Carlo

24.-27. 2. Švédská rallye

21.-24. 4. Chorvatská rallye

19.-22. 5. Portugalská rallye

2.-5. 6. Rallye Sardinie

23.-26. 6. Safari rallye Keňa

14.-17. 7. Estonská rallye

4.-7. 8. Finská rallye

18.-21. 8. volný termín

8.-11. 9. Akropolis rallye

29. 9.-2. 10. Rallye Nový Zéland

20.-23. 10. Katalánská rallye

10.-13. 11. Japonská rallye