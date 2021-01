Rallye Monte Carlo po 2. dni: Evanse stíhá Ogier

Soutěž začala ve čtvrtek dvěma rychlostkami a v pátek jich bylo na programu pět, závěrečná erzeta byla zrušena. V sobotu jsou plánovány tři a v neděli závěrečné čtyři měřené testy.

Suninen dal brzo ránu

Vstup do soutěže se nejvíce vydařil Ott Tänakovi (Hyundai i20 Coupé WRC), který byl v obou úvodních erzetách nejrychlejší. „V první zkoušce jsem měl problém se stěrači a před startem druhé mi dvakrát zhasl motor, ale jinak to bylo OK,“ komentoval Estonec lakonicky své počínání. Úřadující šampion Ogier ztrácel na pátém místě 16,9 sekundy a svou ztrátu vysvětloval takto: „Brzdový pedál se občas propadal, byl jsem proto opatrnější a nechtěl riskovat.“

Ze hry se nečekaně rychle ocitl Fin Teemu Suninen (Ford Fiesta WRC), který hned v úvodní zkoušce soutěže poslal vůz přes střechu, a při pádu ze stráně dostala fiesta ještě velkou ránu o strom. „Do té doby jsem měl dobrý pocit z jízdy, ale zrovna v té zatáčce jsem sklouzl mimo stopu a náraz o břeh nás poslal z cesty a poškodilo rám. Je hanba začít sezóna tímto způsobem,“ řekl k nehodě Suninen. Rám jeho vozu byl natolik poškozený, že nedovoloval pokračování v soutěži.

Přišel mistrův atak

Druhý den soutěže začal vpravdě mistrovsky Ogier, který vyhrál první tři rychlostky dne a po RZ4 se dostal na první místo, ale nevydržel na něm dlouho. „První část soutěže byla každopádně složitá. Byla tam spousta zledovatělých úseků, které se velmi špatně četly. Museli jsme důvěřovat informacím, co přicházely od předjezdců,“ říkal Ogier.

Na šesté zkoušce měl defekt levé přední pneumatiky a ještě k tomu udělal hodiny. V průběžném pořadí se propadl na třetí místo. „Přišel defekt na nějakém katu (zkracování zatáček). Bylo jich tam hodně. Na poslední erzetě jsme museli jet gumy, které nám zbyly,“ pokračoval Francouz. Navzdory tomu, co řekl, dokázal poslední test dne vyhrát, poskočil na druhou příčku a snížil své časové manko na vedoucího Evanse na 7,4 sekundy.

Velšan sice vyhrál jenom jednu zkoušku, ale přesto vede soutěž. „Ve čtvrtek jsem měl štěstí v první erzetě, když se auto dostalo mimo trať v úseku, kde havaroval Teemu (Suninen). Na další zkoušce bylo velké množství zledovatělých úseků. Nám při čekání na startu vychladly pneumatiky, takže to bylo hodně náročné. Dnes (pátek) se podmínky podobaly prvnímu dni, opět bylo hodně ledu. Často se měnil grip (přilnavost), místy nebyl žádný. Auto si občas dělá, co chce, ale to není vina jeho, ale podmínek, které jsou na trati,“ zhodnotil situaci Evans.

Tänak nechtěl být hrdina

Třetím v pořadí je s odstupem 25,4 sekundy Tänak. Ve čtvrtek nejrychlejšího jezdce potkávaly v průběhu pátku drobné technické problémy. Estonec si stěžoval, že v pomalých zatáčkách klesá výkon motoru jeho yarisu a na RZ5 zažil velkou krizovou situaci, kterou se mu naštěstí podařilo ustát. „Na trati byla spousta ledu, bylo hloupé hrát si na hrdinu. Navíc se nám mlžilo přední sklo a moc jsem toho před sebou neviděl,“ uvedl Tänak po skončení dne.

Další tovární jezdec Toyoty Kalle Rovanperä se sice dostal na začátku pátečního dne na první místo, ale záhy o něj přišel, když inkasoval penalizaci deset sekund za pozdní příjezd do časové kontroly. K tomu se navíc přidal na šesté zkoušce výlet mimo trať do pole. „Byla to moje chyba hned na začátku zkoušky a dostal jsem se do pole. Chvíli mi trvalo, než se mi z něj podařilo vyjet. Na dalších kilometrech byla spousta vytahaného bláta, nedalo se tam jet moc rychle,“ vysvětloval Fin své manko 53,1 sekundy na vedoucího jezdce.

Neuville si zvykal a stěžoval

Pátý v průběžném pořadí Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupé WRC) si zvyká na spolupráci s novým navigátorem Martijnem Wydaeghem. „Je divné mít jiného spolujezdce, ale Martijn odvádí dobrou práci,“ říkal Neuville. Nový navigátor vystřídal Nicolase Gilsoula, který jezdil s Neuvillem od roku 2012 a absolvovali spolu 111 podniků mistrovství světa. Belgičana navíc trápily pneumatiky. „Zvolil jsem jinou strategii než soupeři, ale nic z ní nevytěžil, protože se to ukázalo jako nepříliš šťastný krok. Povedly se nám poslední dvě zkoušky, ale naše ztráta na soupeře vepředu je obrovská,“ komentoval svou situaci Neuville, který je pověstným svými stížnostmi takřka na všechno, co se kolem něj děje. Vypadá to, že loňské prvenství na Rallye Monte Carlo neobhájí.

Výsledky (po 7 ze 14 RZ)

1. Evans, Martin (Brit./Toyota Yaris WRC) 1:33:57,5; 2. Ogier, Ingrassia (Fr./Toyota Yaris WRC) +7,4; 3. Tänak, Jarveoja (Est./Hyundai i20 Coupe WRC) +25,3; 4. Rovanperä, Haltunen Fin./Toyota Yaris WRC) +53,1; 5. Neuville, Wydaeghe (Bel./Hyundai i20 Coupe WRC) +59,1; 6. Sordo, Del Barrio (Šp./Hyundai i20 Coupé WRC) +1:49,6; 7. Mikkelsen, Floene (Nor./Škoda Fabia Rally2 evo) +3:50,8 (1. V kategorii WRC 2); 8. Katsuta, Barritt (Brit./Toyota Yaris WRC) +4:05,0; 9. Fourmaux, Jamoul (Fr./Ford Fiesta Rally 2) +4:37,9; 10. Greensmith, Edmonson (Brit./Ford Fiesta WRC) +5:10,8; 11. Gryjazin, Aleksandrov (Rus./Volkswagen Polo GTI R5) +6:26,8; 12. Solberg, Johnston (Švéd., Irl./Hyundai i20 R5) +6:31,8; 13. Bonato, Boulloud (Fr./Citroën C3 Rally2) +7:00,7; 14. Ciamin, Roche (Fr./Citroën C3 Rally2) +8:30,0; 15. Neubauer, Ettel (Rak./Ford Fiesta Rally2) +11:47,0.

Výsledky jsou neoficiální.

Zbývající program Rallye Monte Carlo

Sobota 23. ledna – 6.30 RZ9 (18,31 km), 8.18 RZ10 (20,48 km), 12.08 RZ11 (18,31 km).

Neděle 24. ledna – 8.30 RZ12 (12,93 km), 10.08 RZ13 (14,31 km), 10.45 RZ14 (12,93 km), 12.18 RZ15 (14,31 km).