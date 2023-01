Rallye Monte Carlo v cíli: Ogier vyhrál, Cais zaslouží potlesk

V neděli 22. ledna proběhly zbývající čtyři rychlostní zkoušky v celkové délce 67,88 kilometrů. Závěrečná erzeta byla klasickou Power Stage, na které bralo pět nejrychlejších od pěti do jednoho bonusového bodu ke klasickému hodnocení. Celkem urazily posádky 325 měřených kilometrů v osmnácti rychlostních zkouškách.

Vyhrát se nikdy neomrzí

Tovární jezdec Toyoty Sébastien Ogier vedl od první do poslední rychlostní zkoušky. Naposledy se pobodný kousel podařil Ottu Tänakovi před třemi rky na finské Arctic rallye. Do závěrečného dne vstupoval Francouz Ogier s převahou šestnácti sekund a v neděli vyhrál dvě zkoušky. Celkem byl v soutěži nejrychlejší v devíti měřených testech z osmnácti a do cíle si přivezl náskok 18,7 sekundy.

Video se připravuje ...

„V sobotu večer to vypadalo, že lidé pochybují o tom, zda svůj náskok uhájím. Myslím, že svá rizika zvládám a jedu jen co potřebuji. Mezi horami a kamením byla zapotřebí precizní jízda, protože na ostrých krajích silnice hrozily defekty. Miluji tuto rallye a jsem šťastný za navigátora Vincenta. Pro mě je to hezké, ale pro něj je snem získat své první vítězství v mistrovství světa. Vyhrát Monte Carlo se nikdy neomrzí,“ řekl v cíli Ogier. V Monaku vyhrál podnik světového šampionátu poosmé – 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021 a 2023. K tomu je třeba připočíst prvenství v sezoně 2009, kdy byla soutěž součástí seriálu Intercontinental Rallye Challenge.

Úřadující mistr světa Kalle Rovanperä (Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid) byl nejrychlejší v šesti měřených testech včetně závěrečné Power Stage, takže v šampionátu ztrácí na týmového kolegu pouhé tři body. „Bylo to dobré. Myslím, že s druhým místem můžeme být docela spokojeni. Ve čtvrtek a v pátek jsme museli čistit silnici od štěrku a soli více než jsem čekal. Ve srovnatelných podmínkách jsme měli výbornou rychlost. Závěr soutěže byl docela zábavný,“ prohlásil Rovanperä.

Evans hodiny nečekal

Třetí v cíli Thierry Neuville (Hyundai i20 N Rally1 Hybrid) si před závěrečnou etapou stěžoval: „Myslím, že problém není v autě. Je to v nastavení, které máme a v tuto chvíli to nemůžeme změnit. Měli jsme něco, co fungovalo na suchu a pravděpodobně mnohem lépe v mokrých a kluzkých podmínkách. Teď to nemůžeme změnit. Musíme se toho držet.“

Poslední den byl v jednotlivých erzetách čtyřikrát druhý a jednou třetí. V cíli měl manko 44,6 sekundy na vítěze. „Dal jsem do finiše úplně všechno, ale celkově nám o víkendu „odcházely“ pneumatiky více než soupeřům. I když riskujeme, nemůžeme se rychlostí srovnat s ostatními. Rozumně jsem dovedl auto do cíle a těším se do Švédska,“ prohlásil Neuville.

Video se připravuje ...

Čtvrtý v cíli Elfyn Evans (Toyota i20 N Rally1 Hybrid) měl v pátek smůlu, když po defektu pneumatiky propadl z druhého na páté místo. Nakonec si o jednu příčku polepšil. A to se v neděli dopoledne v levém vracáku přetočil a ztratil tak několik sekund. „Dost m+ to překvapilo, nechal jsem několik sekund i proto, že jsem se lekl. Celkově jsme tu předvedli dobrý výkon. Mrzí mě jen ten defekt v pátek, který nás odsunul ze stupňů vítězů. Taková je zkrátka rallye,“ konstatoval Evans se stoickým klidem.

Estonec Ott Tänak (Ford Puma Rally1 Hybrid), který se po šesti letech vrátil k modrému oválu, měl v sobotu problémy s posilovačem řízení. Naštěstí nebyly tyhle potíže fatální. V předposlední nedělní zkoušce trochu taktizoval, když šetřil pneumatiky a Japonec Takamoto Katsuta (Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid) se na něj dotáhl na rozdíl desetiny sekundy. Na závěrečné zkoušce „zatáhl“ a za druhé místo vybojoval bonusové body. „Byla to první zkouška, kde jsem zkusil jet rychle. Udělali jsme blbost na předchozí erzetě a museli tady zabrat. Sezona je dlouhá a pro nás to není špatný start. Když se vrátím o tři roky zpátky, tehdy jsem si z Monte neodvezl ani bod,“ komentoval výkon Tänak.

Odvedli jsme skvělou práci

Jediný český jezdec ve startovním poli Erik Cais má za sebou debut za volantem speciálu Škoda Fabia RS Rally2. A první start s mladoboleslavským speciálem může považovat za vydařený. V jednotlivých rychlostních zkouškách byl čtyřikrát v absolutním pořadí do první desítky. V hodnocení kategorie WRC2 byl osmkrát mezi prvními třemi a třikrát dokonce v klasifikaci WRC2 nejrychlejší! ¨

Z Monte Carla si odváží dvanácté místo absolutně a k tomu body za čtvrtou příčku ve WRC2. „Bylo to úžasné. Musím poděkovat Škodovce a svému týmu, protože připravili auto a bylo to tak neuvěřitelné. Víkend byl perfektní a odvedli jsme opravdu skvělou práci,“ řekl Cais v cíli.

Konečné pořadí RMC 2023:

1. Ogier, Landais (Fr./Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid) 3:12:02,1; 2. Rovanperä, Huttunen (Fin./Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid) +18,7; 3. Neuville (Bel./Hyundai i20 N Rally Hybrid) +44,6; 4. Evans, Martin (Brit./Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid) +1:12,3; 5. Tänak, J§arveoja (Est./Ford Puma Rally1) +2:34,8; 6. Katsuta, Johnston (Jap., Irl./Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid) +3:32,6; 7. Sordó, Carrera (Šp./Hyundai i20 N Rally1 Hybrid) +3:47,5; 8. Lappi, Ferm (Fin./Hyundai i20 N Rally1 Hybrid) +3:51,3; 9. Grjazin, Aleksandrov (Rus./Škoda Fabia RS Rally2) +10:03,4 (1. v kategorii WRC2); 10. Rossel, Dunand (Fr./Citroën Rally2) +10:07,8; 11. López, Rozada (Šp./Hyundai i20 N Rally2) +11:14,1; 12. Cais, Těšínský (ČR/Škoda Fabia RS Rally2) +11:33,8; 13. Fourmaux, Coria (Fr./Ford Fiesta Rally2) +11:59,8; 14. Solberg, Edmondson (Švéd., Brit./Škoda Fabia RS Rally2) +12:18,6; 15. Ingram, Drewq (Brit., Škoda Fabia Rally2 evo) +13:10,1; 16. Bulacia, Coronado (Bol., Šp./Škoda Fabia RS Rally2) +14:48,3; 17. Munster, Louka (Niz./Ford Fiesta Rally2) +14:52,9; 18. Lefebvre, Malfoy (Fr./Citroën C3 Rally2) +15:43,9; 19. Delecour, De Castelli (Fr./Škoda FabiaRS Rally2) +16:10,6; 20. Cachón, Jandrin (Fr./Citroën C3 Rally2) +16:48,8.

Výsledky jsou neoficiální.

Průběžné pořadí (po 1 ze 13 rallye):

1. Ogier (Fr./Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid) 26; 2. Rovanperä (Fin./Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid) 23; 3. Neuville (Bel./Hyundai i20 N Rally Hybrid) 17; 4. Evans (Brit./Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid) 15; 5. Tänak (Est./Ford Puma Rally1) 14; 6. Katsuta (Jap., Irl./Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid) 8; 7. Sordó (Šp./Hyundai i20 N Rally1 Hybrid) 6; 8. Lappi (Fin./Hyundai i20 N Rally1 Hybrid) 4; 9. Grjazin (Rus./Škoda Fabia RS Rally2) 2; 10. Rossel (Fr./Citroën Rally2) 1.

Značky: 1. Toyota 51; 2. Hyundai 27; 3. Ford 16.

WRC2: 1. Grjazin (Rus./Škoda Fabia RS Rally2) 27; 2. Rossel (Fr./Citroën Rally2) 21; 3. Lópeza (Šp./Hyundai i20 N Rally2) 15; 4. Cais (ČR/Škoda Fabia RS Rally2) 12; 5. Fourmaux (Fr./Ford Fiesta Rally2) 10; 6. Ingram (Brit., Škoda Fabia Rally2 evo) 8; 7. Bulacia (Bol., Šp./Škoda Fabia RS Rally2) 6; 8. Munster (Niz./Ford Fiesta Rally2) 4; 9. Lefebvre, (Fr./Citroën C3 Rally2) 3; 10. Delecour (Fr./Škoda FabiaRS Rally2) 1.

Výsledky jsou neoficiální.