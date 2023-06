Rallye Sardinia po 1. dnu: Lappi vede o desetinu před Ogierem

Pátek nabídl šest rychlostních zkoušek o celkové délce 138,04 kilometrů. Její součástí byla ikonická erzeta Monte Lerno. Její délka se ve srovnání s předchozími roky více než zdvojnásobila na 49,9 kilometrů. Na její trase byl jeden z nejslavnějších skoků v celém šampionátu s názvem Micky´s Jump. Téhle zkoušce předcházeli dvě kratší erzety a po poledním servisu v Olbii se tyto tři zkoušky jely znovu.

Když přicházejí penalizace

Dopoledne se na prvním místě střídali Lappi, který vyhrál čtvrteční supererzetu, a s ním Ogier. Devětatřicetiletý Francouz sice začal nejdelší zkoušku soutěže pomaleji než jeho nejbližší vyzyvatel, ale v závěru začal stupňovat tempo a dostal se na první místo s náskokem 16,3 sekundy. Nepříjemný okamžik zažil na tomto úseku Dani Sordó (Hyundai i20 N Rally1), který se dostal v pravé zatáčce kilometr před cílem za hranu cesty a přes přední kapotu spadl několik metrů a zůstal koly vzhůru. Na všechny čtyři ho dostali diváci a Španěl přijel do cíle se ztrátou 3:09,2 sekundy. K tomu si musel připočíst ještě 1:20 penalizace za pozdní příjezd do časové kontroly před pátou erzetou. Celkově z toho byl propad z 6. na 21. místo se ztrátou 4:41 minuty. „Bylo jednoznačně hloupé rozhodnutí, brát si na Monte Lerno tvrdé pneumatiky,“ komentoval Sordó situaci.

Nebyl však jediným smolařem dne. Francouz Pierre-Louis Loubet (Ford Puma Rally1) byl po dopolední sekci měřených testů na krásném třetím místě, pouhých 22 sekund za lídrem pořadí. Před pátou erzetou však nedokázal v časové kontrole zařadit a v tu chvíli to vypadalo na odstoupení. Měl však štěstí, protože organizátoři nařídili po projetí prvních šesti vozů zkoušku z bezpečnostních důvodů zrušit. Loubetovi se podařilo rozjet. Dostal však tříminutovou časovou penalizaci v souladu s článkem 48.4.1 sportovních předpisů WRC, který uvádí: „V případě zpoždění startu vinou posádky zadá traťový komisař nový čas. Penalizace pak bude jedna minuta za minutu zpoždění.“ Jenže nakonec zůstal v poslední erzetě dne viset v příkopu. V soutěži sice může pokračovat, ovšem s dalším časovým trestem.

Jsem rád, že jsem v cíli

Do odpolední sekce nastoupili dva největší sokové s odlišnými strategiemi, pokud jde o volbu pneumatik. Zatímco Ogier bral tři tvrdé a tři měkké, tak Lappi jen pět kol a z toho byly čtyři měkké. Na otázku, zda není riskantní brát jen jednu rezervu, odpověděl: „Lehčí auto je rychlejší.“ V pátek odpoledne porazil Ogiera ve dvou zkouškách celkem o 8,7 sekundy a před druhým průjezdem Monte Lerno snížil svou ztrátu na 6,7 sekundy. Lappi byl na závěrečném měřeném úseku pátečního programu sice druhý, ale rychlejší o 6,8 sekundy než právě Ogier.

Aktuální lídr soutěže měl v časové kontrole po RZ7 zjevně dobrou náladu. „Nebylo potřeba více tlačit, stačí jedna desetina,“ smál se Lappi a dodal: „Jsem rád, že jsme v cíli. Poslední zkouška byla docela složitá a také jsme dostali defekt levé zadní pneumatiky, to mě začalo trochu rušit. Ale jsme tady, v pořádku a těšíme se na další den.“

Osminásobnému mistru světa Ogierovi desetina sekundy ztráty dobrou náladu nevzala. „Stále je to velká výzva, protože počasí je nepředvídatelné a podle očekávání docela drsné. Na druhém průjezdu na Monte Lerno jsme moc neriskovali, chtěl jsem jet především bezpečně. Jsme rádi, že to máme za sebou,“ konstatoval jezdec. Na třetím místě s mankem 18,6 sekundy je Belgičan Thierry Neuville (Hyundai i20 N Rally1). „Odpoledne jsme měli problémy s ruční brzdou, která chvíli fungovala a pak zase ne. Pro sebevědomí to nebylo dobré. Podmínky se rychle měnily a byly pro každého jezdce úplně jiné. Moc jsme neriskovali, uvidíme v sobotu,“ řekl Neuville.

Mistr potkal krávy

Obhájce titulu a současně také lídr šampionátu Kalle Rovanperä (Toyota GR Yaris Rally1) startoval podle pravidel úvodní den soutěže jako první a zatím mu patří páté místo. Vyšla mu závěrečná erzeta dne, druhý průjezd Monte Lerno, kterou vyhrál. Zásluhou nejrychlejšího času a menších problémů soupeřů, se posunul o tři příčky naráz. Nepříjemné okamžiky zažil na čtvrté zkoušce, kde se potkal se stádem krav a odnesla to lehce pochroumaná kapota na pravém předku auta. „Snažil jsem se jim vyhnout, ale nevyšlo to úplně. Chvíli jsem musel jet mimo cestu, ale naštěstí se nic nestalo. Místo prachu bylo na tratích hodně stojaté vody a nechtěl jsem moc tlačit a jet své tempo. Pokaždé když zaprší, cítím se jako doma,“ prohlásil Rovanperä.

Celkově druhý muž v pořadí světového šampionátu Estonec Ott Tänak (Ford Puma Rally1) zatím figuruje na sedmém místě. Při prvním průjezdu Monte Lermo ztratil 34,9 sekundy, a když se zde jelo podruhé, přivezl si manko 32,9 sekundy. „Dopoledne jsem měl pocit jako bych řídil odtahovaný vůz. Nějaká setrvačnost v zadní části auta nás subjektivně táhla zpátky. Při opakování tohoto úseku jsme hned na začátku přišli o vodní čerpadlo. Na konci erzety už nebyl žádný tlak vody ani výkon motoru,“ konstatoval Tänak.

Průběžné pořadí (po 7 z 19 RZ)

1. Lappi, Ferm (Fin./Hyundai i20 N Rally1) 1:31:48,8; 2. Ogier, Landais (Fr./Toyota GR Yaris Rally1) +0,1; 3. Neuville, Wydaeghe (Bel./Hyundai i20 N Rally1) +18,6; 4. Rovanperä, Halttunen (Fin./Toyota RS Yaris Rally1) +46,1; 5. Katsuta, Johnston (Jap., Irl./Toyota RS Yaris Rally1) +47,4; 6. Evans, Martin (Brit./Toyota GR Yaris Rally1) +1:05,6; 7. Tänak, Järveoja (Ford Puma Rally1) +1:09,8; 8. Pajari, Mälkönen (Fin./Škoda Fabia RS Rally2) +3:48,5; 9. Fourmaux, Coria (Fr./Ford Fiesta Rally2) +3:54,8; 10. Lindholm, Hämäläinenová (Fin./Škoda Fabia RS Rally2) +4:01,6; 11. Mikkelsen, Eriksen (Nor./Škoda Fabia RS Rally2) +4:04,4; 12. Sordó, Carrera (Šp./Hyundai i20 N Rally1) +4:53,2; 13. Marczyk, Gospodarczyk (Pol./Škoda Fabia RS Rally2) +4:53,2; 14. Rossel, Dunand (Fr./Citroën C3 Rally2) +4:52,7; 15. Kajetanovicz, Szczepaniak (Pol./Škoda Fabia RS Rally2) +5:22,1; 16. Suninen, Markkula (Fin./Hyundai i20 N Rally2) +5:50,1; 17. Virvesm H. Magalhaes (Est., Port./Ford Fiesta Rally2) +5:52,2; 18. Cais, Těšínský (ČR/Škoda Fabia RS Rally2) +6:05,4; 19. Munster, Loukka (Niz./Ford Fiesta Rally2) +6:48,7; 20. Joona, Shemeikka (Fin./Škoda Fabia Rally2 evo) +8:03,0; … 23. Prokop, Ernst (ČR/Škoda Fabia RS Rally2) +9:03,0; 54. Kohn, Woodburn (ČR, Brit./Ford Fiesta Rally3) +35:43,9.

Výsledky jsou neoficiální.

Zbývající program Rallye Sardinia

Sobota 3. června – 8.05 RZ8 (16,28 km), 9.08 RZ9 (19,57 km), 10.08 RZ10 (21,92 km), 11.22 RZ11(9,04 km), 15.05 EZ12 (16.28 km), 16.03 RZ13 (19,57 km), 17.30 RZ14 (21,92 km), 18.44 RZ15 (9,04 km). Celkem 133,62 km.

Neděle 4. června – 7.05 RZ16 (15,22 km), 8.05 RZ17 (7,79 km), 10.09 RZ18 (15,22 km), 12.15 RZ19 (7,79 km). Celkem 46,02 km).