Sardinia rallye před startem: Ogier se těší a Prokop je rekordmanem

Na italský ostrov přijíždí jako lídr šampionátu Fin Kalle Rovanperä (Toyota RS Yaris Rally1), který je současně také úřadujícím mistrem světa. Podle pravidel bude jako první v průběžném pořadí MS vyrážet úvodní den soutěže na trať jako první a bude čistit stopu soupeřům.

Kudy vedou cestičky

Etapy na italském středomořském ostrově Sardinie mají pověst jedné z nejtestovanějších šotolinových tratí v celém šampionátu. Jsou poměrně rychlé, ale často úzké a lemované keři, stromy a kameny, takže ponechávají malý prostor pro chyby. Písečný povrch je smeten každým projíždějícím automobilem, aby odkryl skalnatý a abrazivní základ: to se může spojit s teplotami přesahujícími 30 stupňů Celsia.

Pátek nabídne šest rychlostních zkoušek o celkové délce 148,40 kilometrů. Její součástí je ikonická erzeta Monte Lerno. Jejíž délka se více než zdvojnásobila na 49,9 kilometrů a na její trase je jeden z nejslavnějších skoků šampionátu Micky´s Jump. Téhle zkoušce předcházejí dvě kratší erzety, aby vytvořily smyčku tří testů, které se budou opakovat po poledním servisu v Olbii.

V sobotu je na programu dalších 136,34 měřených kilometrů rozdělených do osmi rychlostních zkoušek. V neděli rallye uzavřou čtyři erzety o celkové délce 46,08 kilometrů. Nedělní trasa je stejná jako v roce 2021 na nejsevernějším cípu ostrova. Soutěž uzavře měřený úsek dlouhý 7,79 kilometrů, který se pojede jako Power Stage, na které dostává pět nejrychlejších od pěti do jednoho bonusového bodu.

Video se připravuje ...

Impozantní výzva Toyoty

Tým vyhrál v roce 2023 s GR Yaris Rally1 Hybrid čtyři z pěti dosud zúčastněných soutěží a vede šampionát výrobců o 32 bodů. Obhájce titulu Kalle Rovanperä po svém prvním letošním vítězství v předchozím podniku v Portugalsku vede pořadí jezdců o sedmnáct bodů. O třetí místo se dělí další dva jezdci týmu – Velšan Elfyn Evans a Francouz Sébastien Ogier, který pokračuje ve svém dílčím programu na Sardinii, kde vyhrál již čtyřikrát. Japonec Takamoto Katsuta nastoupí ve čtvrtém voze podporovaném programem TGR WRC Challenge Program.

Jari-Matti Latvala (šéf týmu): „Minulý rok byl tento podnik trochu náročný, ale od té doby jsme na GR Yaris Rally1 Hybrid provedli mnoho vylepšení pro drsné šotolinové podmínky, které dobře fungovaly v Mexiku a v Portugalsku. Na Sardinii je normálně tepleji než v Portugalsku a letos v pátek bude mít erzeta Monte Lerno téměř padesát kilometrů. Zvláště při druhém průjezdu jsem si jistý, že bude management pneumatik hrát hlavní roli. Znamená to, že Kalle by mohl zaplatit velký trest za to, že bude muset v pátek startovat jako první. Sébastiena a Elfyna však budeme mít na lepších pozicích a doufejme, že budou mít příležitost bojovat o vítězství.“

Kalle Rovanperä: „Portugalsko byl pro nás skvělý víkend a bylo příjemné znovu získat vítězství. Budeme se snažit takto pokračovat, ale víme, že Sardinie bude mnohem těžší práce. Ze všech rallye v kalendáři si myslím, že tato pro mě byla možná nejobtížnější. Pokud je počasí suché a horké jako obvykle na Sardinii, může být velmi obtížné být prvním vozem. Bude to náročný víkend, ale jako vždy budeme s týmem tlačit na co nejlepší výsledek."

Elfyn Evans: „Portugalsko byl z mé strany neuspokojivý víkend, ale musíme to teď hodit za hlavu, přesunout se na Sardinii a uvidíme, co je tam možné. Je to jedna z drsnějších rallye sezony. Určitě to chce chytrý přístup, ale i tak se těším. Hodně z tratí je známých z dřívějška, ale na některých z nich se mnoho let nejezdilo. Během seznamovacích jízd bude potřeba napsat spoustu nových poznámek.“

Sébastien Ogier: „Sardinie je rallye, kterou jsem se naučil milovat. Nejnovější vzpomínky, které mám na Sardinii, jsou opravdu dobré z doby, kdy se nám v roce 2021 podařilo zvítězit. A to bylo za okolností, kdy jsem startoval v pátek jako první. Tím, že jsme vynechali Portugalsko, budeme mít tentokrát o něco lepší výchozí pozici, ale i tak to bude těžká výzva. Zvláště s erzetou dlouhou padesát kilometrů, kterou si organizátoři letos nachystali. Mám takové výzvy rád.“

Prokop poprvé s fabií

Na Sardinii se koná světový šampionát od roku 2004 s výjimkou sezony 2010. Letos se tedy jede podevatenácté a poosmnácté zde bude startovat Martin Prokop. Chyběl pouze v prvním ročníku 2004. Startoval zde s vozy čtyř značek a čtyř různých technických specifikací a nedojel pouze jednou. V roce 2015 musel odstoupit kvůli poškozené olejové vaně. Vedle něj se vystřídalo celkem šest navigátorů – Petr Gross (1), Zdeněk Hrůza (1), Zdeněk Jůrka (1), Marian Chytka (1), Michal Ernst (3) a Jan Tománek (11). Nejlepšího výsledku dosáhl Prokop v roce 2013, kdy zde byl s Fordem Fiesta WRC obsadil páté místo, o rok později byl se stejným vozem šestý.

Video se připravuje ...

Letos usedne po třinácti letech do jiného vozu než toho s modrým oválem. Jeho Ford Fiesta Rally2 je na cestě do Keni, kde bude koncem června nasazena na Safari rallye. Prokop se dohodl s rakouským týmem Raimunda Baumschlagera a na Sardinii bude řídit Škodu Fabia RS Rally2. „Mám za sebou test a shakedown. Auto je špičkové a právem patří k tomu nejlepšímu, co lze v této kategorii pořídit. Do nastavení jsem vůbec nezasahoval, protože auto bylo perfektně připravené a také si po letech zvykám na jinou koncepci auta. Od roku 2010 jezdím jenom s fordy a Škodovka má jinou filozofii. Každopádně musím říci, že síla motoru je brutální. Jízdní vlastnosti a podvozek budu moci posoudit, až najedu nějaké kilometry na erzetách. Letošní Sardinie je netypická. Místo sluníčka a prachu tady prší a je bláto. Navíc máme jen dvanáct měkkých pneumatik a hned první den nás čekají dva průjezdy padesátikilometrové erzety. To bude opravdu výživné,“ uvedl Martin Prokop na svém facebookovském profilu.

Video se připravuje ...

Cais si rozvrhne síly

Český rallyeový jezdec Erik Cais se postaví na start Rallye Sardinia podruhé v kariéře. „Bude to obrovská výzva, protože je to brutálně náročná rallye. Aktuálně vypadají podmínky tak, že teď dva dny vydatně prší, takže rychlostní zkoušky jsou dost rozbité,” hlásil třiadvacetiletý jezdec přímo z druhého největšího ostrova ve Středozemním moři. Po nepříliš povedených posledních dvou soutěžích v Chorvatsku a Portugalsku by se rád pilot Škody Fabia RS Rally 2 dostal v Itálii do závodní pohody. „Mám před sebou velkou výzvu, na kterou se hodně těším a doufám, že nám lidé budou fandit tak, jak doposud.“

Video se připravuje ...

Deštivé počasí v poměrně vysokých teplotách bude náročné i vzhledem k tomu, že jsou na Sardinii naplánovány i dvě rychlostní zkoušky dlouhé padesát kilometrů. „Člověk si na takové rychlostní zkoušky musí opravdu rozvrhnout síly. I vzhledem k tomu, že jsou hodně technické,” pokračuje Cais a připomíná: „Rallye je mimořádně krásná, ale zároveň je to pro mě hodně o tom, abych získal další zkušenosti se šotolinou. Určitě bych se rád pokoušel zlepšovat, zvykat si na auto, pracovat s rozpisem, s hlavou.“

Solberg s fábií do vedení

Po třech vítězstvích v kategorii WRC2 z posledních pěti podniků se posádky vozů Škoda Fabia RS Rally2 pokusí během nadcházející rallye získat další vítězství v této kategorii. Švéd Oliver Solberg startující za tým Toksport WRT, usiluje o celkové vedení v kategorii WRC2. Mezi favority na první místo v kategorii WRC2 na italské šotolinové soutěži patří také bývalý mistr světa kategorie WRC2 Andreas Mikkelsen z Norska.

Poté, co posádky vozů Škoda Fabia RS Rally2 dominovaly v kategorii WRC2 na nedávné Portugalské rallye, patří k favoritům na vítězství v této kategorii i na středomořském ostrově Sardinie. Zejména Solberg, kterému v Portugalsku uniklo druhé vítězství v kategorii WRC2 v letošní sezoně o 1,2 sekundy, cestuje na italský ostrov s velkými ambicemi.

„Nikdy se neohlížím zpět. Dokázal jsem svou rychlost, extrémně náročné šotolinové rychlostní zkoušky v Portugalsku jsem zvládl bez defektů a zbytečně neriskoval. Musím mít na paměti celkovou situaci v mistrovství světa a chci být opět chytrý, rychlý a bystrý,“ vysvětluje svůj postoj 21letý syn bývalého mistra světa v rallye a rallyekrosu Pettera Solberga. Mladý Solberg ztrácí na současného vedoucího muže celkového pořadí kategorie WRC2 Francouze Yohana Rossela pouhý jeden bod.

Pro posádku Andreas Mikkelsen a Torstein Eriksen je italská soutěž na Sardinii teprve druhým podnikem započítávaným do kategorie WRC2 v této sezoně. Mikkelsen, mistr světa kategorie WRC2 i mistrovství Evropy z roku 2021 za volantem vozu Škoda, cestuje na středomořský ostrov se smíšenými pocity. V letech 2021 a 2022 musel Nor odjet ze Sardinie s prázdnou. „Nyní přišel čas na odvetu a mé první vítězství v kategorii WRC2 v této sezoně. Věřím si, protože vím, čeho je nový vůz Škoda Fabia RS Rally2 na náročných šotolinových rychlostních zkouškách schopen,“ hledí Mikkelsen dopředu.

Do kategorie WRC2 je přihlášeno neuvěřitelných 39 vozů a 24 z nich nese logo Škoda. Kandidáty na přední umístění v této kategorii jsou také loni celkově třetí Poláci Kajetan Kajetanowicz a Mikołaj Marczyk ze stáje ORLEN Rally Team a Erik Cais z týmu Orsák Rally Sport. Dále Brit Gus Greensmith, vítěz kategorie WRC2 v Mexiku a Portugalsku, stejně jako úřadující mistr světa kategorie WRC2 Fin Emil Lindholm startují s vozem Škoda Fabia RS Rally2 pod křídly týmu Toksport WRT. Oba se však nenominovali na Sardinii pro zisk bodů do WRC2. Jezdci registrovaní v kategorie WRC2 si podle pravidel musí pro své mistrovské tažení vybrat sedm ze 13 podniků světového šampionátu.

Několik jezdců značky Škoda je přihlášeno do subdivizí kategorie WRC2. Ve WRC Masters Cup, která je určena pro jezdce starší 50 let, se Němec Armin Kremer, Ital Mauro Miele, Rakušan Johannes Keferböck a španělský vítěz této kategorie v Portugalsku Alexander Villanueva pokusí dohnat aktuálně vedoucího jezdce tohoto pořadí Maďara Zoltána László, který si dopřává přestávku a na Sardinii svůj vůz nepřivezl. Vedoucí Nikolaj Gryazin a třetí Fin Sami Pajari, oba za volantem vozu Škoda Fabia RS Rally2 týmu Toksport WRT, se utkají o body do hodnocení kategorie WRC2 Challenger, jež je určena pro jezdce, kteří dosud nezískali mistrovský titul v kategoriích WRC2 nebo WRC3 a současně v minulosti nebyli nominováni pro zisk bodů do hodnocení výrobců.

Kohn mění navigátora

Po sněhové Švédské rallye a asfaltové soutěži v Chorvatsku přichází šotolinová italská Sardinie. Navíc přichází i změna na místě spolujezdce. Ve startovní listině je Filip Kohn (Ford Fiesta Rally3), vedle něhož usedne na Sardinii nový spolujezdec Brit Tom Woodburn.

„Šotolina je velice zábavná a já se na italskou soutěž hodně těším, startoval jsem na ní zatím pouze dvakrát. Tom má na svém kontě sto padesát soutěží, a tudíž mnoho zkušeností. V loňském roce startoval mimo jiné i s Honzou Černým na Ypres v Belgii, kde ve třídě WRC3 zvítězili. Právě Tomovy zkušenosti by mne měly posunout výš. Pro sehrání v autě a pro nastavení vozu nám posloužil test na maďarských šotolinových cestách,“ uvedl Kohn. Se svým dosavadním navigátorem Tomášem Střeskou se představí na červencové Bohemia rallye v Mladé Boleslavi.

Věděli jste, že…

Italská rallye se v rámci mistrovství světa do roku 2003 konala v pevninském Sanremu a až poté se přestěhovala na středomořský ostrov Sardinie?

Soutěž, známá pod jménem Italská rallye na Sardinii, se poprvé konala v roce 1928 pod názvem „Květinová rallye“ a je (s výjimkou v roce 2010) součástí FIA Mistrovství světa již od jeho založení v roce 1973?

Součástí rallye na Sardinii je skok na rychlostní zkoušce Monte Lermo nazvaný Micky’s Jump, který je srovnatelný pouze se skokem Fafe v Portugalsku? Navíc 49,92 kilometru dlouhá rychlostní zkouška Monte Lerno je nejen nejdelší rychlostní zkouškou této rallye, ale také celkově nejdelší rychlostní zkouškou letošní sezóny WRC.

Průběžné pořadí (po 1 z 19 RZ)

1. Lappi, Ferm (Fin./Hyundai i20 N Rally1) 2:24,9; 2. Tänak, Järveoja (Ford Puma Rally1) +0,2; 3. Neuville, Wydaeghe (Bel./Hyundai i20 N Rally1) +0,5; 4. Katsuta, Johnston (Jap., Irl./Toyota RS Yaris Rally1) +0,9; 5. Rovanperä, Halttunen (Fin./Toyota RS Yaris Rally1) +1,2; 6. Ogier, Landais (Fr./Toyota GR Yaris Rally1) +1,3; 7. Sordó, Carrera (Šp./Hyundai i20 N Rally1) +1,8; 8. Evans, Martin (Brit./Toyota GR Yaris Rally1) +2,0; 9. Loubet, Gilsoul (Fr., Bel./Ford Puma Rally1) +2,1; 10. Solberg, Edmondson (Švéd., Brit./Škoda Fabia RS Rally2) +4,6; 11. Marczyk, Gospodarczyk (Pol./Škoda Fabia RS Rally2) +4,8; 12. Mikkelsen, Eriksen (Nor./Škoda Fabia RS Rally2) +5,1; 13. Kajezanovicz, Szczepaniak (Pol./Škoda Fabia RS Rally2) +5,5; 14. Lindholm, Hämäläinenová (Fin./Škoda Fabia RS Rally2) +5,9; 15. Linnamäe, Morgan (Est., Brit./Hyundai i20 N Rally2) +6,1; 16. Cachón, López (Šp./Citroën C3 Rally3) +6,3; 17. Cais, Těšínský (ČR/Škoda Fabia RS Rally2) +6,4; 18. Zaldivar, Der Ohannesian (Par., Arg./Hyundai i20 N Rally2) +6,5; 19. Fourmaux, Coria (Fr./Ford Fiesta Rally2) +6,8; 20. McErlean, Rowan (Irl./Hyundai i20 N Rally2) +7,0; … 26. Prokop, Ernst (ČR/Škoda Fabia RS Rally2) +8,1; ... 48. Kohn, Woodburn (ČR, Brit,/Ford Fiesta Rally3) +18,2.

Výsledky jsou neoficiální.

Zbývající program Sardinia rallye

Pátek 2. června – 8.40 RZ2 (10,71 km), 9.31 RZ3 (8,41 km), 10.21 RZ4 (49,90 km), 14.32 RZ5 (10,71 km), 15.23 RZ6 (8,41 km), 16.13 RZ7 (49,90 km). Celkem 138,04 km.

Sobota 3. června – 8.05 RZ8 (16,28 km), 9.08 RZ9 (19,57 km), 10.08 RZ10 (21,92 km), 11.22 RZ11(9,04 km), 15.05 EZ12 (16.28 km), 16.03 RZ13 (19,57 km), 17.30 RZ14 (21,92 km), 18.44 RZ15 (9,04 km). Celkem 133,62 km.

Neděle 4. června – 7.05 RZ16 (15,22 km), 8.05 RZ17 (7,79 km), 10.09 RZ18 (15,22 km), 12.15 RZ19 (7,79 km). Celkem 46,02 km).

Průběžné pořadí (po 5 ze 13 rallye)

1. Rovanperä (Fin./Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid) 93 bodů; 2. Tänak (Est./Ford Puma Rally1) 81; 3. Ogier (Fr./Toyota GR Yaris Rally1) 69; 4. Evans (Brit./Toyota GR Yaris Rally1) 69; 5. Neuville (Bel./Hyundai i20 N Rally Hybrid) 68; 6. Lappi (Fin./Hyundai i20 N Rally1) 49; 7. Sordó (Šp./Hyundai i20 N Rally1) 36; 8. Katsuta (Jap., Irl./Toyota GR Yaris Rally1) 20; 9. Breen (Irl./Hyundai I20 N Rally1) 19; 10. Greensmith (Brit./Škoda Fabia RS Rally2) 16; 11. Solberg (Švéd., Brit./Škoda Fabia RS Rally2) 15; 12. Loubet (Fr., Bel./Ford Puma Rally1) 14; 13. Rossel (Fr./Citroën Rally2) 8; 14. Lindholm (Fin./Škoda Fabia Rally2 evo) 6; 15. Mikkelsen (Nor./Škoda Fabia RS Rally2) 4; 16. Grjazin (Škoda Fabia RS Rally2) 3; 17. Veiby (Nor./Volkswagen Polo GTI R5) 2; 18. Suninen (Fin./Hyundai i20 N Rally2) 1; 19.Pajari (Fin./Škoda Fabia RS Rally2) 1; 20. Kajetanovicz (Pol./Škoda Fabia Rally2 evo) 1.

Značky: 1. Toyota 201; bodů; 2. Hyundai 169; 3. Ford 134.

Vyhrané RZ: Rovanperä 28; Ogier 21; Neuville 16; Lappi 9, Tänak 9; Breen 4, Sordó 4, Evans 3, Katsuta 2, Loubet 1.

Vedení v soutěži: Ogier 32, Rovanperä 16, Tänak 12, Evans 10, Breen 9, Neuville 9; Lappi 8, Sordó 1, Loubet 1.

WRC2: 1. Rossel (Fr./Citroën Rally2) 65 bodů; 2. Solberg (Švéd., Brit./Škoda Fabia RS Rally2) 64; 3. Greensmith (Brit./Škoda Fabia RS Rally2) 62; 4. Lindholm (Fin./Škoda Fabia Rally2 evo) 43; 5. Grjazin (Škoda Fabia RS Rally2) 38; 6. Fourmaux (Ford Fiesta Rally2) 35; … 13. Cais (ČR/Škoda Fabia RS Rally2) 12; 16. Prokop (ČR/Ford Fiesta Rally3) 10.