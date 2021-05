Před startem Rallye Šumava 2021: Vyhraje Kopecký, nebo Pech?

Úvodní podnik sezony, kterou byla koncem března Valašská rallye, vyhrál Rus Nikolaj Grjazin (Volkswagen Polo GTI R5). Z českých jezdců byl nejrychlejší a největší počet bodů bral Jan Kopecký (Škoda Fabia Rally2 evo). Obhájce titulu Václav Pech (Ford Focus WRC) odstoupil po dvojitém defektu hned po první rychlostní zkoušce.

Rallye Šumava Klatovy se částečně překrývá s Historic Vltava Rallye, která je součástí ME historických automobilů. V jejím startovním poli bude značka Škoda hojně zastoupena – například legendárními modely 120 S, 130 LR a Favorit. Zatímco historici závodí v pátek a v sobotu, novodobé vozy vyjedou na trať v sobotu a v neděli.

Tehdy před dvaceti lety

Druhý start za Agrotec Škoda Rally Teamu čeká Jana Kopeckého se spolujezdcem Janem Hlouškem. Rallye Šumava Klatovy patří mezi oblíbené soutěže českého soutěžáka. Před dvaceti lety to byla jeho první soutěž v rallye vůbec a z dosavadních jedenácti startů si připsal pět vítězství. „Šumava je vždy nevyzpytatelná soutěž a je jedno, zda se jede na jaře nebo v zimě,“ přiznává Kopecký. „Navíc letos přichystali pořadatelé nové nebo dlouho neježděné úseky. Tím bude soutěž ještě náročnější, ale celý náš tým už se na ni velmi těší.“

Na startu nebude chybět kompletní domácí špička. „Na Valašce jsme museli jet opravdu naplno, abychom získali maximum bodů do národního šampionátu. Něco podobného čekáme i na Šumavě. Vedle mladých a opravdu rychlých kluků nesmíme zapomínat hlavně na Vaška Pecha.“ Vůz Škoda Fabia Rally2 evo týmu Motorsport Kopecký je na soutěž pečlivě připraven. Těsně před soutěží proběhl v jižních Čechách poslední test, který byl zaměřený na nastavení pro specifické šumavské tratě.

Bohužel i Rallye Šumava se stále ještě musí obejít bez diváků. „Moc nás to mrzí, bez fanoušků to není ono. Chtěl bych ale tímto poprosit všechny diváky, aby to ještě vydrželi. Už vidíme světlo na konci na tunelu. Byla by škoda to nějak pokazit jak pořadatelům, tak posádkám. Je to velmi složité období pro nás všechny okolo rallye. Hlavně pro pořadatele, kteří jdou se svou kůží na trh a garantují bezproblémový průběh soutěže,“ dodává Kopecký.

Pecha trápil covid

U EuroOil teamu s Václavem Pechem ml. a Petrem Uhlem finišují přípravy. Po nepovedené Valašce, chce posádka na domácí soutěži složit reparát a získat první body letošní sezóny.

„Na Valašské Rallye jsme hned na začátku prorazili pneumatiku. Do cíle scházelo téměř patnáct kilometrů, museli jsme jí přímo na trati vyměnit a ztratili tím více jak tři minuty. Byl jsem po prodělání docela těžkého průběhu covidu a jen pár dnů po skončení karantény. Už tím jak dlouho nám trvala výměna pneumatiky, bylo zřejmé, že fyzicky na tom nejsem nejlépe a proto jsme dále nepokračovali,“ líčí Pech předešlou soutěž.

Jak se ukázalo v následujících dnech, bylo rozhodnutí skončit správné. Pecha postihl postcovidový syndrom, při kterém měl problémy s dýcháním i pohybem a musel vyhledat odbornou pomoc. „Téměř dva týdny po Valašce jsem musel mít doma po ruce kyslíkovou masku a jezdil pravidelně na infuze. Nic jiného jsem fyzicky nezvládal. Teď už jsem snad fit, ale žádná sranda to nebyla. Na Šumavě mě asi ještě trošku bude chybět potřebná fyzička, ale do závoďáku se těším víc než kdy jindy,“ hlásil dobré zprávy Pech.

Pořadatelé připravili pro letošní ročník Šumavy velice náročnou trať s řadou nových úseků a rychlostních zkoušek. Na poslední by měla být dokonce dlouhá šotolinová část v lese, která u nás není vůbec obvyklá. „Právě to může v závěru ještě dost zamíchat pořadím. Bude potřeba zvážit rychlost s rizikem a k tomu dokonalou souhru se špiony. Ti musejí zvláště před druhým průjezdem zaznamenat každý obnažený kámen nebo díru, co se zcela jistě po prvním průjezdu celého startovního pole objeví. Asfaltové pneumatiky, na kterých tento úsek budeme muset projet, nejsou proti průrazu zdaleka tak odolné jako pneu používané na šotolinu a udělat defekt bude snadné,“ zamýšlí se Pech.

Mareš chce potvrdit rychlost

Jezdec Filip Mareš s navigátorem Radovanem Buchou nebudou chybět ani na stratu druhé soutěže letošního kalendáře MČR. Po Valašské Rally drží posádka hájící barvy Laureta Auto Škoda Teamu průběžnou druhou pozici v tabulce mistrovství a jejich hlavním cílem pro šumavskou soutěž, bude potvrzení rychlosti z úvodního závodu české soutěžácké sezóny.

Boleslavská posádka Mareše a Buchy odstartuje s číslem 2 a jejich soutěžním náčiním bude vůz Škoda Fabia Rally2 evo připravovaný jenišovickým Rexteamem. V rámci přípravy absolvoval tým start na věhlasné Rallye Sanremo. Na italské půdě ale české dvojici „pšenka příliš nekvetla“: „Na Sanremu nás hned v úvodu soutěže potrápili dva defekty pneumatik a brzy jsme ze závodu museli odstoupit. To nás i s odstupem času hodně mrzí, protože jsme se v Itálii chtěli co nejlépe připravit na další české závody,“ připomněl italské trápení Radek Bucha a dodal: „O to více jsme v další fázi příprav na Šumavu zabrali a věřím, že jsme dobře připravení podat v okolí Klatov velmi kvalitní výkon.“

Přípravu na nejstarší českou automobilovou soutěž, zakončili Filip s Radkem krátkým testem v blízkosti místa konání soutěže. Na tratích bývalé RZ v okolí Nuzína, měli možnost vyzkoušet mokrou i suchou trať. „Jsme moc rádi, že se do naší přípravy podařilo zařadit i test přímo na Šumavě. Počasí bylo spíše aprílové, takže jsme mohli vyzkoušet i různé varianty pneumatik Michelin,“ prozradil Mareš.

Spokojenost s proměnlivými podmínkami na testu a pokračoval: „Uvidíme, zda nás i v závodě potká nestálé počasí, nebo ne. Naším cílem zůstává bojovat o čelní příčky a potvrdit naše slušné tempo z Valašky. Chceme ukázat, že dokážeme stabilně patřit k nejrychlejším posádkám na rychlostních zkouškách a pokud se nám k tomu podaří ze Šumavy odvézt dobrý bodový příděl, budeme spokojení. Sezona bude, doufejme dlouhá a je důležité se držet na špičce.“

Šumavská premiéra Stříteského

Po vynikajícím výsledku na Valašce tým ACA Škoda Vančík Motorsport zahájil přípravu na nadcházející 55. Rally Šumava Klatovy. Ta nezahrnovala pouze nezbytnou repasi týmové Škody Fabie Rally2. Tým se také rozsáhle věnoval rozborům a analýzám jezdeckých poznatků z prvního vystoupení v nejvyšší kategorii, aby byl připraven na letošní Šumavu, která pro něj bude mimořádně náročná. Členové týmu si našli čas i na práci s mladými jezdci, která patří mezi jednu z jeho priorit.

Jednatel hlavního partnera týmu Autocentrály Hlučín Eduard Skaba lituje, že diváci ještě nebudou mít k tratím přístup. „Patříme mezi dealerské teamy Škoda, prezentace značky je pro nás jedním z hlavních cílů. Bohužel bude Šumava ještě bez fanoušků, o to více se bude tým snažit o důstojné vystoupení. Dominik je nesmírně talentovaný a inteligentní jezdec. Je velmi rychlý, ale zároveň je schopen přizpůsobit svůj výkon podmínkám a zvolené taktice. I to je součástí reprezentace značky. Nepochybuji o tom, že vystoupení na Šumavě tým dále posune a nemám tím na mysli jenom pozici v konečném hodnocení, rallye je ovšem přece jen ošemetná.“

Štajfovi se opel zamlouvá

Soutěžní tým Racing21 zažije premiérový start v rámci FIA European Historic Rally Championship. Posádka Vojtěch Štajf – Vladimír Zelinka na voze Opel Kadett C GT/E odstartuje na 29. ročníku Historic Vltava Rallye. Letošní podnik je druhým z devíti v rámci mistrovství Evropy. Jezdec a manažer Vojtěch Štajf se v něm postaví na start se zkušeným navigátorem Vladimírem Zelinkou, legendou české rallyeové scény 80. a 90. let. Společně se představí ve voze Opel Kadett C GT/E 16V z roku 1975 v kategorii 2 ve třídě C3.

Tento legendární soutěžní vůz, jehož historii psal mimo jiné i legendární jezdec Walter Röhrl, má Racing21 k dispozici od Ctirada Hájka. Za jeho volantem se objevila další známá jména, například Emil Triner, Tomáš Enge, Petr Fulín, Josef Peták, ale i Fin Juho Hänninen. Nejvíce startů s tímto autem však má kontě Miroslav Janota, který dokázal v roce 2010 zvítězit na Historic Vltava Rally a o rok později zopakoval úspěch v podobě celkového druhého místa v klasifikaci ME.

„K rozhodnutí startovat v evropském šampionátu historiků jsem dospěl během dlouhé zimní přestávky. Samozřejmě dnes u mne převažuje spíše role manažera týmu. Nedávný start našeho Pola GTI R5 s Nikolajem Grjazinem mi udělal obrovskou radost a věřím, že se ke spolupráci ještě vrátíme. Jsem tím, kdo má rád výzvy a start s historikem na Evropě, jako návrat ke kořenům motorsportu, tenhle cíl rozhodně naplňuje. K mému rozhodnutí přispěla také reprezentační nominace od Autoklubu ČR,“ řekl Vojtěch Štajf a dodal: „Nedávné testy ukázaly, že ovládání historického opelu není jednoduché a absolutně nesrovnatelné s řízením moderních soutěžních vozů. Kadett mě doslova uchvátil ryzím projevem na silnici. S Vláďou bychom se chtěli ucházet o pódiové umístění v naší kategorii,“ míní Štajf.

Tým Racing21 plánuje v rámci FIA European Historic Rally Championship pro letošní rok účast ve vybraných soutěžích: „Z mé strany je náš start takovým symbolickým poděkováním Vláďovi Zelinkovi, který mi už více než patnáct let jezdí na velkých soutěžích špiona. S ním můžu být v autě hodně v klidu, protože dobře zná můj rozpis. Myslím, že pro Vláďu to bude návrat do závodnického světa a spolu si to pořádně užijeme,“ doplnil výběr na pozici navigátora Vojtěch Štajf. Se Zelinkou startoval mimo jiné i v rámci dvou účastí ve slavném závodě La Carrera Panamericana v letech 2014 a 2015.

Nová éra pro peugeoty

Seriál Peugeot Rally Cup CZ odstartuje do pátého ročníku. S příchodem nové generace závodní „dvěstěosmičky“ je rozdělen do dvou tříd, a to Rally4 a R2. V České republice se tedy Peugeot Rally Cupu lze účastnit jak s nejmodernějším speciálem 208 Rally4, tak i se stále skvělým vozem 208 R2 excelujícím na soutěžích už od roku 2013. I když budou obě kategorie hodnoceny samostatně, můžeme se těšit na přímé porovnání obou speciálů z dílen Peugeot Sport.

Po roční pauze se do seriálu vrací předloňská vítězná dvojice René Dohnal a Roman Švec. Právě tato posádka si loni novou „dvěstěosmičku“ vyzkoušela v České republice jako první. René má s turbem odjeto několik rallyesprintů a bude patřit mezi největší aspiranty na vítězství ve třídě Rally4. „Jsem moc rád, že se Šumava letos jede, považuji tuto soutěž za jednu z nejobtížnějších v našem mistrovství. Velmi kvituji zařazení nových rychlostních zkoušek a opravdu se na ně těším. Na letošním úvodním podniku českého šampionátu se nám podařilo vyhrát „dvoukolky“ a doufám, že i v Klatovech udržíme tempo s mým jmenovcem Honzou Dohnalem. To je však pouze jeden z cílů. V rámci Peugeot Rally Cupu chci pochopitelně vyhrát. Jinak doufám, že bude sucho, protože na vodě jsem s turbem ještě nejel,“ prozradil svá očekávání René Dohnal.

Další posádkou s vozem Peugeot 208 Rally4 pojedou David Štefan a Ondřej Vichtora. Na další Peugeoty 208 Rally4 se ještě čeká, a to nejen u nás, ale i v sousedních zemích. Z tohoto důvodu musely start na Šumavě zrušit některé polské i domácí posádky. V začátku sezóny bude tedy obsazenější třída R2 s předchozí generací závodních „dvěstěosmiček“. Se startovním číslem 33 se představí Dominik Brož s Petrem Těšínským. Nováčkem je Martin Narovec, kterého naviguje Tomáš Lovčík. Naopak David Soldát s Janem Winzigem budou v seriálu startovat podruhé. Stejně jako Lukáš Krupička, vedle něhož usedne nově David Vilím. Dva starty v roce 2020 zaznamenal Jan Ludvíček. Mladoboleslavského jezdce bude navigovat Lukáš Sedláček.

Program Rallye Šumava

Sobota 8. května – RZ1 byla zrušena, 10.55 RZ2 (12,82 km), 11.37 RZ3 (7,49 km), 12.10 RZ4 (7,60 km), 13.11 RZ5 (22,71 km), 16.33 RZ6 (7,49 km), 17.06 RZ7 (7,60 km), 18.07 RZ8 (22,71 km).

Neděle 9. května – 8.45 RZ9 (17,61 km), 9.53 RZ10 (13,36 km), 12.09 RZ11 (17,61 km), 13.17 RZ12 (13,36 km).

Průběžné pořadí mistrovství ČR

1. Kopecký, Hloušek (Agrotec Škoda Rally Team/Škoda Fabia Rally2 evo) 57 bodů; 2. Mareš, Bucha (Laureta Auto ŠKODA Team/Škoda Fabia Rally2 evo) 51; 3. Stříteský, Persein (ACA ŠKODA Vančík Motorsport/Škoda Fabia Rally2) 33; 4. Cais, Žáková (Yacco ACCR Team/Ford Fiesta Rally2) 30; 5. Černý, Černohorský (Louda Auto Škoda Racing Team/Škoda Fabia Rally2 evo) 25; 6. Jakeš, Machů (Samohýl Škoda Team/Škoda Fabia Rally2) 20; 7. Cvrček, Prokorát (Kontakt Škoda Team/ Škoda Fabia Rally2) 14; 8. Odložilík, Tureček (TRT Technology/Škoda Fabia Rally2 evo) 13; 9. Březík, Krajča (Samohýl Škoda Team/Škoda Fabia Rally2) 10; 10. Vlček, Jugasová (Hyundai Kowax Racing/Hyundai i20 R5) 9.

Kalendář Sonax MČR 2021

27. 3.–28. 3. Valašská Rally ValMez, 8. 5.–9. 5. Rallye Šumava Klatovy, 18. 6.–19. 6. Agrotec Rally Hustopeče, 10. 7.–11. 7. Rally Bohemia, 27. 8.–29. 8. Barum Czech Rally Zlín, 1. 10.–3. 10. Invelt Rally Pačejov. Podnik Rallye Český Krumlov byl z května přeložen na podzim, ale termín nebyl dosud určen.