Ram pod novým vedením vrací osmiválce, TRX bude ještě extrémnější

Je to zpráva, o které jsme sami psali někdy v prosinci. Výkonný ředitel Stellantisu, Carlos Tavares, osobně tlačil na opuštění osmiválců, a na jejich nahrazení modernějšími pohony. Nechtěl totiž nakupovat emisní povolenky, ale dotlačit koncern ke splnění emisních nařízení bez jejich nutnosti. Jenže za téměř úplné opuštění legendárního osmiválce HEMI se na Stellantis snesla za oceánem velká kritika. Osmiválce nadále pokračovaly jen ve větších pick-upech od řady 2500 výše.

Takže hned po náhlém odstoupení Tavarese z vedení koncem loňského roku se začalo spekulovat, že HEMI se do nejprodávanější řady 1500 vrátí. Oficiální potvrzení zatím neexistuje, ale objevil se údajný e-mail od zaměstnance dealerství Chrysler, Dodge, Jeep a Ram ve Wisconsinu, ve kterém se naznačuje velký obrat strategie.

Podpořil by to i návrat Tima Kuniskise do čela značky Ram. Ten už dříve vedl vedle Ramu i Dodge a pod jeho vedením se obě značky rozhodně nebály přicházet s nesmyslně výkonnými edicemi svých osmiválcových modelů. Kuniskis bude mít za úkol zvýšení prodejů, pick-upy RAM jsou pro Stellantis jednou z nejziskovějších značek, ale loni zaznamenaly pokles o 18 %.

V e-mailu se každopádně tvrdí, že 5.7 litrový motor Hemi V8 bude opět nabízen v Ramu 1500 a možná se k němu přidá 6.4 litrový Hemi V8, který se stále nabízí ve větších Heavy Duty pick-upech. Vrátit by se měl i brutální Ram 1500 TRX, a to prý s ještě vyšším výkonem. Kolik to má být, nevíme; starý model měl přeplňovanou 6.2 litrovou V8 s výkonem 523 kW a 880 Nm točivého momentu.

Ram také údajně připravuje edice Night a Warlock pro Ram 2500 a 3500 HD, po vzoru menšího 1500. U Dodge se vedle ukončení výroby Duranga chystá nejvýkonnější varianta Hornetu, neboli přeznačkované Alfy Romeo Tonale. Jmenovat by se měla GLH (Goes Like Hell), technické specifikace ale neznáme.