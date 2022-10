Raritní Nissan GT-R 50 Italdesign je na prodej. S takřka nulovým nájezdem!

V roce 2018 slavili padesáté výročí Nissan GT-R a italské studio Italdesing. Právě proto došlo ke kolaboraci a vzniku 50 kusů Nissan GT-R 50. Až v minulém roce, tedy tři roky od představení limitovaného modelu, se dostaly první kousky ke šťastným majitelům. S cenovkou téměř jednoho milionu eur bez daně bylo přesto 50 kusů modelu GT-R 50 beznadějně rozprodáno.

Nyní, čtyři roky od uvedení společného projektu Nissanu a Italdesign, tu máme jeden vzácný, nejetý kus k prodeji! Ti, kteří neměli šanci se k Nissanu GT-R 50 dostat, tak nyní dostávají druhou příležitost.

Generaci R35 v nejvýkonnější verzí Nismo s touto limitkou pohání 3,8litrový vidlicový šestiválec VR38DETT s výkonem 530 kW (720 k) a točivým momentem 780 Nm. Výsledkem je tak o 110 koní vyšší výkon než u standardního Nisma v aktuální generaci. Závodní divize Nismo si u modelu GT-R 50 stihla pohrát mimo jiné s turby a mezichladiči, které mají nyní větší průvod vzduchu, dále písty, sání, výfuky a spousty dalšího. Zde prostě nezůstal kámen na kameni!

Každý z 50 vyrobených kusů si mohl zákazník po stránce barev přizpůsobit k obrazu svému. Oproti standardnímu GT-R je GT-R 50 delší (4784 vs 4690 mm), širší (1992 vs 1895 mm) a nižší (1316 vs 1380 mm). Tento kousek, který se nyní nabízí k prodeji, je lakován v metalické stříbrné barvě Liquid Silver. Původní majitel se k příplatkové barvě rozhodl také pro nastavitelné zadní křídlo, které stojí 35.000 eur (857.000 Kč).

Specifikace je velmi působivá a společnost Legendary Motorcar, která vůz nyní prodává, se může jen domnívat, jaká bude finální prodejní cenovka. Sami cenu nestanovili a čekají na nabídky zájemců. Něco nám říká, že cena bude o dost vyšší, než původní přímo od výrobce - obzvlášť, když má konkrétní kus za sebou pouze několik přejezdových kilometrů.