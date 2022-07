Red Bull staví hybridní hypercar V8 s výkonem přes 1100 koní

Stáj Red Bull ve Formuli 1 nastupuje od roku 2005, po 334 startech se progresivní tým dopracoval celkem k 82 vítězstvím a 218 pódiových umístění. Celkem pět světových šampionů a čtyři poháry konstruktérů zastiňují dříve neporazitelné stálice Ferrari, McLaren či Mercedes-AMG. Dominance v královské motoristické disciplíně má přesahovat motorsport, nově chtějí krotitelé rudého býka ovládnout i civilní ježdění.

Rakušané se oficiálně pokoušejí překonat konkurenci na trhu hypersportovních automobilů prostřednictvím modelu směřovaného do sériové výroby v roce 2025. Do tří let má být dokončen vývoj extrémního hybridu nabízeného běžným smrtelníkům za cenu kolem pěti milionů liber (143,3 milionu Kč), a to bez daně.

Nekompromisní raketa nese kódové označení RB17, což vysvětluje propast mezi monopostem RB16B (ve kterém Max Verstappen vyhrál titul mistra světa) a formulí RB18 nasazené do letošního ročníku F1. Design RB17 navrhl známý autor okruhových prototypů Adrian Newey, který je z velké části zodpovědný za vzhled Astonu Martin Valkyrie.

Silniční formule vznikne pod taktovkou Advanced Technologies. Továrna sesterské divize Red Bullu sídlí v anglickém městě Milton Keynes, odkud bude pocházet ultimativní stroj krytý karbonovou karoserií a uzavřenou střechou. Dvoumístné kupé bude připravené na vysoké okruhové tempo, zároveň není vyloučena náročná, ale možná homologace pro provoz mimo uzavřené tratě. Plány produkce jsou aktuálně omezeny na 50 vozů, více než dvojnásobná cena proti AMG One nebo Valkyrii zahrnuje například osobní propojení s týmem Red Bull díky vývojovému programu, tréninkům, simulátorům a zážitkům přímo na trati. Budoucí majitel může prý očekávat maximální tovární podporu včetně individuálního přístupu.

Red Bull má dost času na ladění technických specifikací, tři roky před avizovaným uvedením víme, že typ RB17 by měl excelovat zásluhou vidlicového osmiválce s dvojitým přeplňováním od nejmenovaného dodavatele turbodmychadel. Inspiraci ve Formuli 1 zastupuje například systém rekuperace energie následně použitelné k zajištění mimořádného výkonu. Hypersport by měl generovat přes 1100 dechberoucích koní (809 kW), v případě udávané hodnoty bez hybridní asistence by elektrický doping mohl přinést dalších cca 150 koní (110 kW).

Nepředstavitelný výkon podtrhuje nízká hmotnost vozidla, Newey prozradil relativně snadné přeplňování V8, mnohem náročnější výzvou bylo skloubit základní bezpečnostní prvky včetně snesitelného pohodlí pod váhovým limitem 900 kg bez řidiče. Kromě respektování minimalistických potřeb, základních fyzikálních zákonů a výdrže dostupných pneumatik se fakticky jedná o auto navržené bez omezujících pravidel, potvrdil hlavní designér. Těžko představitelné předpoklady RB17 dovedly ředitele stáje Red Bull k tvrzení, že připravovaná novinka dosáhne okruhového tempa rovného aktuálnímu roštu Formule 1.