Rekordně hluboký bazén slouží jako podvodní město včetně drahých aut a motorek

Nejhlubší bazén šejkové stavěli pět let, skrývá domy, ulice, auta i motorky. Senzační dobrodružství pro potápěče míří desítky metrů pod písek pouště.

Přehlídka exkluzivních garáží míří do neprobádané oblasti desítky metrů pod zemský povrch. Hluboko pod písek arabské pouště klesá rekordně velký bazén, který fakticky není garáží, i když technicky vzato ano. Pět let budovaná atrakce Deep Dive Dubai totiž na dně skrývá podvodní město doplněné skutečnými dopravními prostředky.

Do Dubaje s kamerou zavítala Alexandra Mary Hirschi alias Supercar Blondie. Australská vlogerka divákům zprostředkovala fantastický zážitek z potápění do hloubky přes 60 metrů. Uměle vytvořená senzace za půl miliardy českých korun leží v lokalitě Nad Al Sheba jižně od zátoky Dubai Creek, známé nejhlubší bazény překonává o celých 15 metrů.

Od hladiny na dno by se na délku vešel Boeing 777, místo bizarního stroje bylo do vybetonované jámy napuštěno 14 milionů litrů průzračné vody, což je ekvivalent šesti olympijských bazénů ohřívaných do komfortní teploty okolo 30 °C. Čistící systémy cirkulují a výměnou obsahu každých šest hodin udržují vynikající viditelnost, ačkoliv setkání s podmořskými příšerami nehrozí. Deep Dive Dubai je vnitrozemské zařízení simulující teplý otevřený oceán pomocí mnohočetných osvětlovacích a zvukových systémů imitujících různé podvodní světy. Reproduktorů je přítomno 27 po boku 56 kamer.

Video se připravuje ...

Zvolená architektura připomíná opuštěné zatopené město. Prvních pětadvacet metrů pod břehem ukazuje výlohy, pouliční osvětlení, bankomaty a lavičky. Obraz městských ulic úžasně podtrhuje zaparkovaný Mercedes-Benz CLK. Bílý kabriolet v podvodní garáži není jediné překvapení, o kousek dále stojí na podstavci superbike Ducati.

Odvážnější certifikované potápěče čekají objevy dalších strojů. Po delším bádání se pomalu odhaluje rudá formule Ferrari zalitá vodou stejně jako utopený Ford Mustang (opět kabriolet) nebo další motorka cestovnějšího charakteru.

Bazén má různě odstupňované zóny dostupné lidem v závislosti na zkušenostech s potápěním. Začátečníci končí přibližně ve 12 metrech, první úroveň certifikace PADI je vstupenkou o šest metrů níže, druhý level PADI opravňuje klesnout do 30 metrů a cokoliv níže včetně ponorné šachty je pouze pro vysoce kvalifikované jedince. Před namočením probíhají zdravotní prohlídky a školení, personál počítá s učením neznalých návštěvníků, vidět účelově zalitá auta nebo hrát fotbálek či šachy s kyslíkem na zádech je zážitek pro všechny.