Renault 5 jako způsob života. Spolek šesti přátel vlastní 60 kousků

Renault letos slaví padesáté narozeniny svého modelu R5, stejně jako se připravuje na jeho znovuzrození v elektrické podobě. V červenci značka představila zvláštní restomod původního Renaultu 5, který vsadil na růžovou barvu a mramorový volant. V září byl představen koncept elektrického driftujícího hot-hatche. Nyní se Renault chlubí fanoušky modelu.

Koncem února 2010 vznikl klub AIR-5, za nímž stojí šestice přátel a obdivovatelů Renaultu 5. Každý z nich vlastní mezi 5 a 30 kousky, přičemž dohromady jim patří šedesátka vozů. O této skupince se automobilka Renault rozhodla udělat krátkou reportáž, jakožto součást oslav výročí modelu, kterého se prodalo 5,5 milionů kusů.

Klubu, za nímž stojí prezident Matthieu, Benjamin, Virginie, Cedric, Nicolas a Eric, patří garáž a dílna o rozloze tisíc metrů čtverečních, kde mají svou sbírku uschovanou. Uvnitř nechybí ani dobová výzdoba nebo pracovní nástroje. Prostory slouží jak k pouhému setkávání zakládajících členů klubu, tak k práci na autech. V plánu je totiž celou šedesátku vozů postupně kompletně renovovat.

Ve sbírce klubu se nachází Renaulty 5 všech možných provedení – od jednoho z nejstarších vyrobených exemplářů (1972) až po legendární R5 Turbo. Auta však nejsou jen hýčkanými výstavními a sběratelskými kousky. Klub všechna auta používá a vyjíždí s nimi za každého počasí. Benjamin, viceprezident klubu, to shrnuje: „Naše auta nejsou ta, která postavíte do vitríny; cílem je udržet je v provozu. Ve své R5 jezdím na dovolené, v R5 jezdím do práce. Je to více než auto, je to způsob života.“

Matthieu, prezident klubu AIR-5, popisuje sběratelství slovy: „Je to úplně zbytečné, ale naprosto nezbytné.“ Sám se nikdy nebyl schopný zbavit žádného Renaultu 5, který mu přišel do ruky: „Můj táta mi dal modrou R5 k mým osmnáctým narozeninám. Na začátku jsem ji nechtěl, ale od té doby jsem se jí nebyl schopný zbavit. Je to jeho vina, že R5 tak miluji!“

Prozatím posledním společným výletem klubu byla cesta na šestý ročník Losange Passion International, sraz nadšenců do aut s diamantem ve znaku, který se konal na začátku tohoto měsíce. A protože už mají Renaulty 5 svůj věk, na cestu bylo potřeba řádně se připravit. Do zavazadlového prostoru proto putovaly náhradní díly a nářadí. Klub AIR-5 přitom za sebou má i výlety do Alp, Normandie a po celé Francii za dalšími kousky do sbírky.