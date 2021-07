Renault Arkana nově nabízí i osobitý hybrid. Jak jezdí?

Renault Arkana vstoupil na český trh na jaře, už o pár měsíců později však rozšiřuje svoji nabídku. Vedle mikrohybridu 1.3 TCe 140 (103 kW) nyní do prodeje vstoupilo i silnější provedení 1.3 TCe 160 (116 kW) a hlavně verze E-Tech Hybrid 145 (105 kW). A právě hybridní novinku jsme měli možnost si už vyzkoušet přímo na českých silnicích, a to v rámci tuzemské premiéry v okolí Prahy.

Právě hybrid je důkazem, proč je Arkana prezentována jako Renault nové generace. Francouzská automobilka hodlá do roku 2025 představit hned 14 novinek, přičemž sedm z nich má patřit do segmentů C a D (nižší střední a střední třída) a polovina z nich nabídnout elektrický pohon. A právě Arkana spadá do segmentu C (jde o kompaktní SUV-kupé) a díky technice E-Tech Hybrid umí nabídnout jízdu výhradně na elektřinu - byť jen v krátkých úsecích díky full-hybridnímu pohonu.

Povedené auto

Prezentovaná novinka přitom spojuje prvky, které již známe. Arkanu jako takovou jsme už zkoušeli, a to jak při prvních jízdách, tak i v rámci týdenního testu. Díky tomu už víme, že je to pohledné auto, za kterým se mnozí otočí. Navíc navzdory koncepci SUV-kupé není uvnitř stísněné. I na zadních sedadlech poskytuje dostatek prostoru i pro dospělého, a to rovněž nad hlavou. A hlavně má královský zavazadelník, navíc pravidelně tvarovaný.

Dobře již známe také ústrojí E-Tech Hybrid. Jde totiž o tu samou technikou, kterou najdeme v hybridním Cliu a Capturu, s nimiž Arkana navzdory své velikosti sdílí své útroby. Arkana totiž sice spadá do kategorie C, využívá však „béčkový“ základ, v podobě platformy CMF-B, primárně určené pro malá auta. V praxi to znamená, že tu máte třeba jen jednozónovou klimatizaci nebo se musíte obejít bez elektricky otevíratelného víka zavazadelníku. Na druhou stranu hlídání mrtvého úhlu, adaptivní tempomat s funkcí stop & go nebo full-LED světlomety Arkaně nechybí.

Hladký chod

E-Tech Hybrid v Arkaně tudíž rovněž znamená atmosférickou šestnáctistovku o výkonu 69 kW, které dělají společnost elektromotor začleněný do tělesa převodovky (36 kW) a elektrický startér-generátor (15 kW). Ústrojí se přitom spoléhá na unikátní multimódovou převodovku bez spojky, s propojením ozubenými koly, která místo mechanické synchronizace využívá elektrickou, vyrovnávající otáčky ozubených kol. Má dva převody pro elektromotor a čtyři pro spalovací agregát.

Konstruktéři přitom ústrojí primárně chápali jako elektrické, což znamená, že automobil prvotně jede na elektromotor, kterému spalovací motor jen pomáhá. I proto Renault může tvrdit, že ve městě jezdí tento hybrid 80 % času na elektřinu. A to přestože podobně jako u jiných full-hybridů je baterie vcelku malá, dosahuje kapacity 1,2 kWh. Sama o sobě tak vystačí jen na souvislé ujetí nějakých třech kilometrů při maximální rychlosti 75 km/h v čistě elektrickém pohonu, který mimochodem lze vyvolat i manuálně, tlačítkem.

Renault Arkana – české ceny a technická data Motor 1.3 TCe 1.3 TCe E-Tech Zdvihový objem [cm3] 1333 1333 1598 Válce/ventily 4/4 4/4 4/4 Největší výkon [kW/min] 103/4500-6000 116/5500 105/- Točivý moment [N.m/min] 260/1750-3500 270/1800-3750 - Převodovka 7DS 7DS multi Max. rychlost [km/h] 205 205 172 Zrychlení 0-100 km/h [s] 9,8 9,1 10,8 Komb. Spotřeba podle WLTP [l/100 km] 5,8 5,8 4,8 Cena Zen [Kč] 620.000 - 640.000 Cena Intens [Kč] 685.000 715.000 705.000 Cena R.S. Line [Kč] 758.000 788.000 778.000

V praxi ale nic takového nepotřebujete, protože automatika se o účinnou práci ústrojí sama naprosto hladce postará. Přestože je Renault v oblasti hybridů stále nováčkem (i přes zkušenosti z Formule 1), podařilo se ústrojí naladit tak, že je přepínání jednotek naprosto neznatelné.

Jiného pohonu si všimnete leda tak podle zvuku. I přes skvělé odhlučnění se jemnému ryku atmosférického motoru zkrátka nevyhnete, a to zvlášť při akceleraci. Pružnost je přitom ve městě příkladná, díky elektromotoru je Arkana parádně hbitá, na dálnici se nicméně už projeví přece jen průměrný výkon. Ten kombinovaný činí 105 kW, což vzhledem k velikosti 4.568 mm dlouhého a 1.576 mm vysokého SUV kupé není nijak dech beroucí hodnota.

Chování ústrojí lze každopádně upravit přepnutím jízdních režimů. Vedle eko a sportovního je tu též individuální možnost nastavení. Přepnutí voliče automatu do pozice „B“ pak zvýší rekuperaci brzdné energie, nikoliv však tak výrazně, že byste mohli jezdit jen s jedním pedálem.

Nespornou výhodou Arkany E-Tech Hybrid je nicméně spotřeba paliva. Renault hovoří o kombinované spotřeba 4,8 l/100 km (podle nové homologace), což je hodnota, které jsem se v praxi skutečně přiblížil - při průjezdu Prahou s částečným popojížděním v kolonách. Po opuštění města však apetit přece jen roste, po úseku na dálnici a okresních silnicích projetých svižnějším tempem celkový průměr vzrostl k šesti litrům.

I hybrid sází na komfort

Podobně však jako už u dříve testovaného mikrohybridu 1.3 TCe 140 (103 kW) však platí, že je Arkana naladěna primárně pro komfortní jízdu. V rychle projetém oblouku sice drží stopu, její karoserie se však poměrně naklání, čímž dává najevo, že se jí takové tempo moc nelíbí. Příkladná je také práce podvozku, zvlášť na okreskách hladce tlumí nerovnosti, bez hlasitých ran. Ve městě se však technika pro malá auta s jednoduchou nápravou vzadu přece jen projeví, občasným „kopnutím“ od zadních kol. V pražském prostředí ale nic neobvyklého...

Arkana E-Tech Hybrid se každopádně od ostatních variant neliší jen pohonným ústrojím. Zvenku nechybí plaketky E-Tech Hybrid. V kabině je největší odlišností elektronický volič převodovky, tzv. E-Shift. Na rozdíl od Capturu tu však netvoří volně stojící konzoli s odkládacím prostorem pod ní.

Umístění lithium-iontových baterií k zadní nápravě pak zmenšilo zavazadelník z 513 litrů na 480 litrů. Pořád však zůstává dostatečně rozměrný, s pravidelnými tvary a dvojitým dnem. Naopak palivová nádrž si uchovala objem 50 litrů jako běžné verze, díky čemuž v tomto směru není dojezd nijak omezen.

Co se pak týče cen, aktuální cenové zvýhodnění znamená, že hybridní Arkana je jen o 20.000 korun dražší než obdobně výkonný mikrohybrid 1.3 TCe 140 (103 kW). V základu přijde na 640.000 korun, sportovně vyhlížející provedení R.S. Line pak stojí 778.000 korun.

Závěr

Renault Arkana se už při prvních jízdách projevil jako pohodové auto, které zaujme svým vzezřením i poskytovaným komfortem. Platí to i pro hybridní provedení E-Tech Hybrid, které vedle nízké spotřeby potěší skvělým sladěním motorů. Jaký rozdíl proti dříve testovanému mikrohybridu 1.3 TCe 140 (103 kW). Renault nicméně mluví o nové homologaci motorů, a tak se i jeho práce může zlepšit.

Arkana nicméně pořád dává v jistých ohledech najevo svůj technický základ v malých autech, ať už jen jednozónovou automatickou klimatizací nebo chybějícím elektrickým víkem zavazadelníku. Zase to však pomohlo snížit cenu, která je očima dnešního trhu zajímavá.