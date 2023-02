Renault Clio 1.6 E-Tech 6AT vs. Toyota Yaris 1.5 Hybrid e-CVT – Hybridy v malém provedení

Jak to podle návrhu emisní normy Euro 7 vypadá, bez výrazné elektrifikace se žádná osobní auta v budoucnu neobejdou. Ani malá městská, která patří k nejlevnějším vozidlům na trhu. Zatím se v tomto segmentu prosazují zejména mild-hybridní technologie, které cenu tolik nezvedají. Plnohodnotných hybridů, jež dokážou podstatně lépe využívat rekuperovanou energii a jimž se městská zástavba vyloženě líbí, je podstatně méně. K průkopníkům v této oblasti patří Toyota, a tak ani v aktuálním yarisu hybrid nechybí. Proti němu jsme tentokrát postavili Renault Clio, protože i francouzská automobilka dokázala vyvinout životaschopný a technicky zajímavý hybridní pohon.

Slušňák a drsňák

Renaut Clio se v současné, páté generaci představil v roce 2019. Čtvrté provedení Toyoty Yaris je jen o rok mladší. Přestože nejde o nejžhavější novinky, není to na nich vůbec znát. Jde rozhodně o designově povedené vozy, i když každý na to jde jiným způsobem. Clio do vínku dostalo elegantní šarm s jednoduchými křivkami, které svým pojetím navazují na předchozí generaci. S čistými tvary dobře ladí i klika zadních dveří zapuštěná do sloupku, takže vůz působí jako kupé. Jediným výraznějším prvkem jsou přední světlomety s diodami denního svícení do tvaru písmene C.

To yaris rozehrává výrazně složitější hru tvarů a prolisů. Masivní maska chladiče opticky spojená s žebrováním v nárazníku dává Japonci podstatně agresivnější výraz. Dynamičtěji působí i pořádně vystouplé lemy zadních blatníků, takže při pohledu zpředu a hlavně zezadu má toyota rozkročený atletický postoj.