Renault Espace by mohl být znovu MPV. Ovšem bez spalováku

Renault Espace se z evropského zakladatele třídy MPV vyvinul do současné podoby lehce zvětšeného crossoveru Austral, jehož interiér praktičnosti velkých víceúčelových aut tak úplně nedosahuje, ovšem módní trendy hovoří jasně. V budoucnu by se však espace mohl vrátit ke svým kořenům – alespoň částečně.

Podle britského webu Autocar by jméno Espace mohlo být použito pro velký elektromobil založený na platformě Ampr Medium, který by se nejen pojetím, ale také designem mohl vrátit ke kořenům do 80. let minulého století – nikoliv nepodobně modelu 5. Podle Oliviera Brosse z automobilky Renault je znovuzrození espace jako MPV „něco, co zvažujeme“ v rámci rozšiřování portfolia elektromobilů.

„Myslím si, že to je technicky možné, ale pak musíme zvažovat, jestli by evropští zákazníci akceptovali MPV,“ dodal Brosse. Elektrický espace by mohl dát Renaultu konkurenta pro osobní Volkswagen ID. Buzz či Kiu EV9 a řadu čínských elektrických aut. Platforma Ampr Medium je známá také pod názvem CMF-EV; takto pojmenovaná podpírá elektrický megane a scénic.

Velké auto však s sebou nese i technické výzvy. „Když auto přesáhne dvě či 2,2 tuny, z technického hlediska je nutnost mít zadní pohon,“ říká Brosse. To ale nemusí být omezení, proti zadnímu pohonu u Renaultu neexistuje žádná směrnice.

Po designové stránce by espace znovuzrozený pro elektrickou éru mohl následovat směr vytyčený novými modely 5, 4 či Twingo. Původní espace z roku 1984 se inspiroval rychlovlaky TGV pro aerodynamicky optimalizovanou příď či sklon čelního skla. Tato idea espacu vydržela až do čtvrté generace, vyráběné v letech 2002–2014.

Ovšem, nic zatím není potvrzeno; Renault jako automobilka oficiálně světu neřekla, že by kromě zmíněných třech retro-elektromobilů plánovala nějaká další podobná auta. Šéfdesignér Laurens van den Acker v minulosti jen prozradil, že generální ředitel Luca de Meo má designové znovuvynalézání klasických aut v oblibě.