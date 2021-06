Renault hodlá investovat deset miliard eur do elektrifikace svých vozů

Francouzská automobilka Renault hodlá v příštích pěti letech investovat deset miliard eur (zhruba 255 miliard Kč) do elektrifikace svých vozů. Předpokládá, že automobily s plně elektrickým pohonem budou do roku 2030 tvořit až 90 procent jejích modelů. Oznámil to šéf podniku Luca de Meo.

Renault se podle agentury Reuters rozhodl vsadit na nové a cenově dostupné elektrické verze svých věhlasných malých modelů, pomocí kterých hodlá na rychle rostoucím trhu s elektromobily držet krok s německým konkurentem Volkswagen. Renault má v plánu do roku 2025 uvést na trh deset elektromobilů.

"Dnešek znamená historické zrychlení strategie skupiny Renault u elektromobilů," prohlásil de Meo. Ten dříve působil v koncernu Volkswagen.

Podíl Volkswagenu na evropském trhu s elektromobily podle údajů z databáze EV-Volumes.com loni vystoupil na 25 procent ze 14 procent v roce 2019. Volkswagen tak předstihl alianci Renaultu, Nissanu a Mitsubishi, jejíž podíl klesl z 23 na 19 procent.

Renault dnes uvedl, že aliance do roku 2030 zvýší výrobu elektromobilů na milion ročně z loňských 200.000 vozů. Firma už dříve oznámila, že tři své závody na severu Francie sloučí do jednoho, který by měl pod názvem Renault ElectriCity do roku 2025 vyrábět 400.000 elektromobilů ročně.