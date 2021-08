Renault Kangoo dorazí i v prodloužené verzi. Zatím si na ni ale počkáme

Renault Kangoo je součástí nabídky francouzské značky již od roku 1997, životní cykly jednotlivých generací však byly dlouhé, a tak letos na trh přišla teprve třetí generace. Ta debutovala jako 4.486 mm dlouhý model s rozvorem 2.716 mm, který se zatím začal prodávat ve formě dodávky. Nabídka se však bude dále rozšiřovat. A nejde o již představenou osobní variantu.

Automobilka potvrdila, že dorazí i prodloužený model. A to přestože se i již představený derivát mezigeneračně značně natáhl, o 204 mm. To v případě nataženého modelu se hovoří dokonce o mezigeneračním prodloužení o 420 mm, což by při délce 4.666 mm předchozího Kangoo Maxi znamenalo natažení až na 4.906 mm. A tím by už nebyla zase tak daleko od většího Traficu. Ten má v nejkratší verzi délku 4.999 mm.

Takový nárůst však francouzská média očekávají, byť není jasné, zda se o něj postará delší rozvor, nebo delší zadní převis, nebo kombinace obou úprav. Konkurence je totiž v prodloužených verzích také obdobné dlouhá, ať už Volkswagen Caddy Maxi nebo Citroën Berlingo XL.

Kangoo Maxi totiž po jejich vzoru nemá být jen praktická dodávka, ale také má v osobní verzi sloužit jako prostorné rodinné auto, s místem až pro sedm. A aby pohodlně pojala tolik osob, už si to nějaké místo žádá.

Podle všeho tak Kangoo Maxi v případě osobního derivátu do budoucna nahradí dnešní Grand Scénic - náhrada MPV za osobní dodávku by v automobilovém průmyslu dnes nebyla ničím neobvyklá. Navíc to naznačuje i fakt, že podle francouzských médií si na prodloužené Kangoo v osobní verzi ještě nějakou dobu počkáme. Dorazit má až v roce 2023, tedy roce, kdy podle všeho nejpozději skončí životní cyklus dnešního Grand Scénicu. To užitkové Kangoo Van Maxi má přijít již příští rok.

Naopak dříve dostupné nejkratší provedení Kangoo, v minulé generaci s délkou 3.898 mm a rozvorem 2.313 mm, už v nové generaci na trh nepřijde. Zájem o něj byl zkrátka příliš malý. Navíc roli dostupnější verze má hrát Renault Express, s upravenou technikou dřívější Dacie Dokker.

Nabídka motorů pak pro Kangoo Maxi má být obdobná jako u kratší verze, stát tedy bude na benzinovém čtyřválci 1.3 TCe a turbodieselu 1.5 Blue dCi. Jistě dorazí také elektrická verze E-Tech, která u výchozího provedení slibuje elektromotor o výkonu 75 kW a baterie s kapacitou 44 kWh.